Футбол
«Кьево» официально вылетел из Серии АSport24.ru вчера в 22:08
Вылет «Кьево» был делом времени, а 14 апреля он был оформлен официально. Веронская команда в рамках 32-го тура Серии А дома проиграла «Наполи» со счетом 1:3 и потеряла даже теоретические шансы выбраться из зоны вылета.
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