Экономика
Правительство России одобрило повышение пособий на детейМИР 24 вчера в 05:18
Правительство России одобрило законопроект, который касается ежемесячных выплат на первого и второго ребенка от полутора до трех лет. Кабинет министров выступил за увеличение пособий до размера прожиточного минимума.
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Авто
Автоконцерны могут сократить производство
Автоконцерны могут сократить производство Цены на машины с начала года выросли уже на 10%, несмотря на падение рынка.
Обновлено в 19:01
Экономика
Сечин просит 2,6 трлн рублей льгот на развитие Арктики
План нового проекта изложен в письме главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина, которое он 26 июня написал президенту Владимиру Путину, и в прилагающихся к нему расчетах KPMG.
Обновлено в 16:50
Происшествия
В Москве задержали основателя компании «Новый поток» Дмитрия Мазурова
Владелец нефтегазовой компании «Новый поток» Дмитрий Мазуров задержан в рамках расследования уголовного дела.
Обновлено в 17:47
Политика
О способном остановить войну в Донбассе звонке рассказали в Совфеде
Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев заявил, что Евросоюз (ЕС) способен одним звонком в Киев остановить войну в Донбассе.
Обновлено в 19:28
Происшествия
Кортеж Зеленского попал в ДТП с детскими автобусами
Автомобили из кортежа президента Украины Владимира Зеленского столкнулись с колонной автобусов с детьми, возвращавшимися с курортов, 14 июля в Запорожской области.
Обновлено в 16:18
Футбол
Зидан трогательно попрощался с умершим братом
Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан высказался в адрес старшего брата Фарида, скончавшегося в возрасте 54 лет от рака.
Обновлено в 21:20
Происшествия
Шесть человек погибли в ДТП с автобусом в Башкирии
Шесть пассажиров погибли в ДТП с пассажирским автобусом в Башкирии, еще 10 ранены — их госпитализировали.
Обновлено в 13:49
Армия и оружие
Названы возможные сроки строительства нового авианосца в РФ
Практическая работа над новым российским авианосцем «Ламантин» уже начата, строительство корабля не за горами, заявил председатель Общероссийского движения поддержки флота (ДПФ) Михаил Ненашев.
Обновлено в 10:18
Экономика
В Бахрейне захотели инвестировать в Крым €500 млн
Бахрейнская инвестиционная компания планирует вложить около €500 млн в инфраструктурные проекты на территории Крыма, рассказал «Известиям» представитель бахрейнской компании в Центральной и Восточной Европе Штефан Довина.
Обновлено в 19:03
Экономика
Минтруд предложил выплачивать госпомощь из федерального бюджета
В Министерстве труда России выступили с предложением увеличить выплаты по социальным контрактам при помощи средств из федерального бюджета России.
Обновлено в 14:00
Происшествия
В Бурятии эвакуировали детский лагерь из-за лесного пожара
В Бурятии эвакуировали детский лагерь из-за лесного пожара. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС.
Обновлено в 13:20
Общество
МВД насчитало около тысячи участников несогласованной акции в Москве
По данным полиции, в несогласованной акции оппозиции приняли участие около тысячи человек, сообщает "Интерфакс".
Обновлено в 09:21
Происшествия
Опубликовано видео приплывшего к людям за помощью морского дьявола
В Сети появилась видеозапись, на которой огромный скат манта, известный под названием морской дьявол, подплыл к снорклингистам и попросил их о помощи.
Обновлено в 03:47
Спорт
Сборная России по волейболу одолела США в финале Лиги наций
Сборная России победила команду США в финальной встрече волейбольной Лиги наций.
Обновлено в 21:31
Политика
Берлин, Париж и Лондон призвали Иран отменить решения по СВПД
Риском развала договора между США и Ираном о Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД) обеспокоены в Берлине, Париже и Лондоне.
Обновлено в 13:39
Технологии
Это G неспроста… Так что же такое 5G?
Общая скорость 5G достигается за счет использования частот, которые имеют большую емкость для кодирования данных и, следовательно, обеспечивают более высокую пропускную способность.
Обновлено в 19:30
Футбол
«Марсель» Виллаш-Боаша со счетом 0:4 уступил «Рейнджерс» в товарищеском матче
Команда экс-тренера «Зенита» уступила со счетом 0:4. Дубль оформил португалец Даниэль Кандеяш, еще по голу забили Конно Голдсон и Джермейн Дефо.
Обновлено в 13:07
Политика
Глава NASA объяснил причины отсутствия американцев на Марсе и Луне
Брайденстайн рассказал, что в 1990-х и 2000-х годах NASA уже предпринимало попытки вернуться на Луну и высадиться на Марсе, однако эти программы были слишком долгими и дорогими.
Обновлено в 20:45
Наука
В Бразилии обнаружили сохранившуюся лилию возрастом 115 млн лет
Кусок известняка, в котором и нашли лилию возрастом порядка 113-115 млн лет, был привезен в музей из северо-востока Бразилии.
Обновлено 12 июля в 12:42
Политика
В Чернобыльской зоне обнаружен опасный радиоактивный объект
Обновлено в 08:27
Политика
В НАТО рассказали о «последнем шансе» для России сохранить ДРСМД
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг возложил ответственность за сохранение Договора о ликвидации ракет средней и меньше дальности (ДРСМД) на Россию.
Обновлено в 19:26
Общество
Россияне смогут снимать наличные в магазинах по всей стране
Заместитель главы Ассоциации банков России (АБР) Алексей Войлуков заявил, что россияне смогут снять наличные в кассах магазинов.
Обновлено в 19:08
Общество
В России начали маркировать молочную продукцию
С 15 июля в России стартует эксперимент по маркировке ряда видов готовой молочной продукции.
Обновлено в 18:05
Общество
Россиянам готовят дополнительный выходной
Россиянам могут разрешить брать дополнительный оплачиваемый выходной день один раз в год для прохождения диспансеризации.
Обновлено в 20:15
Транспорт
ЦОДД предупредил москвичей о «непростой неделе»
Гостей и жителей Москвы ожидает «непростая неделя» в связи с закрытием станций Сокольнической линии метро.
Обновлено в 13:31
Финансы
«Индекс бигмака» назвал рубль самой недооцененной валютой в мире
Самой недооцененной валютой рубль по «индексу бигмака» называли и полгода назад.
Обновлено вчера в 14:35
Политика
16 россиян не пустили в Южную Корею
Власти Южной Кореи отказались пускать в страну 16 граждан России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посольство России в Республике Корея.
Обновлено в 21:04
Армия и оружие
Греция сдала Израилю секреты российского комплекса С-300
Израильские силовики провели боевые испытания С-300 с использованием предоставленный Грецией возможнсотей против своих же самолетов, сообщает "Царьград".
Обновлено в 12:03
Политика
Как Собянин допустил такие масштабные протесты в Москве
Не понимаю зачем, а главное как Собянин допустил такие масштабные протесты в Москве.
Обновлено в 13:30