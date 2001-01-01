Политика
Инвесторы покидают Россию из-за санкционных рисковКоммерсантъ 11:10
Инвесторы покидают Россию из-за санкционных рисков Опасения инвесторов относительно перспектив мировой экономики и Китая вынуждают их сокращать вложения на развивающихся рынках: за минувшую неделю фонды emerging markets лишились $2,8 млрд.
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Происшествия
В Сочи приземлился Boeing с неисправностью в крыле
У пассажирского самолета Boeing 737-800 возникли технические проблемы при посадке в международном аэропорту Сочи.
Обновлено в 14:34
Общество
Школьницу осудили за письмо Путину и вынудили уйти из школы
Обновлено в 10:18
Происшествия
Бывшего вице-президента «Росгосстраха» обвиняют в хищении 7 миллиардов
Следственные органы закончили расследование уголовного дела в отношении бывшего вице-президента "Росгосстраха" Сергея Хачатурова, которого обвиняют в хищении не менее 7 миллиардов рублей.
Обновлено в 15:29
Футбол
Денис Глушаков: Горжусь своей фамилией и в обиду ее не дам
Капитан «Спартака» после домашней ничьей с «Зенитом» (1:1) в 20-м туре РПЛ прервал паузу в общении с прессой в микст-зоне и был весьма многословен.
Обновлено в 15:21
Происшествия
В Москве проверяют бизнес-центр после сообщения о минировании
Все помещения бизнес-центра "Фабрика Станиславского" в центре Москвы проверяют после анонимного сообщения с угрозой "минирования", рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 14:02
Происшествия
В Якутске прошел митинг после обвинения мигрантов в изнасиловании
На Комсомольской площади в Якутске состоялся стихийный несанкционированный митинг после того, как 17 марта пропала и была изнасилована одна из жительниц города.
Обновлено в 10:45
Происшествия
Число задержанных участников протеста в Белграде достигло семи
Число задержанных по делу о беспорядках в телецентре в Белграде достигло семи.
Обновлено в 15:12
Шоу-бизнес
Врач Началовой назвал ее смерть случайностью
Обновлено в 11:45
Происшествия
При взрыве в Лос-Анджелесе пострадали два человека
Два человека пострадали в воскресенье при взрыве в центральной части Лос-Анджелеса.
Обновлено в 13:53
Космос
Россия и США совместно смоделируют полет на Луну
Совместный российско-американский экспериментальный проект SIRIUS будет запущен 19 марта.
Обновлено в 15:20
Политика
В России ответили на заявление ЕС о непризнании референдума в Крыму
В России прокомментировали заявление Евросоюза, приуроченное к пятилетней годовщине возвращения Крыма.
Обновлено в 09:25
Происшествия
Пожар на заводе «Искож» в Хакасии потушили
Пожарные ликвидировали возгорание, возникшее в воскресенье днем на заводе "Искож" в городе Черногорске в Хакасии, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.
Обновлено в 10:48
Политика
Медведчук оценил планы Порошенко, Тимошенко и Зеленского по Донбассу
Председатель политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук считает нереальными планы кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко, Юлии Тимошенко и Владимира Зеленского по мирному урегулированию ситуации в Донбассе.
Обновлено в 13:18
Происшествия
Макрон обвинил движение «желтые жилеты» в желании уничтожить Францию
Французский политический лидер Эммануэль Макрон обвинил участников протестных движений, устраивающих беспорядки, в желании уничтожить страну.
Обновлено в 13:40
Политика
Тимошенко заявила о намерении заключить с МВФ новую программу
Кандидат в президенты Украины, глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что в случае победы на выборах намерена заключить с Международным валютным фондом (МВФ) новую программу сотрудничества.
Обновлено в 15:23
Спорт
Гараничев отказался от общения с прессой после масс-старта на ЧМ-2019
Российский биатлонист Евгений Гараничев отказался от общения с прессой после масс-старта на чемпионате мира по биатлону, передаёт корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.
Обновлено в 12:09
Происшествия
Сторонники и противники Мадуро устроили стычку в Венесуэле
В Венесуэле недалеко от городской центральной больницы произошла стычка между сторонниками и противниками президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
Обновлено в 15:52
Политика
Саудовский министр предостерег от новых санкций против России
Возможные новые санкции США против России, если будут приняты, отразятся на всем мире, заявил министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халид аль-Фалих на пресс-конференции.
Обновлено в 13:51
Общество
Американка родила шесть детей за девять минут
В Техасе жительница родила три пары близнецов за девять минут, пишет Hindustantimes.
Обновлено в 13:29
Культура
Началова стала третьим умершим участником «Последнего героя»
Обновлено в 03:20
Шоу-бизнес
Юлию Началову похоронят 21 марта на Троекуровском кладбище
Обновлено в 08:05
Политика
Порошенко не исключил прогресса по «голубым каскам»
Украинский лидер Петр Порошенко заявил, что возможен прогресс по вопросу о размещении миротворцев в Донбассе после президентских выборов в стране, передает РИА "Новости".
Обновлено в 15:30
Футбол
«Локомотив» обыграл «Краснодар» благодаря голу с пенальти
Обновлено в 11:24
Спорт
Александр Большунов выиграл индивидуальную гонку Кубка мира
Брянский лыжник Александр Большунов не оставляет попыток обойти Йоханесса Клэбо в гонке за Кубок мира.
Обновлено в 14:06
Политика
Путин посетит Республику Крым и Севастополь 18 марта
Обновлено в 08:22
Политика
Болтон допустил участие Китая в переговорах США и РФ по разоружению
Официальный Вашингтон допускает возможность проведения переговоров с Российской Федерацией и Китаем по контролю над вооружениями.
Обновлено в 10:41
Футбол
Хусаинов: на Дзюбе не поставлен 500-процентный пенальти
На Дзюбе не поставлен 500-процентный пенальти.
Обновлено в 13:38
Политика
Кудрин спрогнозировал ослабление экономики США
Глава Счётной палаты России Алексей Кудрин заявил, что экономика США ослабеет со временем, но произойдёт это не в ближайшие десятилетия.
Обновлено в 09:50
Футбол
Медведев: по качеству матч «Спартак» — «Зенит» оправдал ожидания
Президент и генеральный директор "Зенита" Александр Медведев прокомментировал ничейный результат матча 20-го тура чемпионата России со "Спартаком" (1:1).
Обновлено в 14:45