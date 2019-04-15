Футбол

«Кьево» официально вылетел из Серии АSport24.ru вчера в 22:08

Вылет «Кьево» был делом времени, а 14 апреля он был оформлен официально. Веронская команда в рамках 32-го тура Серии А дома проиграла «Наполи» со счетом 1:3 и потеряла даже теоретические шансы выбраться из зоны вылета.
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«Кьево» вылетел из серии А

Матч ТВвчера в 23:50

«Кьево» вылетел из серии А

Sportbox.RUвчера в 23:50

«Кьево» официально вылетел из Серии А

Sport24.ruвчера в 22:08

«Кьево» вылетел из Серии А

Чемпионатвчера в 23:20

«Кьево» вылетел из серии А

Спорт-Экспрессвчера в 20:29

«Кьево» вылетел из серии А после 11 сезонов в лиге

Sports.ruвчера в 16:26
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