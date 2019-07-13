Экономика

Правительство России одобрило повышение пособий на детейМИР 24 вчера в 05:18

Правительство России одобрило законопроект, который касается ежемесячных выплат на первого и второго ребенка от полутора до трех лет. Кабинет министров выступил за увеличение пособий до размера прожиточного минимума.
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Государство поможет семьям с низким доходом

Газета.Ruвчера в 06:18

Правительство одобрило повышение детских пособий для семей с низким доходом

Коммерсантъвчера в 06:03

Кабмин одобрил законопроект о выплатах на детей малоимущим семьям

РЕН ТВвчера в 03:24

Кабмин одобрил законопроект о выплатах пособий на детей в размере прожиточного минимума

ТАССвчера в 04:54

Правительство одобрило повышение выплат на детей семьям с невысоким доходом

РИА Новостивчера в 04:01

Правительство одобрило законопроект об увеличении детских пособий

News.ruвчера в 03:36

Правительство одобрило увеличение детских пособий малообеспеченным семьям

РБКвчера в 04:59
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Авто

Автоконцерны могут сократить производство

Автоконцерны могут сократить производство Цены на машины с начала года выросли уже на 10%, несмотря на падение рынка.
Обновлено в 19:01
Экономика

Сечин просит 2,6 трлн рублей льгот на развитие Арктики

План нового проекта изложен в письме главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина, которое он 26 июня написал президенту Владимиру Путину, и в прилагающихся к нему расчетах KPMG.
Обновлено в 16:50
Происшествия

В Москве задержали основателя компании «Новый поток» Дмитрия Мазурова

Владелец нефтегазовой компании «Новый поток» Дмитрий Мазуров задержан в рамках расследования уголовного дела.
Обновлено в 17:47
Политика

О способном остановить войну в Донбассе звонке рассказали в Совфеде

Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев заявил, что Евросоюз (ЕС) способен одним звонком в Киев остановить войну в Донбассе.
Обновлено в 19:28
Происшествия

Кортеж Зеленского попал в ДТП с детскими автобусами

Автомобили из кортежа президента Украины Владимира Зеленского столкнулись с колонной автобусов с детьми, возвращавшимися с курортов, 14 июля в Запорожской области.
Обновлено в 16:18
Футбол

Зидан трогательно попрощался с умершим братом

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан высказался в адрес старшего брата Фарида, скончавшегося в возрасте 54 лет от рака.
Обновлено в 21:20
Происшествия

Шесть человек погибли в ДТП с автобусом в Башкирии

Шесть пассажиров погибли в ДТП с пассажирским автобусом в Башкирии, еще 10 ранены — их госпитализировали.
Обновлено в 13:49
Армия и оружие

Названы возможные сроки строительства нового авианосца в РФ

Практическая работа над новым российским авианосцем «Ламантин» уже начата, строительство корабля не за горами, заявил председатель Общероссийского движения поддержки флота (ДПФ) Михаил Ненашев.
Обновлено в 10:18
Экономика

В Бахрейне захотели инвестировать в Крым €500 млн

Бахрейнская инвестиционная компания планирует вложить около €500 млн в инфраструктурные проекты на территории Крыма, рассказал «Известиям» представитель бахрейнской компании в Центральной и Восточной Европе Штефан Довина.
Обновлено в 19:03
Экономика

Минтруд предложил выплачивать госпомощь из федерального бюджета

В Министерстве труда России выступили с предложением увеличить выплаты по социальным контрактам при помощи средств из федерального бюджета России.
Обновлено в 14:00
Происшествия

В СПЧ Чечни прокомментировали историю с вывозом молодой москвички

Обновлено в 12:49
Происшествия

В Бурятии эвакуировали детский лагерь из-за лесного пожара

В Бурятии эвакуировали детский лагерь из-за лесного пожара. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС.
Обновлено в 13:20
Общество

