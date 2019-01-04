У хозяев дубль оформил Санти Касорла, гол которого на 82-й минуте спас «Вильярреал» от поражения. «Реал» после 17 туров занимает в Ла Лиге четвертое место, отставая от лидирующей «Барселоны» на 7 очков. Также «Реал» опережают «Атлетико» (на 4 очка) и «Севилья» (на 2).

Касорла спас «Вильярреал» от поражения в матче с «Реалом»

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