Футбол
Кейн и Вертонген вернулись к тренировкам с «Тоттенхэмом»Sport24.ru 02:25
Нападающий Харри Кейн и защитник Ян Вертонген приступили к тренировкам с остальными игроками «Тоттенхэма». Футболисты были травмированы и приступили к работе на поле за неделю до финала Лиги чемпионов, в котором «шпоры» сыграют с «Ливерпулем».
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Автоматически обработаны 7253 источника, обновлено в 04:42, Ашберн
Армия и оружие
Командиры ВСУ получили предписание по возможным переговорам с ЛДНР
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Гендиректор «Микрона» Гульнара Хасьянова сообщила РБК, что к заводу с предложением организовать производство отечественных чипов для доверенных сим-карт не обращались.
Обновлено в 00:30
Технологии
Раскрыты особенности работы модераторов на порносайтах
Обновлено в 03:35
Армия и оружие
Кремль раскритиковал ультиматум США Турции по С-400
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле негативно восприняли ультиматум США, выдвинутый Турции в связи с намерением закупить ЗРК С-400.
Обновлено вчера в 05:48
Общество
Forbes обнародовал рейтинг самых богатых наследников в России
В рейтинг самых богатых наследников российских миллиардеров, составленный журналом Forbes, вошли 48 представителей второго поколения.
Обновлено в 04:19
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Китаянка купила автомобиль за 66 мешков с мелочью
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Экономика
Forbes назвал самые дорогие бренды мира
Apple девятый год подряд возглавила топ-10 самых дорогих брендов по версии Forbes.
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Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса
Организаторы Евровидения пересмотрели итоги конкурса, пересчитав баллы участников.
Обновлено вчера в 14:14
Энергетика
Saudi Aramco прекратила переговоры об участии в СПГ-проекте «НОВАТЭКа»
Длившиеся более полутора лет переговоры о вхождении Saudi Aramco в новый СПГ-проект "НОВАТЭКа" - "Арктик СПГ-2" - прекращены, сообщает газета "Ведомости".
Обновлено в 03:58
Экономика
Набиуллина: годовая инфляция в России составляет 5,1%
Глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что в настоящее время уровень инфляции в годовом выражении в России превышает 5%.
Обновлено в 04:09
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Кравчук предостерег Зеленского от референдума об отношениях с Россией
Первый украинский лидер Леонид Кравчук скептически отнесся к идеи провести референдум об отношениях Киева и Москвы.
Обновлено в 04:37
Спорт
Медведева заявила о желании начать заниматься йогой
Российская фигуристка Евгения Медведева сообщила своим подписчикам о том, что хочет начать заниматься йогой.
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Выпуск легковых автомобилей в апреле вырос на 5%
По данным Росстата, за четыре месяца 2019 года с российских конвейеров сошло 531 тыс. легковых автомобилей – это на 4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Обновлено в 03:55
Энергетика
Независимые АЗС назвали Минфин архитектором бензинового кризиса
По мнению союза, «архитектором надвигающегося кризиса» является Минфин, который отказывается снижать налоговую нагрузку на отрасль.
Обновлено в 03:10
Происшествия
СК задержал подозреваемых в создании экстремистской группы в Астрахани
По версии следствия, двое жителей Астраханской области и житель Краснодарского края, «разделяя экстремистские идеи», создали в Астрахани преступную группу, а также вовлекли в нее других участников.
Обновлено в 03:50
Общество
Почти половина россиян выступила за равные права для геев
Какие социальные группы наиболее толерантны Почти 40% россиян нейтрально относятся к ЛГБТ, а чуть больше половины (56%) все же заявили о своем негативном отношении.
Обновлено в 00:00
Армия и оружие
Пентагон попросили отправить тысячи военных на Ближний Восток
Обновлено вчера в 17:57
Армия и оружие
Армия США получила первый бригадный комплект танков Abrams M1A2 SEPv3
Американская армия готовится к приему на вооружение первого бригадного комплекта модернизированных танков M1A2 SEPv3.
Обновлено в 03:16
Политика
В НАТО призвали Россию покинуть Крым
НАТО по-прежнему не признает принадлежность Крыма к России и требует вывести российские войска с полуострова, заявил глава военного комитета альянса Стюарт Пич.
Обновлено в 02:26
Футбол
Арбитр Николаев не сдал нормативы и может завершить карьеру
Николаев 20 мая попытался сдать нормативы для обслуживания матчей чемпионата России, но в очередной раз не смог этого сделать, сообщил источник агентства.
Обновлено в 04:37
Политика
Поставщика спецсвязи для Кремля объявили в международный розыск
Совладельца предприятия «Каскад», гражданина Израиля Чингиза Агаронова объявили в международный розыск по обвинению во взятках в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК РФ).
Обновлено в 02:58
Общество
На Москву надвигается резкое похолодание
Ожидается усиление ветра до 18 метров в секунду. Днем в столице максимальная температура плюс 22-24 градуса, по области - 19-24 тепла.
Обновлено вчера в 22:00
Общество
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Летом и осенью 2018 года в Охотском море выловили почти 100 косаток и белух. Они содержатся в вольерах бухты Средней в Приморье.
Обновлено вчера в 23:19
Хоккей
Россия сыграет с США в четвертьфинале ЧМ по хоккею
Сборная России по хоккею сегодня, 23 мая, сыграет на чемпионате мира в Словакии первый матч в рамках серии плей-офф.
Обновлено вчера в 20:00
Политика
В ДНР вынесли первый приговор по делу об убийстве Гиви
Обновлено вчера в 22:17
Экономика
«Газпром» изучит требования зарубежных бирж
"Газпром геологоразведка" объявила конкурентный отбор на оказание услуг по исследованию требований зарубежных, в том числе азиатских, бирж, следует из материалов на сайте компании.
Обновлено вчера в 12:53
Футбол
РФС обсуждает новый формат лимита на легионеров
Рассматривались несколько форматов лимита: нынешний «6+5» на поле, а также «8+17» и «7+18» в заявке на сезон.
Обновлено в 02:10