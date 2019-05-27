Экономика
«Мегафон» рекомендовал акционерам не выплачивать дивидендыРеальное время вчера в 06:24
Совет директоров ПАО "Мегафон" рекомендовал акционерам отказаться от дивидендов по итогам 2018 года. Прибыль компании по МСФО за прошлый год составила около 21,07 млрд рублей.
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Колымская компания «Сусуманзолото» выплатит более 297 млн рублей дивидентов за 2018 год
MagadanMedia.ru26 мая в 17:59
Совет директоров «Иркута» впервые с 2010 года рекомендовал не выплачивать дивиденды
Интерфаксвчера в 12:26
Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 03:24, Ашберн
Политика
На Украине признали бесполезность европейских санкций против России
Европейские санкции против России абсолютно номинальны и никак не действуют на экономику России.
Обновлено в 00:25
Происшествия
Самолет из Петербурга не смог вылететь в Анталью из-за проблем с шасси
Самолет авиакомпании Azur Air не смог во вторник утром вылететь из петербургского аэропорта Пулково в Анталью из-за проблем с шасси, рейс задержали более чем на 5 часов, сообщил ТАСС источник в авиационных службах Северо-Западного федерального округа.
Обновлено в 02:24
Футбол
Чалов признан лучшим игроком 30-го тура РПЛ
В 30-м туре чемпионата России 21-летний форвард забил два гола в матче против «Крыльев Советов» (6:0). Напомним, Чалов по итогам минувшего сезона стал лучшим бомбардиром РПЛ, забив 15 голов.
Обновлено в 02:19
Хоккей
НХЛ собирает факты о видео с Кузнецовым
Вице-комиссар Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли заявил, что его организация начала собирать факты произошедшего с нападающим «Вашингтон Кэпиталз» Евгением Кузнецовым, однако преждевременно называть это расследованием.
Обновлено в 02:22
Шоу-бизнес
Шурыгина поселилась в элитном московском жилом комплексе
Пара живет на 25 этаже элитного комплекса на севере Москвы. Соседями Шурыгиной по дому являются Ефим Шифрин, Настя Ивлеева, Катерина Шпица.
Обновлено вчера в 18:53
Шоу-бизнес
Певица МакSим впервые появилась на сцене после реабилитации
Известная российская певица МакSим впервые появилась на сцене после недавней реабилитации, проходившей вследствие серьезного ДТП.
Обновлено вчера в 09:37
Культура
Леонид Якубович рассказал о секретах съемок «Поля чудес»
Обновлено в 03:16
Футбол
Неймар прилетел в штаб сборной Бразилии на личном вертолете
Обновлено в 03:00
Происшествия
В Японии неизвестный с ножом напал на школьников
Неизвестный напал с ножом на людей в японском городе Кавасаки. Среди пострадавших есть школьники.
Обновлено вчера в 19:44
Кино
Опубликованы видео с реакцией актеров на финал «Игры престолов»
Телеканал HBO опубликовал документальный фильм о съемках сериала «Игра престолов».
Обновлено вчера в 12:06
Здоровье
Минздрав предложил продавать крепкий алкоголь только с 21 года
Ужесточить планируют правила продажи алкоголя с содержанием спирта более 16,5%. В пояснительной записке говорится, что согласно опросу ВЦИОМа подобную меру одобряют три четверти россиян.
Обновлено вчера в 18:13
Общество
«Армия России» и Тимати представили совместную коллекцию одежды
Бренд Black Star Wear (владелец - рэп-исполнитель Тимати, Тимур Юнусов) совместно с сетью магазинов "Армия России" ("Военторг") представил новую коллекцию одежды "Черная звезда".
Обновлено вчера в 12:11
Происшествия
Момент падения башенного крана в Перми сняли на видео
На кадрах видно, что кран завалился во время поворота стрелы, при падении он развалился на три части и повредил три дома, в которых в тот момент никого не было.
Обновлено в 02:29
Политика
В Киеве решили добиваться международного статуса Керченского пролива
Заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявила, что страна намерена добиваться международного статуса Керченского пролива.
