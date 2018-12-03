В ближайшее время рост спроса на рисковые активы и недооцененность рубля относительно текущих уровней рынка энергоносителей может дать российской валюте возможность для укрепления в район ₽65–66 по отношению к доллару, предсказал главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.

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