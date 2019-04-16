Футбол

«Интер» предложил за Пепе 60 млн евроНева Спорт 04:29

По сообщению France Football, миланский клуб уже сделал французскому клубу первичное предложение по ивуарийскому нападающему в размере 60 миллионов евро. В услугах Пепе также заинтересованы «Бавария», «Барселона», «Пари Сен-Жермен» и «Арсенал».
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«Интер» готов предложить за Пепе 70 млн евро

Soccer.ruвчера в 15:59
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Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 11:01, Ашберн
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