Футбол

Хендерсон: «Могли добиться лучшего результата, но в целом мы довольны»Евро-футбол.ру 01:19

Ливерпуль — Порту
2 – 0
Матч завершён
Лига чемпионов, Четвертьфинал, вчера
Стадион «Энфилд»
Наби Кейта
5′
17′
Тикиньо Соарес
Роберто Фирмино
26′
61′
Фелипе
62′
Тикиньо Соарес
Ясин Браими
Садио Мане
Дивок Ориги
73′
73′
Оливер Торрес
Бруну Кошта
77′
Макси Перейра
Фернандо Андраде
Роберто Фирмино
Дэниэл Старридж
82′
Почти ничего не создали после перерыва, сбившись в предсказуемую игру. Могли добиться лучшего результата, однако в целом должны быть довольны. "Порту" - сильный соперник, там собраны игроки высокого уровня.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Хендерсон: «Ливерпуль» должен быть доволен результатом

Чемпионатвчера в 20:00

Юрген Клопп: «Хендерсон - выдающийся футболист»

Спорт-Экспрессвчера в 19:44

Джордан Хендерсон: «„Ливерпуль“ во втором тайме матча с „Порту“ сбился в предсказуемую игру. Могло быть куда лучше»

Матч ТВвчера в 17:48

Джордан Хендерсон: Хотели забить «Порту» во втором тайме еще один-два мяча, но не получилось

Советский спортвчера в 17:33

Хендерсон: «„Ливерпуль“ хотел забить „Порту“ еще один-два гола»

Sport24.ruвчера в 17:26

Хендерсон: «2:0 - хороший результат, мы довольны»

Soccer.ruвчера в 17:20

Джордан Хендерсон: «„Порту“ – хорошая команда. Мы должны быть довольны результатом»

Sports.ruвчера в 17:24
Показать все источники
Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 01:33, Ашберн
Хоккей

«Калгари» подписал контракт с российским голкипером Загидулиным

Клуб НХЛ "Калгари Флэймз" заключил однолетний контракт новичка с 23-летним российским вратарем Артемом Загидулиным, сообщается на официальном сайте команды.
Обновлено вчера в 17:32
Политика

Путин выступит на Арктическом форуме

Президент России Владимир Путин прибудет в Санкт-Петербург и выступит на пленарной сессии Арктического форума.
Обновлено 08 апреля в 17:46
Путешествия

Названы самые дешевые пляжные туры на майские праздники

Самым бюджетным вариантом оказалась поездка в Крым. На двоих стоимость тура составит 26 тысяч рублей. В тройку лидеров попали Анапа и Сочи.
Обновлено в 00:21
Наука

Ученые создают машину для квантовой суперпозиции возможного будущего

Обновлено вчера в 03:14
Интернет

Opera выпустила десктопный браузер c поддержкой Web 3

Opera становится первым крупным браузером, внедрившим крипто-кошелек и поддержку Web 3. Новая функция позволяет совершать транзакции и взаимодействовать с интернетом будущего на основе блокчейна, также известного как Web 3.
Обновлено вчера в 06:19
Авто

Toyota распространила первый тизер нового поколения Highlander

Toyota распространила первый тизер нового поколения Highlander, который дебютирует на автосалоне в Нью-Йорке 17 апреля.
Обновлено вчера в 15:57
Общество

Россияне назвали необходимый для достойной жизни размер зарплаты

Для достойной жизни россиянам в среднем нужен доход в размере 66 тыс. рублей, свидетельствуют результаты опроса граждан, проведенного Финансовым университетом при правительстве России.
Обновлено вчера в 22:47
Шоу-бизнес

Страшное видео ссоры Антона Гусева с пьяной Романец попало в Интернет

Обновлено вчера в 02:23
Авто

Россияне стали реже покупать подержанные автомобили

Обновлено вчера в 17:10
Хоккей

Стал известен клуб, который будет выбирать первым на драфте — 2019

Клуб "Нью-Джерси Дэвилз" стал победителем лотереи грядущего драфта Национальной хоккейной лиги (НХЛ), передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 23:45
Хоккей

ЦСКА сыграет с «Авангардом» в финале Кубка Гагарина

Обновлено вчера в 15:04
Футбол

Почеттино: возможно, Кейн выбыл до конца сезона из-за травмы

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино после первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (1:0) отметил, что нападающий Гарри Кейн может пропустить концовку сезона из-за повреждения.
Обновлено вчера в 17:36
Гаджеты