МВД насчитало около тысячи участников несогласованной акции в Москве

По данным полиции, в несогласованной акции оппозиции приняли участие около тысячи человек, сообщает "Интерфакс".
Обновлено в 09:21
Происшествия

Опубликовано видео приплывшего к людям за помощью морского дьявола

В Сети появилась видеозапись, на которой огромный скат манта, известный под названием морской дьявол, подплыл к снорклингистам и попросил их о помощи.
Обновлено в 03:47
Спорт

Сборная России по волейболу одолела США в финале Лиги наций

Сборная России победила команду США в финальной встрече волейбольной Лиги наций.
Обновлено в 21:31
Политика

Берлин, Париж и Лондон призвали Иран отменить решения по СВПД

Риском развала договора между США и Ираном о Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД) обеспокоены в Берлине, Париже и Лондоне.
Обновлено в 13:39
Технологии

Это G неспроста… Так что же такое 5G?

Общая скорость 5G достигается за счет использования частот, которые имеют большую емкость для кодирования данных и, следовательно, обеспечивают более высокую пропускную способность.
Обновлено в 19:30
Футбол

«Марсель» Виллаш-Боаша со счетом 0:4 уступил «Рейнджерс» в товарищеском матче

Команда экс-тренера «Зенита» уступила со счетом 0:4. Дубль оформил португалец Даниэль Кандеяш, еще по голу забили Конно Голдсон и Джермейн Дефо.
Обновлено в 13:07
Политика

Глава NASA объяснил причины отсутствия американцев на Марсе и Луне

Брайденстайн рассказал, что в 1990-х и 2000-х годах NASA уже предпринимало попытки вернуться на Луну и высадиться на Марсе, однако эти программы были слишком долгими и дорогими.
Обновлено в 20:45
Наука

В Бразилии обнаружили сохранившуюся лилию возрастом 115 млн лет

Кусок известняка, в котором и нашли лилию возрастом порядка 113-115 млн лет, был привезен в музей из северо-востока Бразилии.
Обновлено 12 июля в 12:42
Политика

В Чернобыльской зоне обнаружен опасный радиоактивный объект

Обновлено в 08:27
Политика

В НАТО рассказали о «последнем шансе» для России сохранить ДРСМД

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг возложил ответственность за сохранение Договора о ликвидации ракет средней и меньше дальности (ДРСМД) на Россию.
Обновлено в 19:26
Общество

Россияне смогут снимать наличные в магазинах по всей стране

Заместитель главы Ассоциации банков России (АБР) Алексей Войлуков заявил, что россияне смогут снять наличные в кассах магазинов.
Обновлено в 19:08
Общество

В России начали маркировать молочную продукцию

С 15 июля в России стартует эксперимент по маркировке ряда видов готовой молочной продукции.
Обновлено в 18:05
Общество

Россиянам готовят дополнительный выходной

Россиянам могут разрешить брать дополнительный оплачиваемый выходной день один раз в год для прохождения диспансеризации.
Обновлено в 20:15
Транспорт

ЦОДД предупредил москвичей о «непростой неделе»

Гостей и жителей Москвы ожидает «непростая неделя» в связи с закрытием станций Сокольнической линии метро.
Обновлено в 13:31
Финансы

«Индекс бигмака» назвал рубль самой недооцененной валютой в мире

Самой недооцененной валютой рубль по «индексу бигмака» называли и полгода назад.
Обновлено вчера в 14:35
Политика

16 россиян не пустили в Южную Корею

Власти Южной Кореи отказались пускать в страну 16 граждан России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посольство России в Республике Корея.
Обновлено в 21:04
Армия и оружие

Греция сдала Израилю секреты российского комплекса С-300

Израильские силовики провели боевые испытания С-300 с использованием предоставленный Грецией возможнсотей против своих же самолетов, сообщает "Царьград".
Обновлено в 12:03
Политика

Как Собянин допустил такие масштабные протесты в Москве

Не понимаю зачем, а главное как Собянин допустил такие масштабные протесты в Москве.
Обновлено в 13:30
Как работают Яндекс.Новости?
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