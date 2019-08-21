Кино

Киану Ривз вернется к роли Нео в четвертой «Матрице»Газета.Ru вчера в 18:59

Согласно имеющейся информации, режиссером и сценаристом ленты станет Лана Вачовски. Главные роли в картине снова исполнят Киану Ривз и Керри-Энн Мосс.
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Киану Ривз вернется к роли Нео в новой «Матрице»

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Warner Brothers объявила о съемках «Матрицы-4» с оригинальным составом

Интерфаксвчера в 19:06

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Лана Вачовски снова снимет в «Матрице» Киану Ривза и Кэрри-Энн Мосс

ИА InterMediaвчера в 17:16
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Политика

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Пост на русском языке, который опубликовал в сети президент Франции Эммануэль Макрон, вызвал болезненную реакцию среди определенной части украинских политиков.
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Комиссия по ценным бумагам США оштрафовала российскую компанию

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Супруга Биньямина Нетаньяху бросила на землю украинский каравай

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На 80-м году жизни скончалась народная артистка России Александра Назарова.
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Ведущая «России-1» продала участок на Рублевке за 2,8 миллиарда рублей

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Российский президент Владимир Путин сказал о том, что при отсутствии модернизации первичного звена здравоохранения количество инсультов и инфарктов уменьшить не получится, передает РИА "Новости".
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Роналду: сейчас любой игрок стоит 100 млн, даже ничего не демонстрируя

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В Суздале проходит межнациональный пленэр юных художников

В Суздале проходит XVIII Межнациональный пленэр юных художников.
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Кардинал Джордж Пелл, осужденный в Австралии за насильственные действия в отношении детей, проиграл апелляцию.
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Главный тренер "Краснодара" Сергей Матвеев заявил, что защитник Александр Мартынович и нападающий Ари не сыграют в первом матче квалификации плей-офф футбольной Лиги чемпионов.
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Именно Вашингтон нагнетает напряженность в регионе, говорится в статье центральной северокорейской газеты Rodong Sinmun.
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Киану Ривз
Американский актер
Американский актёр, кинорежиссёр, кинопродюсер и музыкант канадского происхождения. Наиболее известен своими ролями в киносериях «Матрица», «Билл и Тед» и «Джон Уик», а также фильмах «На гребне волны», «Мой личный штат Айдахо», «Дракула», «Скорость», «Джонни-мнемоник», «Адвокат дьявола», «Константин: Повелитель тьмы», «Короли улиц».
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