Xiaomi по распродаже за 12 часов продала 200 000 телевизоров

В Китае в честь ежегодного весеннего фестиваля, посвящённого 9-летию компании, Xiaomi снизила цены на свои телевизоры, а это позволило крупнейшему в КНР производителю за 12 часов на разных онлайн-магазинах реализовать в общей сложности 200 000 ед. телевизоров.
Обновлено вчера в 13:04
Финансы

Минэкономразвития скорректировало прогноз курса рубля на 2019 год

Министерство экономического развития РФ повысило прогноз по курсу рубля с 66 рублей за доллар, о которых ранее говорил гдава ведомства Максим Орешкин, до 65,1 рубля за доллар.
Обновлено вчера в 11:34
Общество

Путинский прорыв отменяется: Половина россиян недовольна жизнью

Можно было бы сказать, что «удовлетворенность доходами» - понятие относительное, и человеку может быть мало и 150 тысяч в месяц, однако почти 50% россиян также абсолютно не удовлетворены возможностью оплаты медицинских услуг и образования (49,5% и 49,8% соответственно).
Обновлено в 00:58
Здоровье

В Нью-Йорке объявлена чрезвычайная ситуация из-за вспышки кори

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио объявил режим чрезвычайной ситуации из-за вспышки кори в Бруклине, пишет The New York Times.
Обновлено в 00:52
Армия и оружие

Шойгу: крейсер «Адмирал Кузнецов» отремонтирован на четверть

На четверть завершен ремонт авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов», сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу 9 апреля в ходе селекторного совещания в Министерстве обороны, передает телеканал Звезда.
Обновлено вчера в 06:48
Политика

Эрдоган допустил перенос сроков поставки С-400 в Турцию

Обновлено в 00:33
Политика

Почему поругались делегации Украины и Германии в ПАСЕ

Представители украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) разозлили коллег из Германии в ходе дебатов по обсуждению доклада, который направлен на упрощение процедуры снятия санкций с российской делегации.
Обновлено 08 апреля в 12:30
Происшествия

Грабители украли из самолета несколько миллионов евро

Воры украли из самолета в аэропорту албанского города Тирана несколько миллионов евро.
Обновлено вчера в 18:37
Шоу-бизнес

Алла Пугачева держит в тайне все детали своего юбилейного шоу

Ситуацию вокруг юбилейного шоу Аллы Пугачевой прокомментировал король эстрады Филипп Киркоров.
Обновлено в 01:29
Происшествия

Кокорина и Мамаева доставили в суд с вещами

Футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, обвиняемых в умышленном причинении легкого вреда здоровью, привезли к зданию Пресненского районного суда Москвы с вещами.
Обновлено вчера в 06:05
Происшествия

Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил десятикилометровый столб пепла

Камчатский вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на высоту до десяти тысяч метров над уровнем моря, сообщили РИА Новости в Камчатском филиале Геофизической службы РАН.
Обновлено в 00:09
Шоу-бизнес

Саша Савельева показала поклонникам первое фото новорожденного сына

27 марта в семействе Саши Савельевой и Кирилла Сафонова случилось счастливое событие – они впервые стали родителями.
Обновлено вчера в 13:29
Происшествия

В ДТП на Софийской улице погиб мотоциклист

ДТП произошло в ночь на 10 апреля у дома д.19 к1 на Софийской улице.
Обновлено вчера в 22:20
Шоу-бизнес

Андрей Аршавин вышел в свет с новой возлюбленной

Пользователи соцсетей предполагают, что это новая возлюбленная спортсмена.
Обновлено вчера в 14:38
Армия и оружие

Армия Хафтара взяла под контроль большую часть района вокруг Триполи

Обновлено вчера в 13:57
Гаджеты

В Сети появились рендеры видеокарты NVIDIA GeForce GTX 1650

На просторах Сети оказались обнародованы рендерные изображения видеокарты NVIDIA GeForce GTX 1650.
Обновлено вчера в 22:13
Происшествия

В мэрии чешского города Римаржов прогремел взрыв

По данным местной полиции, организатор взрыва уже задержан, ведется сбор улик, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 17:09
Технологии

СМИ: в Японии утвердили план распределения диапазона связи 5G между четырьмя операторами

Министерство по административным делам и коммуникациям Японии в среду утвердило проект выделения диапазона волн для эксплуатации мобильной связи пятого поколения (5G), распределив его между четырьмя операторами.
Обновлено в 00:39
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Джордан Хендерсон
Британский футболист
Английский футболист, полузащитник клуба «Ливерпуль», и сборной Англии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное