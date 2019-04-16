Футбол
«Интер» предложил за Пепе 60 млн евроНева Спорт 04:29
По сообщению France Football, миланский клуб уже сделал французскому клубу первичное предложение по ивуарийскому нападающему в размере 60 миллионов евро. В услугах Пепе также заинтересованы «Бавария», «Барселона», «Пари Сен-Жермен» и «Арсенал».
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Ранее очевидцы сняли и опубликовали «ВКонтакте» ролик, на котором женщина ведет ребенка возрастом около шести лет на поводке в метро Новосибирска.
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В Самарской области жители смогут оплачивать вывоз мусора без комиссии. Причем делать это можно будет привычным способом.
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