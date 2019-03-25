Италия забила шесть безответных голов Лихтенштейну в отборе на ЕвроНева Спорт 02:23

Игра проходила в рамках квалификации на чемпионат Европы-2020 и завершилась разгромной победой хозяев со счётом 6:0. Сборной Италии удалось забить быстрый гол и открыть счёт уже на 17-й минуте: отличился полузащитник Стефано Сенси.

Италия забила шесть безответных голов Лихтенштейну в отборе на Евро

Все про Спорт ру

Происшествия ФСБ проводит обыски у сторонников «Хизб ут-Тахрир» в Крыму «Сотрудниками ФСБ РФ во взаимодействии с подразделениями МВД и Федеральной службы войск национальной гвардии РФ 27 марта 2019 года в рамках возбужденных уголовных дел проводятся обыски по местам жительства сторонников запрещенной в России международной террористической организации»,— говорится в сообщении пресс-службы УФСБ по Крыму и Севастополю.

Хоккей Бобровский назван второй звездой дня в НХЛ Второй звездой дня назван вратарь «Коламбуса» Сергей Бобровский, который отразил все 26 бросков по своим воротам в матче с «Айлендерс» (4:0). Это уже 8-й «сухарь» Бобровского в нынешнем регулярном сезоне.

Политика В Литве российских дипломатов не пустили на суд о событиях 1991 года В Литве сотрудников российского посольства не пустили на заседание суда о событиях января 1991 года, сообщил РИА Новости пресс-атташе дипмиссии Александр Кудрявцев.

Политика Митинг в Ингушетии объявили бессрочным Митинг в Магасе согласован до 18:00 вторника.

Культура Гийом Гальен перенесет «В поисках утраченного времени» на сто лет вперед Действие книг Пруста происходит в конце XIX – начале XX века в аристократических кругах Франции.

Теннис Баутиста-Агут обыграл Джоковича в Майами Серб Новак Джокович потерпел поражение от испанца Роберто Баутиста-Агута в четвертом круге турнира в Майами.

Общество Названы характерные для знаков зодиака профессии Названы характерные для представителей разных знаков зодиака профессии.

Хоккей Александр Овечкин встретился с Трампом в Белом доме Помимо Овечкина, встречу посетили и другие российские легионеры столичного клуба - Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов.

Происшествия В Новороссийске хирурги спасли женщину с разрезанным бензопилой лицом Челюстно-лицевые хирурги работали более трех часов, чтобы спасти женщину от паралича лицевого нерва после того, как цепь, отлетевшая от бензопилы, травмировала ее лицо.

Экономика Китайские запасы арматуры на складах продолжают сокращаться На момент предыдущей оценки 14 марта «недельное» снижение запасов составило 5,8%. На конец рабочего дня 21 марта запасы арматуры у производителей составили 2,55 млн. тонн, на 8,4% меньше, чем неделей ранее, и на 31,2% меньше, чем на аналогичный период после прошлом году после новогодних праздников.

Происшествия В Новосибирске экстренно сел летевший из Мюнхена самолет Lufthansa Воздушный лайнер немецкой авиакомпании Lufthansa, летевший рейсом Мюнхен-Шанхай, совершил вынужденную посадку в Новосибирске.

Политика Сирия затребовала рассмотреть вопрос Голанских высот в Совбезе ООН Сирия запросила рассмотреть вопрос Голанских высот на заседании Совета Безопасности ООН.

Общество Минтруд предложил рассчитывать пенсии по продолжительности жизни В документе сообщается, что увеличение продолжительности жизни в России может привести к завышению размера назначаемой накопительной пенсии.

Политика Соловьев выгнал из студии устроивших потасовку экспертов В какой-то момент гость передачи Грэг Вайнер и эксперт Араик Степанян обменялись нелицеприятными фразами.

Финансы Абсолют Банк продаст часть ипотечного портфеля Альфа-банку За прошлый год Абсолют Банк продал ипотечных кредитов на сумму свыше 9 млрд руб. В частности, сделки совершались с Альфа-банком и банком "АК Барс", рассказала Ушкова, добавив, что сейчас портфелем банка интересуется еще 5 – 6 игроков.

Финансы Рубль снизился к доллару и евро в начале торгов Курс рубля снижается к доллару и евро на торгах в среду 27 марта. Соответствующие данные приводит Московская биржа.

Происшествия Около 300 человек эвакуировали из школы в Москве из-за угрозы взрыва Неизвестный сообщил о минировании школы на Литовском бульваре на юго-западе Москвы, из здания образовательного учреждения эвакуировали около 300 человек.

Наука Загрязненный воздух снижает качество спермы и приводит к бесплодию Ученые из Университета Сан-Паулу доказали, что вдыхание загрязненного воздуха ухудшает качество спермы и приводит к бесплодию мужчин.

Экономика Чистая прибыль «Трансконтейнера» в 2018 году выросла почти в два раза Чистая прибыль группы "Трансконтейнер" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 2018 год выросла на 45,5% и составила 9,5 млрд руб. Об этом говорится в сообщении компании, поступившем в РБК.

Происшествия В подвале театра в Москве нашли человеческий череп В подвале государственного театра киноактера в центре Москвы обнаружен человеческий череп.

Технологии Правительство обеспечит силовикам доступ к интернету вещей Чтобы обезопасить российский сегмент, предлагается создать замкнутую сеть на территории РФ – с реестром идентификаторов устройств, точек доступа и других элементов.

Происшествия В Ульяновске загорелся трамвай с пассажирами Трамвай с пассажирами загорелся в среду утром в Ульяновске, пассажиры успели эвакуироваться, пострадавших нет, сообщила РИА Новости представитель ГУМЧС по региону.

Здоровье Минздрав утвердил порядок приостановления применения лекарств в России Минздрав утвердил порядок приостановления применения лекарственных препаратов в России. Об этом сообщается на сайте Росздравнадзора.

Гаджеты Смартфон Samsung Galaxy Note 10 может лишиться физических кнопок Вместо физических кнопок Samsung Galaxy Note 10 может получить сенсорные, а также новейшую технологию чувствительных к сжатию граней, как у HTC или Google.