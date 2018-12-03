Финансы

Итоги дня: рубль укрепился, акции подорожали, нефть поднялась выше $60
РБК
13:58

В ближайшее время рост спроса на рисковые активы и недооцененность рубля относительно текущих уровней рынка энергоносителей может дать российской валюте возможность для укрепления в район ₽65–66 по отношению к доллару, предсказал главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.
РБК13:58

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Итоги дня: рубль укрепился, акции подорожали, нефть поднялась выше $60

РБК13:58

Саммит G20 укрепил рубль

Секрет фирмы05:19

Итоги G20 сыграли в пользу рубля

Ведомости04:06
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Автоматически обработано 7125 источников, обновлено в 22:11, Ашберн
Финансы

С чем связан рост курса рубля и российских фондовых индексов

В понедельник, 3 декабря, курс рубля и российские фондовые индексы продемонстрировали рост на биржевых торгах.
Обновлено в 15:06
Финансы

Reuters: ЦБ хочет получать данные о крупных валютных сделках

Банк России хочет создать «канал коммуникации» на валютном рынке, чтобы оперативно получать данные о крупных финансовых сделках, которые могут сильно повлиять на курс рубля, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в финрынке.
Обновлено в 16:36
Финансы

Банк России незначительно понизил официальные курсы доллара и евро

Центробанк РФ понизил с 4 декабря официальный курс доллара США на 24 копейки до 66,2921 рубля.
Обновлено в 18:05
Финансы

Ипотека может поставить новый рекорд по объему выдачи

В 2018 году может быть поставлен новый рекорд по объему выдачи ипотечных кредитов в три триллиона рублей.
Обновлено в 15:37
Финансы

На Мосбирже начались торги иеной

В первый день сделки с японской валютой заключили десять банков Московская биржа сегодня, 3 декабря, начала вести торги валютной парой "японская иена – российский рубль", сообщает сайт биржи.
Обновлено в 13:41
Финансы

Доллар утрачивает статус мировой резервной валюты

Экономист Барри Эйхенгрин указал, что развитие операционных систем персональной электроники упрощает «переключение» между валютами.
Обновлено в 11:07
Финансы

Весь позитив уже включен в цены

Прошедший в Аргентине саммит G20 оказался для фондовых рынков крайне позитивным.
Обновлено в 08:35
Финансы

План ОЭСР принес странам 93 млрд евро

К июню 2018 г. государства вернули около 93 млрд евро в виде налогов, пеней и штрафов ($105,1 млрд по текущему курсу).
Обновлено в 14:39
Финансы

Еврокомиссия ожидает, что все больше стран ЕС перейдут на евро

Еврокомиссия надеется, что все больше стран Евросоюза будут переходить на евро, сказал вице-президент ЕК, в том числе, по вопросам евро, Валдис Домбровскис на конференции.
Обновлено в 05:59
Финансы

«Дыра» в балансе Инкаробанка составила 2,8 млрд рублей

«Дыра» в балансе Инкаробанка (Москва), лицензия у которого была отозвана 31 октября текущего года, составляет порядка 2,8 млрд рублей, свидетельствуют данные на сайте ЦБ.Так, активы банка на дату отзыва лицензии с учетом результатов финансового обследования оцениваются примерно в 146,4 млн рублей против почти 208,1 млн в бухгалтерском балансе кредитной организации на отчетную дату.
Обновлено в 05:27
Финансы

ЦБ проведет депозитный аукцион «тонкой настройки»

Центробанк сегодня, 3 декабря, проведет депозитный аукцион «тонкой настройки». Условия аукциона опубликованы на сайте ЦБ.
Обновлено в 05:42
Финансы

Годовая инфляция в Турции в ноябре отступила от 15-летнего максимума

Годовая инфляция отступила от 15-летнего максимума на фоне укрепления лиры и снижения налогов, сообщает Reuters.
Обновлено в 09:11
Финансы

«АЛРОСА» остается актуальной инвестиционной идеей

Продолжаем ознакомление с финансовыми результатами российских компаний за третий квартал 2018 года.
Обновлено в 04:01
Финансы

Андрей Костин: дедолларизация укрепит рубль

Снижение доли долларов в расчетах с контрагентами России положительно скажется на обменном курсе рубля.
Обновлено в 02:26
Финансы

Страсть к перекредитованию загоняет россиян в долговую яму

В России уже вполне можно было бы объявить бум перекредитования: объёмы кредитов, которые берутся на покрытие уже имеющихся долгов, бьют все рекорды.
Обновлено вчера в 23:59
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Организация стран - экспортёров нефти
Международная межправительственная организация, созданная нефтедобывающими странами в целях контроля квот добычи на нефть. Часто рассматривается как картель. В состав ОПЕК входят 15 стран: Алжир, Ангола, Венесуэла, Габон, Иран, Ирак, Конго, Кувейт, Катар, Ливия, Объединённые Арабские Эмираты, Нигерия, Саудовская Аравия, Экваториальная Гвинея и Эквадор. Штаб-квартира расположена в Вене. Генеральный секретарь - Мохаммед Баркиндо.
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