Футбол

Кавани не уйдет из «ПСЖ» до 2020 года
Sport24.ru
вчера в 12:17

Нападающий «ПСЖ» Эдинсон Кавани не намерен покидать клуб до конца своего контракта летом 2020 года.
Sport24.ruвчера в 12:17

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Эдинсон Кавани: «Хочу отработать контракт с „ПСЖ“ до конца»

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Кавани не уйдет из «Пари Сен-Жермен» до 2020 года

Газета.Ruвчера в 14:04

Эдинсон Кавани: «Хочу отработать контракт с „ПСЖ“. Возможно, завершу здесь карьеру»

Спорт-Экспрессвчера в 13:32

Кавани: хочу выступать в «ПСЖ» до 2020 года

Чемпионатвчера в 12:41

Кавани не уйдет из «ПСЖ» до 2020 года

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Кавани: «Хочу отработать свой контракт с ПСЖ до конца»

Soccer.ruвчера в 11:53

Эдинсон Кавани: «Хотел бы доработать до конца свой контракт с „ПСЖ“ и, возможно, завершить карьеру»

Sports.ruвчера в 14:47
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