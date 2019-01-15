«Хетафе» стал первым четвертьфиналистом розыгрыша Кубка Испании-2018/19. В ответном матче 1/8 финала турнира после минимальной победы дома (1:0) «Хетафе» сыграл вничью с «Вильярреалом», чего хватило для выхода в следующий раунд соревнований.

«Хетафе» прошел «Вальядолид» и сыграет в четвертьфинале Кубка Испании

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