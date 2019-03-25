Футбол

Италия забила шесть безответных голов Лихтенштейну в отборе на ЕвроНева Спорт 02:23

Италия — Лихтенштейн
6 – 0
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион «Эннио Тардини»
Стефано Сенси
17′
Марко Верратти
32′
Фабио Куальярелла
35′
35′
Николас Хаслер
45′+2′
Даниэль Кауфманн
Фабио Куальярелла
45′+3′
46′
Арон Зеле
Андреас Малин
Жоржиньо
Николо Дзаньоло
57′
68′
Симон Кюне
Ливио Майер
Биоти Мойсе Кин
70′
Фабио Куальярелла
Леонардо Паволетти
72′
Леонардо Паволетти
76′
Леонардо Бонуччи
Армандо Иццо
79′
82′
Деннис Саланович
Мартин Бюхель
Армандо Иццо
90′+2′
Игра проходила в рамках квалификации на чемпионат Европы-2020 и завершилась разгромной победой хозяев со счётом 6:0. Сборной Италии удалось забить быстрый гол и открыть счёт уже на 17-й минуте: отличился полузащитник Стефано Сенси.
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Италия — Лихтенштейн — 6:0. Видеообзор матча отбора Евро-2020

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