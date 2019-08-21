Кино
Киану Ривз вернется к роли Нео в четвертой «Матрице»Газета.Ru вчера в 18:59
Согласно имеющейся информации, режиссером и сценаристом ленты станет Лана Вачовски. Главные роли в картине снова исполнят Киану Ривз и Керри-Энн Мосс.
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Политика
На Украине раскритиковали Макрона за пост на русском языке
Пост на русском языке, который опубликовал в сети президент Франции Эммануэль Макрон, вызвал болезненную реакцию среди определенной части украинских политиков.
Обновлено в 00:15
Происшествия
Власти оценили в 1,6 млрд рублей ущерб, нанесенный паводком бизнесу в Иркутской области
Министерство экономического развития Иркутской области оценило ущерб, нанесенный паводком малому и среднему бизнесу, в 1,6 млрд рублей.
Обновлено в 00:12
Происшествия
Поиск пропавшей в Нижегородской области девочки продолжается
Волонтеры Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям принимают участие в поисках 5-летней Зарины Авгоновой, пропавшей 18 августа в Нижегородской области.
Обновлено вчера в 03:36
Политика
Трамп и Макрон согласились пригласить Россию на саммит G7
Президенты США и Франции провели телефонный разговор во вторник, где обсудили приглашение Москвы на саммит G7 в следующем году.
Обновлено в 00:12
Экономика
Комиссия по ценным бумагам США оштрафовала российскую компанию
Российская рейтинговая компания ICO Rating согласилась выплатить $268,998 тыс. в рамках урегулирования ситуации с обвинениями в отказе раскрыть данные о платежах, полученных от эмитентов за рекламу их предложений цифровых активов.
Обновлено вчера в 21:54
Общество
Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией
Обновлено вчера в 22:59
Армия и оружие
В Пентагоне ответили на обвинения России по запрещенным ДРСМД ракетам
Обновлено вчера в 14:12
Политика
Супруга Биньямина Нетаньяху бросила на землю украинский каравай
Обновлено вчера в 22:27
Кино
Умерла актриса Александра Назарова
На 80-м году жизни скончалась народная артистка России Александра Назарова.
Обновлено вчера в 14:35
Экономика
Ведущая «России-1» продала участок на Рублевке за 2,8 миллиарда рублей
Телеведущая канала «Россия-1» Наиля Аскер-заде продала свой земельный участок на Рублевке, площадь которого составляет 42,6 тысяч квадратных метров.
Обновлено вчера в 23:37
Политика
Путин счел ситуацию в первичном звене здравоохранения провальной
Российский президент Владимир Путин сказал о том, что при отсутствии модернизации первичного звена здравоохранения количество инсультов и инфарктов уменьшить не получится, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 22:05
Футбол
Роналду: сейчас любой игрок стоит 100 млн, даже ничего не демонстрируя
Напомним, 19-летний Жоау Фелиш перешёл в мадридский «Атлетико» из лиссабонской «Бенфики» за € 126 млн.
Обновлено вчера в 18:28
Здоровье
Врачи назвали опасный для здоровья объем талии
Специалисты определили максимальный объем талии человека безопасный для его здоровья.
Обновлено вчера в 01:19
Технологии
Глава Huawei заявил, что компания находится «между жизнью и смертью»
Руководитель и основатель китайской компании Huawei Жэнь Чжэнфэй разослал сотрудникам компании памятку, в которой сообщил, что компания находится "между жизнью и смертью", сообщает Блумберг.
Обновлено вчера в 13:01
Футбол
Сутормин обошёлся «Зениту» и «Рубину» в 50 тыс. рублей
Футбольные клубы «Зенит» (Санкт-Петербург) и казанский «Рубин» потратили на покупку полузащитника Алексея Сутормина 50 тыс. рублей.
Обновлено вчера в 06:50
Футбол
Клуб высшей лиги Румынии лишился аккаунтов в соцсетях. Их удалил экс-сотрудник
Клуб «Германштадт» был основан в 2015 году. С сезона 2018/19 клуб выступает в высшем дивизионе чемпионата Румынии.
Обновлено вчера в 16:48
Политика
Кравчук рассказал о роли США в отказе Украины от ядерного оружия
Ранее Кравчук заявлял, что если бы Украина не отказалась от ядерного оружия, она была бы похожа на "обезьяну с гранатой".
Обновлено вчера в 19:02
Армия и оружие
Власти ДНР опровергли участие российских танков в боях под Иловайском
Вопреки утверждениям британских исследователей российские военные не участвовали в боях под Иловайском в 2014 году, а танки и другое вооружение, о которых говорят британцы, — трофейные, они были либо отбиты, либо брошены украинскими военными.
Обновлено 19 августа в 06:19
Экономика
Трамп допускает снижение налогов в США
Президент США Дональд Трамп допускает, что налоги в Соединённых Штатах могут быть снижены для того, чтобы стимулировать экономику.
Обновлено вчера в 16:39
Культура
В Суздале проходит межнациональный пленэр юных художников
В Суздале проходит XVIII Межнациональный пленэр юных художников.
Обновлено в 00:22
Происшествия
Суд в Австралии отклонил апелляцию осужденного за педофилию кардинала
Кардинал Джордж Пелл, осужденный в Австралии за насильственные действия в отношении детей, проиграл апелляцию.
Обновлено вчера в 23:05
Футбол
Мартынович и Ари не помогут «Краснодару» в матче ЛЧ с «Олимпиакосом»
Главный тренер "Краснодара" Сергей Матвеев заявил, что защитник Александр Мартынович и нападающий Ари не сыграют в первом матче квалификации плей-офф футбольной Лиги чемпионов.
Обновлено вчера в 17:31
Политика
Трамп отложил встречу с премьером Дании из-за ее позиции по Гренландии
Запланированную встречу с премьер-министром Дании отменил президент США Дональд Трамп, 21 августа сообщил он на своей странице в Twitter.
Обновлено вчера в 22:15
Армия и оружие
Северная Корея обвинила США в срыве диалога
Именно Вашингтон нагнетает напряженность в регионе, говорится в статье центральной северокорейской газеты Rodong Sinmun.
Обновлено вчера в 22:44
Хоккей
Рижское «Динамо» обыграло «Автомобилист» на Кубке ЛЖД
Обновлено вчера в 14:55
Финансы
Держится в курсе: к сентябрю рубль вернёт утраченные позиции
За последние два месяца курс рубля заметно упал: в конце июня он находился на уровне 62,5 руб./$, а 20 августа составил 66,6 руб./$.
Обновлено вчера в 17:02
Армия и оружие
Источник рассказал о госиспытаниях компактного пистолета под патрон 9х18
Новый компактный пистолет под патрон 9х18 мм, создаваемый для спецподразделений, пройдет госиспытания до конца года, сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.
Обновлено вчера в 20:05
Гаджеты
Названы ноутбуки, которые чаще всего сдают в ремонт
Как рассказали "РГ" в городском сервисе ремонта цифровых устройств "Чудо техники", чаще всего москвичи приносят ноутбуки ASUS (19%), Lenovo (18%) и HP (15%).
Обновлено вчера в 23:32