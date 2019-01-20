Футбол

Кан — Марсель 0:1Советский спорт 12:55

Кан — Марсель
0 – 1
Матч завершён
Чемпионат Франции, сегодня
Стадион «Мишель Д’Орнано»
6′
Кевин Стротман
Энцо Кривелли
6′
26′
Димитри Пайе
Морган Сансон
Казимир Нинга
30′
35′
Жордан Амави
Фредерик Гильбер
45′+1′
47′
Морган Сансон
Яссин Бамму
49′
Фредерик Гильбер
52′
Малик Тчокунте
Джонатан Гради
54′
61′
Буна Сарр
72′
Жордан Амави
Дуе Чалета-Цар
Яссин Бамму
Еванс Жозеф
77′
Исмаэль Диоманде
Баиссама Санко
85′
86′
Валер Жермен
Неманья Радонич
Баиссама Санко
89′
В матче 21-го тура чемпионата Франции Марсель на выезде обыграл Кан с минимальным счетом 1:0. У победителей встречи единственный мяч на 48-й минуте забил полузащитник Морган Сансон. В параллельной игре тура Анже на своем поле переиграл Нант 1:0.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Марсель» обыграл «Кан» в матче чемпионата Франции

РИА Новости13:09

«Марсель» обыграл «Кан», прервав пятиматчевую серию без побед

Sport24.ru13:02

«Марсель» победил в первый раз за два месяца

Евро-футбол.ру12:59

«Марсель» обыграл «Кан», «Нант» уступил «Анже» в 21-м туре лиги 1

Советский спорт12:55

«Марсель» в гостях переиграл «Кан»

Спорт-Экспресс13:08

Гол Сансона помог «Марселю» обыграть «Кан»

Матч ТВ12:57

«Кан» — «Марсель». Прогноз на матч 21 тура чемпионата Франции 20 января 2019 года

LiveSport.ruвчера в 00:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7195 источников, обновлено в 13:47, Ашберн
Происшествия

В Магнитогорске снесли стену взорвавшегося дома

Обновлено в 08:59
Космос

Россияне увидят «кровавую» Луну

Россияне увидят 21 января «кровавую Луну» во время полного затмения — если не помешает погода.
Обновлено в 13:44
Происшествия

В результате пожара в Москве погиб человек

Обновлено в 12:28
Авто

«АвтоВАЗ» показал забытый электрокар времен СССР «Рапан»

Концепт электрокара «АвтоВАЗ» представил на парижском автосалоне в 1998 году.
Обновлено в 10:17
Кино

Умер продюсер «Рэмбо» и «Терминатора»

Обновлено в 09:31
Интернет

Папа Римский Франциск запустил сайт и приложение «Кликни и молись»

Обновлено в 09:52
Общество

В Египте обнаружили могилы эпохи Древнего царства

Могилы, относящиеся к эпохе Древнего царства (середина XXIII — середина XXI века до н.э.), обнаружены на юге Египта, заявило в воскресенье Министерство по делам памятников древности арабской республики.
Обновлено в 10:54
Общество

Чиновники дали малоимущей семье пособие в 47,5 рубля

В Таганроге чиновники назначили многодетной неполной малоимущей семье единовременное пособие в размере 47,5 рубля.
Обновлено в 12:00
Происшествия

В Японии скончался старейший мужчина на планете

На 114 году в жизни в Японии скончался официально самый старейший мужчина на Земле — житель посёлка Асёро острова Хоккайдо Масадзо Нонака.
Обновлено в 02:20
Политика

Десять полицейских пострадали во время столкновений в Афинах

Обновлено в 11:54
Происшествия

Жители Петербурга пожаловались на странный запах

В Петербурге на Васильевском острове второй день ощущается химический запах. Специалисты пока не могут сказать, каков его источник.
Обновлено в 07:30
Хоккей

Команда дивизиона Чернышева выиграла Матч звезд КХЛ

В матче за третье место сборная дивизиона Харламова в серии буллитов победила команду дивизиона Тарасова со счетом 8:7. Отметим, что Матч звезд КХЛ проходил в 11-й раз.
Обновлено в 12:35
Армия и оружие

