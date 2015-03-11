Футбол
Нападающий «ПСЖ» Эдинсон Кавани не намерен покидать клуб до конца своего контракта летом 2020 года.
Sport24.ruвчера в 12:17
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Эдинсон Кавани: «Хочу отработать контракт с „ПСЖ“. Возможно, завершу здесь карьеру»
Спорт-Экспрессвчера в 13:32
Автоматически обработаны 7182 источника, обновлено в 01:55, Ашберн
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