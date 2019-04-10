Футбол
Хендерсон: «Могли добиться лучшего результата, но в целом мы довольны»Евро-футбол.ру 01:19
Наби Кейта
|5′
|17′
Тикиньо Соарес
Роберто Фирмино
|26′
|61′
Фелипе
|62′
Тикиньо Соарес
Ясин Браими
Садио Мане
Дивок Ориги
|73′
|73′
Оливер Торрес
Бруну Кошта
|77′
Макси Перейра
Фернандо Андраде
Роберто Фирмино
Дэниэл Старридж
|82′
|63%
|Владение мячом
|37%
|83%
|Процент точных передач
|66%
|4
|Удары в сторону ворот
|5
|3
|Удары в створ ворот
|3
|3
|Сейвы вратарём
|2
|4
|Офсайды
|2
|4
|Угловые
|5
|9
|Отборы
|16
|9
|Фолы
|7
|–
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|–
Ливерпуль
Расстановка 4‑3‑3
13
Алиссон
66
Александер-Арнолд
6
Ловрен
4
ван Дейк
7
Милнер
14
Хендерсон
3
Фабиньо
8
Кейта
11
Салах
15
Старридж
27
Ориги
1
Касильяс
37
Фернандо
28
Фелипе
3
Милитао
13
Теллес
17
Корона
22
Перейра
6
Кошта
25
Отавио
8
Браими
11
Марега
Порту
Расстановка 4‑3‑3
Почти ничего не создали после перерыва, сбившись в предсказуемую игру. Могли добиться лучшего результата, однако в целом должны быть довольны. "Порту" - сильный соперник, там собраны игроки высокого уровня.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Джордан Хендерсон: Хотели забить «Порту» во втором тайме еще один-два мяча, но не получилось
Советский спортвчера в 17:33
Джордан Хендерсон: «„Порту“ – хорошая команда. Мы должны быть довольны результатом»
Sports.ruвчера в 17:24
Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 01:33, Ашберн
Хоккей
«Калгари» подписал контракт с российским голкипером Загидулиным
Клуб НХЛ "Калгари Флэймз" заключил однолетний контракт новичка с 23-летним российским вратарем Артемом Загидулиным, сообщается на официальном сайте команды.
Обновлено вчера в 17:32
Политика
Путин выступит на Арктическом форуме
Президент России Владимир Путин прибудет в Санкт-Петербург и выступит на пленарной сессии Арктического форума.
Обновлено 08 апреля в 17:46
Путешествия
Названы самые дешевые пляжные туры на майские праздники
Самым бюджетным вариантом оказалась поездка в Крым. На двоих стоимость тура составит 26 тысяч рублей. В тройку лидеров попали Анапа и Сочи.
Обновлено в 00:21
Наука
Ученые создают машину для квантовой суперпозиции возможного будущего
Обновлено вчера в 03:14
Интернет
Opera выпустила десктопный браузер c поддержкой Web 3
Opera становится первым крупным браузером, внедрившим крипто-кошелек и поддержку Web 3. Новая функция позволяет совершать транзакции и взаимодействовать с интернетом будущего на основе блокчейна, также известного как Web 3.
Обновлено вчера в 06:19
Авто
Toyota распространила первый тизер нового поколения Highlander
Toyota распространила первый тизер нового поколения Highlander, который дебютирует на автосалоне в Нью-Йорке 17 апреля.
Обновлено вчера в 15:57
Общество
Россияне назвали необходимый для достойной жизни размер зарплаты
Для достойной жизни россиянам в среднем нужен доход в размере 66 тыс. рублей, свидетельствуют результаты опроса граждан, проведенного Финансовым университетом при правительстве России.
Обновлено вчера в 22:47
Шоу-бизнес
Страшное видео ссоры Антона Гусева с пьяной Романец попало в Интернет
Обновлено вчера в 02:23
Авто
Россияне стали реже покупать подержанные автомобили
Обновлено вчера в 17:10
Хоккей
Стал известен клуб, который будет выбирать первым на драфте — 2019
Клуб "Нью-Джерси Дэвилз" стал победителем лотереи грядущего драфта Национальной хоккейной лиги (НХЛ), передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 23:45
Хоккей
ЦСКА сыграет с «Авангардом» в финале Кубка Гагарина
Обновлено вчера в 15:04
Футбол
Почеттино: возможно, Кейн выбыл до конца сезона из-за травмы
Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино после первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (1:0) отметил, что нападающий Гарри Кейн может пропустить концовку сезона из-за повреждения.
