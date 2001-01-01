Футбол
Йоветич выбыл из строя снова на несколько недельСпорт-Экспресс 08:17
|30′
Аллан Сен-Максимен
|37′
Кристоф Жалле
|45′+3′
Исан Сако
Бенуа Бадьяшиль
|50′
Жюльен Серрано
|60′
|61′
Данте
Бенджамин Хенрихс
Джибриль Сидибе
|70′
Мусса Силла
Радамель Фалькао
|71′
Александр Головин
Стеван Йоветич
|79′
|79′
Реми Вальтер
Данило
|84′
Аллан Сен-Максимен
Жан-Виктор Макенго
|90′+4′
Адриен Тамез Ауста
Коли Расин
Радамель Фалькао
|90′+6′
|53%
|Владение мячом
|47%
|83%
|Процент точных передач
|85%
|5
|Удары в сторону ворот
|1
|6
|Удары в створ ворот
|3
|2
|Сейвы вратарём
|5
|3
|Офсайды
|2
|10
|Угловые
|2
|5
|Отборы
|6
|13
|Фолы
|9
|2
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|1
Монако
Расстановка 3‑4‑3
16
Бенальо
25
Глик
5
Жемерсон
32
Бадьяшиль
19
Сидибе
8
Тилеманс
15
Аит Беннассер
21
Серрано
7
Лопеш
9
Фалькао
10
Йоветич
40
Бенитес
20
Атталь
24
Жалле
31
Данте
23
Сарр
15
Бюрне
25
Сипрьен
12
Коли
21
Данило
27
Макенго
18
Сако
Ницца
Расстановка 5‑3‑2
Официальный сайт "Монако" сообщает, что у Йоветича диагностирована травма колена. Точные сроки восстановления не называются, но французская пресса пишет о нескольких неделях. Напомним, что он только что восстановился от предыдущей травмы.
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