Обновлено вчера в 15:57
Политика
Генпрокурор Украины Луценко отказался уходить в отставку
Зеленский, выступая 20 мая в зале Верховной рады, в своей инаугурационной речи призвал главу СБУ Василия Грицака, генерального прокурора Юрия Луценко и министра обороны Степана Полторака уйти в отставку.
Обновлено вчера в 15:54
Происшествия
Два человека погибли в ДТП с туристическим автобусом в Приморье
Туристический автобус с иностранцами перевернулся в Приморье, погибли два человека, 13 пострадали, сообщили "Интерфаксу" во вторник в администрации региона.
Обновлено в 02:25
Кино
Искусственный интеллект представил логичный финал «Игры престолов»
Ученые из Томска разработали искусственный интеллект, который объясняет провальность последнего сезона сериала «Игра престолов».
Обновлено вчера в 15:48
Экономика
СМИ узнали условие Сбербанка для подключения к системе платежей ЦБ
Сбербанк готов подключиться к Системе быстрых платежей (СБП), разработанной Центробанком, лишь на особых условиях, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.
Обновлено в 00:12
Здоровье
В России изменились правила обязательного медстрахования
В России вступают в силу новые правила обязательного медицинского страхования, соответствующий приказ опубликован на официальном портале правовой информации.
Обновлено в 00:18
Происшествия
Авиакомпании просят проверить SSJ-100 с нуля
Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) обратилась к министру транспорта Евгению Дитриху с просьбой проверить SSJ-100 на соответствие сертификационным требованиям.
Обновлено в 02:15
Гаджеты
Продажи новых смартфонов Huawei могут начаться в России с задержкой
Стоит отметить, что в России смартфоны Huawei и Honor пользуются большим спросом и это самые популярные бренды в России.
Обновлено вчера в 05:25
Происшествия
В Хакасии глава района напал на журналиста «России 24»
Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев напал на корреспондента телеканала "Россия 24". Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено 26 мая в 19:58
Экономика
РБК: Utair предложила кредиторам план спасения компании от банкротства
Вторую половину семилетнего синдицированного кредита и кредит перед Сбербанком на 17,4 млрд руб. авиакомпания предлагает продлить на 10–15 лет под ставку около 8% годовых, добавил собеседник РБК.
Обновлено в 03:02
Происшествия
Обвиняемый по делу «Зимней вишни» отказался от адвоката
Один из фигурантов уголовного дела о пожаре в «Зимней вишне», Игорь Полозиненко, подал ходатайство об отказе от адвоката.
Обновлено в 01:08
Экономика
Проезд по дублеру Кутузовского проспекта может стоить 270 рублей
Правительство Москвы и инвестор строительства Северного дублера Кутузовского проспекта рассчитали примерную стоимость проезда по нему, рассказали «Ведомостям» несколько консультантов и человек, близкий к мэрии.
Обновлено вчера в 17:30
Происшествия
В Уфе женщина на джипе насмерть сбила ребенка на велосипеде
В Уфе женщина за рулем внедорожника насмерть сбила девятилетнего мальчика на велосипеде, сообщили в ГИБДД Башкирии.
Обновлено в 02:34
Футбол
Азар считает победу в Лиге Европы идеальным прощанием с «Челси»
Бельгийский полузащитник лондонского «Челси» Эден Азар допустил, что финал Лиги Европы с «Арсеналом» может стать его последним матчем за клуб.
Обновлено в 02:07
Армия и оружие
«Ростех» заявил о невозможности продажи патронов США
«Оригинальные качественные боеприпасы российского производства могут быть поставлены США только в случае снятия соответствующих санкционных ограничений», – передает слова представителя «Ростеха» «Интерфакс».
Обновлено вчера в 19:40
Политика
Титов попросил Путина дать бизнес-омбудсменам адвокатские полномочия
Уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов считает, что бизнес-омбудсменам следует дать адвокатские полномочия в уголовном процессе, сообщает пресс-служба господина Титова.
Обновлено вчера в 09:59
Экономика
Почти половине российских семей денег хватило только на еду и одежду
Почти 15% российских семей сообщили, что им хватает денег только на еду, а покупка одежды и оплата услуг ЖКХ вызывают затруднения, следует из итогов обследования за октябрь—декабрь 2018 года.
Обновлено вчера в 23:00