Обновлено вчера в 17:36
Гаджеты
Xiaomi по распродаже за 12 часов продала 200 000 телевизоров
В Китае в честь ежегодного весеннего фестиваля, посвящённого 9-летию компании, Xiaomi снизила цены на свои телевизоры, а это позволило крупнейшему в КНР производителю за 12 часов на разных онлайн-магазинах реализовать в общей сложности 200 000 ед. телевизоров.
Обновлено вчера в 13:04
Финансы
Минэкономразвития скорректировало прогноз курса рубля на 2019 год
Министерство экономического развития РФ повысило прогноз по курсу рубля с 66 рублей за доллар, о которых ранее говорил гдава ведомства Максим Орешкин, до 65,1 рубля за доллар.
Обновлено вчера в 11:34
Общество
Путинский прорыв отменяется: Половина россиян недовольна жизнью
Можно было бы сказать, что «удовлетворенность доходами» - понятие относительное, и человеку может быть мало и 150 тысяч в месяц, однако почти 50% россиян также абсолютно не удовлетворены возможностью оплаты медицинских услуг и образования (49,5% и 49,8% соответственно).
Обновлено в 00:58
Здоровье
В Нью-Йорке объявлена чрезвычайная ситуация из-за вспышки кори
Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио объявил режим чрезвычайной ситуации из-за вспышки кори в Бруклине, пишет The New York Times.
Обновлено в 00:52
Армия и оружие
Шойгу: крейсер «Адмирал Кузнецов» отремонтирован на четверть
На четверть завершен ремонт авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов», сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу 9 апреля в ходе селекторного совещания в Министерстве обороны, передает телеканал Звезда.
Обновлено вчера в 06:48
Политика
Эрдоган допустил перенос сроков поставки С-400 в Турцию
Обновлено в 00:33
Политика
Почему поругались делегации Украины и Германии в ПАСЕ
Представители украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) разозлили коллег из Германии в ходе дебатов по обсуждению доклада, который направлен на упрощение процедуры снятия санкций с российской делегации.
Обновлено 08 апреля в 12:30
Происшествия
Грабители украли из самолета несколько миллионов евро
Воры украли из самолета в аэропорту албанского города Тирана несколько миллионов евро.
Обновлено вчера в 18:37
Шоу-бизнес
Алла Пугачева держит в тайне все детали своего юбилейного шоу
Ситуацию вокруг юбилейного шоу Аллы Пугачевой прокомментировал король эстрады Филипп Киркоров.
Обновлено в 01:29
Происшествия
Кокорина и Мамаева доставили в суд с вещами
Футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, обвиняемых в умышленном причинении легкого вреда здоровью, привезли к зданию Пресненского районного суда Москвы с вещами.
Обновлено вчера в 06:05
Происшествия
Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил десятикилометровый столб пепла
Камчатский вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на высоту до десяти тысяч метров над уровнем моря, сообщили РИА Новости в Камчатском филиале Геофизической службы РАН.
Обновлено в 00:09
Шоу-бизнес
Саша Савельева показала поклонникам первое фото новорожденного сына
27 марта в семействе Саши Савельевой и Кирилла Сафонова случилось счастливое событие – они впервые стали родителями.
Обновлено вчера в 13:29
Происшествия
В ДТП на Софийской улице погиб мотоциклист
ДТП произошло в ночь на 10 апреля у дома д.19 к1 на Софийской улице.
Обновлено вчера в 22:20
Шоу-бизнес
Андрей Аршавин вышел в свет с новой возлюбленной
Пользователи соцсетей предполагают, что это новая возлюбленная спортсмена.
Обновлено вчера в 14:38
Армия и оружие
Армия Хафтара взяла под контроль большую часть района вокруг Триполи
Обновлено вчера в 13:57
Гаджеты
В Сети появились рендеры видеокарты NVIDIA GeForce GTX 1650
На просторах Сети оказались обнародованы рендерные изображения видеокарты NVIDIA GeForce GTX 1650.
Обновлено вчера в 22:13
Происшествия
В мэрии чешского города Римаржов прогремел взрыв
По данным местной полиции, организатор взрыва уже задержан, ведется сбор улик, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 17:09
Технологии
СМИ: в Японии утвердили план распределения диапазона связи 5G между четырьмя операторами
Министерство по административным делам и коммуникациям Японии в среду утвердило проект выделения диапазона волн для эксплуатации мобильной связи пятого поколения (5G), распределив его между четырьмя операторами.
Обновлено в 00:39