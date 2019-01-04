Баскетбол
«Химки» победили «Гран-Канарию» со счетом 99:70 в гостевом матче 16-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Самым результативным игроком матча стал атакующий защитник «Химок» Демаркис Бост, набравший 20 очков. В турнирной таблице «Химки» занимают 12-е место, одержав 6 побед при 10 поражениях.
Sport24.ru19:24
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Баскетбол
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Баскетбол
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