Сирийские ПВО отразили авиаудар Израиля по аэропорту Дамаска

Зенитные ракетные комплексы «Панцирь» и «Бук» уничтожили семь ракет, выпущенных истребителями F-16 ВВС Израиля по международному аэропорту на юго-востоке Дамаска.
Обновлено в 11:16
Происшествия

Число жертв взрыва на трубопроводе в Мексике достигло 76

Мощный взрыв и пожар произошли в пятницу вечером на крупном трубопроводе Туспан-Тула в мексиканском штате Идальго в момент, когда сотни людей воровали топливо.
Обновлено в 01:07
Шоу-бизнес

Кончаловский и Высоцкая обвенчались в Пскове

Режиссер Андрей Кончаловский и актриса Юлия Высоцкая обвенчались в Пскове, церемония состоялась 20 января в Троицком соборе.
Обновлено в 07:09
Кино

Фильм «Праздник» о блокадном Ленинграде удалили с YouTube

Обновлено в 04:42
Общество

Искусствовед раскрыл тайну найденного в Ташкенте клада

Обновлено в 12:13
Общество

В России введут автоматическую регистрацию рождения и смерти

В настоящее время регистрация рождения или смерти человека оформляется либо в центрах госуслуг (МФЦ), либо в отделах ЗАГСов.
Обновлено в 12:00
Общество

Уровень потребления в России вернулся к докризисному

Уровень потребления в России вернулся на уровень докризисного 2014 года.
Обновлено в 09:52
Общество

В Ташкенте обнаружили старинный клад на один миллион долларов

Ученые из Национального университета Узбекистана обнаружили в одном из исторических зданий Ташкента ценности, общая стоимость которых превышает миллион долларов.
Обновлено в 04:20
Происшествия

В Афинах в ходе протестов пострадал стрингер агентства Sputnik

Стрингер Sputnik Греция Костис Дадамис пострадал в ходе протестов в Афинах: толпа отобрала у него камеру и избила, сообщили РИА Новости в агентстве.
Обновлено в 12:46
Политика

Захарова призвала Чубайса к ответу после слов о бедности россиян

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в Facebook обратилась к главе корпорации «Роснано» Анатолию Чубайсу с просьбой объяснить его высказывание о бедности россиян.
Обновлено вчера в 13:35
Общество

Крупнейший в мире парк для дайверов построят в Бахрейне

Власти Бахрейна к лету текущего года намерены построить крупнейший в мире подводный тематический парк для дайверов, пишет Arabian Business.
Обновлено в 11:34
Космос

Человечеству осталось 49 лет. Огромный астероид летит к Земле

К Земле летит астероид Апофис — его назвали так в честь злого древнеегипетского бога-змея, который пытался уничтожить всё живое.
Обновлено в 03:05
Шоу-бизнес

Певец Андрей Губин рассказал о своей болезни

Обновлено вчера в 16:50
Политика

В России могут ввести наказание за неверное указание Крыма на картах

В России могут ввести наказание за неверное обозначение на картах территории страны, в том числе Крыма.
Обновлено в 12:42
Авто

Назван топ-5 самых популярных иномарок с пробегом в России

В тройке лидеров по версии российских журналистов оказался седан Hyundai Solaris, предлагаемый на вторичном рынке по доступной цене, причем больше всего автолюбители выбирают автомобили, оснащенные «механикой».
Обновлено в 04:00
Космос

Аппарат Juno сделал фотографии штормов, бушующих на Юпитере

Сделать потрясающие кадры удалось межпланетному аппарату Juno. Фотографии штормов на Юпитере были запечатлены 21 декабря.
Обновлено 18 января в 02:08
Происшествия

«Интерфакс» сообщил о вызове режиссера Красовского на допрос в полицию

Режиссера фильма «Праздник» Алексея Красовского вызвали на допрос в полицию, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Обновлено в 11:56
Авто

Honda представила новый кроссовер Honda CR-V 2019 в Детройте

На Североамериканской автомобильной выставке был представлен кроссовер Honda CR-V пятого поколения.
Обновлено в 08:08
ещё по теме
Главное