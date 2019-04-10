Футбол

Каррера об увольнении из «Спартака»: Возможно, решение было поспешнымLife.ru 07:02

Карреру уволили с поста главного тренера "Спартака" в октябре 2018 года. Короткий период командой руководил его помощник Рауль Рианчо, а затем наставником красно-белых стал экс-тренер тульского "Арсенала" Олег Кононов.
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Каррера назвал свое увольнение из «Спартака» поспешным и необдуманным

Газета.Ru09:39

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Массимо Каррера: «Желание тренировать у меня есть. Готов работать и за пределами Италии»

Спорт-Экспресс03:35

Массимо Каррера: «Желание тренировать у меня есть. Жду лучшего предложения»

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Каррера: возможно, решение о моём увольнении из «Спартака» было поспешным

Чемпионат09:24

Каррера: «Жду лучшего предложения, готов работать за границей»

Sport24.ru02:37

Каррера об увольнении: «Мы на одно очко отставали от 2-го места, а не боролись за выживание. Может, решение было поспешным»

Sports.ru05:41
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Итальянский футболист, выступавший на позиции защитника. Чемпион итальянской Серии А, обладатель Кубка Италии, Суперкубка Италии, Кубка Митропы, Кубка УЕФА, победитель Лиги чемпионов УЕФА. После окончания игровой карьеры - тренер. С 17 августа 2016 года по 22 октября 2018 года - главный тренер московского «Спартака». Первый в истории красно-белых иностранный специалист, которому удалось в своём дебютном сезоне вместе с командой завоевать золото чемпионата России 2016/17 годов и вернуть клубу чемпионский титул спустя 16 лет. В июне 2017 года назван в числе пятидесяти лучших тренеров планеты по версии британского журнала FourFourTwo.
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