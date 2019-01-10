Футбол
«Интер» оштрафовал Икарди на 100 тыс. евро за опоздание на тренировку
«Интер» оштрафовал Икарди на 100 тыс. евро за опоздание на тренировкуSport24.ru16:28
Миланский «Интер» оштрафовал капитана команды Мауро Икарди за опоздание на тренировку. Аргентинцу пришлось заплатить 100 тыс. евро, сообщает Football Italia. Ранее в этом сезоне «Интер» за неоднократные опоздания оштрафовал и отстранил от работы с основной командой Раджу Наингголана.
Sport24.ru16:28
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Армия и оружие
В США сообщили о гибели российского военного спутника
Обновлено в 21:08
Политика
Посла Японии вызвали в МИД после заявлений Токио о Курилах
Обновлено в 13:05
Общество
В Хабаровском крае ввели режим ЧС из-за обрушения сопки в реку
Обновлено в 22:17
Финансы
Центробанк перевел часть резервов в юани, иены и евро
Наиболее высокую доходность среди фактических портфелей валютных активов за июнь 2017 года - июнь 2018 года показал юань - 3,2% годовых, доходность доллара США составила 0,35% годовых.
Обновлено в 15:35
Происшествия
В МВД прокомментировали похороны криминального авторитета в Амурске
Руководитель районной полиции не присутствовал на похоронах криминального авторитета в Амурске в Хабаровском крае, а дорожные инспекторы не позволяли участникам процессии перекрывать улица и выписывали штрафы, сообщила РИА Новости в четверг начальник пресс-службы регионального главка МВД Ирина Щеголева.
Обновлено в 19:54
Политика
Россия направит делегацию в ПАСЕ после выполнения своих условий
В октябре 2018 года Россия поставила организации условие: она не вернется в ПАСЕ, пока в регламент не внесут поправку, запрещающую лишать национальные делегации права голоса во время сессий.
Обновлено в 10:16
Общество
Богатейший человек в мире Джефф Безос разводится с женой
В марте 2018 года глава и совладелец Amazon занял первую строчку ежегодного рейтинга богатейших людей мира, оставив позади основателя компании Microsoft Билла Гейтса.
Обновлено в 13:46
Армия и оружие
Politico: Временный глава Пентагона нецензурно отозвался об F-35
Временно исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан на совещаниях в министерстве обороны резко критиковал программу корпорации Lockheed Martin по производству истребителя F-35.
Обновлено в 21:00
Происшествия
Мутко назвал размер компенсации за утрату жилья при ЧП в Магнитогорске
Пострадавшие при обрушении в жилом доме в Магнитогорске получат единовременные выплаты для приобретения жилья из расчета 31725 рублей за один квадратный метр общей площади утраченного жилого помещения, говорится в сообщении пресс-службы вице-премьера Виталия Мутко.
Обновлено в 18:47
Происшествия
Хакера из «Шалтая-Болтая» досрочно освободили
Член хакерской группировки «Шалтай-Болтай» Константин Тепляков освобожден от наказания условно-досрочно.
Обновлено в 08:17
Политика
Умер последний председатель Верховного совета СССР Анатолий Лукьянов
Обновлено в 15:36
Происшествия
Пожар на заводе в Оренбургской области потушен
Пожар на заводе в селе Покровка (Новосергиевский район, Оренбургская область), ликвидирован, сообщили 10 января в пресс-службе регионального управления МЧС РФ.
Обновлено в 21:23
Энергетика
Украинцев обрекли на замерзание, заявили в Раде
Правительство Украины, повышая тарифы на отопление, обрекает население страны на замерзание, об этом в своем Facebook написал депутат Верховной рады от "Оппозиционного блока" Вадим Рабинович.
Обновлено в 16:53
Политика
Президент Южной Кореи заявил о скорой встрече Ким Чен Ына и Трампа
Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин во время обращения к нации заявил, что встреча лидера КНДР Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа состоится в ближайшее время.
Обновлено в 22:02
Культура
Лукьяненко заявил о завершении серии книг о «дозорах»
Писатель-фантаст Сергей Лукьяненко сообщил о начале работы над седьмой книгой серии «Дозоров», она станет последней в цикле об Антоне Городецком.
Обновлено в 21:39
Экономика
В России начали действовать новые тарифы ОСАГО
Со среды вступает в силу указание Центробанка России о расширении тарифного коридора в ОСАГО на 20% вверх и вниз - диапазон ставок базового тарифа для легковых автомобилей физических лиц отныне составляет 2746-4942 рублей вместо ранее действовавшего коридора 3432-4118 рублей.
Обновлено вчера в 16:11
Энергетика
В России снова подорожал бензин
Ранее в ходе большой пресс-конференции президент России Владимир Путин заявил, что удорожание бензина в России в 2018 году объясняется ростом цен на нефть.
Обновлено в 08:51
Политика
Ким Чен Ын пообещал провести результативную встречу с Трампом
Обновлено в 19:35
Общество
В Британии кошка испортила редкую картину XVII века
Домашняя кошка Падме повредила картину XVII века, которую приобрел и отреставрировал британский искусствовед Бендор Гросвенор, пишет The Telegraph.
Обновлено в 19:37
Космос
На телескопе Hubble сломалась широкоугольная камера
Как сообщили сотрудники NASA, на орбитальном телескопе Hubble произошла поломка широкоугольной камеры.
Обновлено в 22:23
Политика
СМИ сообщили о проблемах у российского лайнера МС-21 из-за санкций США
Обновлено в 21:16
Политика
Трамп назвал встречу с демократами тратой времени
Президент США Дональд Трамп назвал встречу с лидерами демократов в конгрессе США тратой времени.
Обновлено в 19:00
Общество
В ПФР рассказали о порядке начисления пенсий в 2019 году
«Право на пенсию в нынешнем году дают десять лет стажа и 16,2 пенсионных балла», - рассказали в ПФР.
Обновлено в 06:28
Политика
Анатолия Лукьянова похоронят на Троекуровском кладбище
Обновлено в 17:19
Экономика
Apple сократит производство новых моделей iPhone
Американская компания Apple сократит производство новых моделей iPhone в первом квартале 2019 года, сообщила газета Nikkei Asian Review со ссылкой на источники.
Обновлено в 05:44
Политика
В Госдуме поддержали законопроект об ответственности СМИ за фейки
В среду, 9 января, комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции поддержал законопроект, приравнивающий распространение недостоверной общественно значимой информации к призывам к экстремизму.
Обновлено в 15:22
Армия и оружие
В Сирии жертвами атаки террористов стали 5 британских военных
Обновлено в 15:58
Происшествия
В отеле в Пхукете найдена мертвой российская туристка
Обновлено в 12:22
Экономика
В Минфине рассказали о подмене природных бриллиантов синтетическими
Обновлено в 20:24
Интернет
Массовый сбой произошел в работе Google
Пользователи по всему миру сообщили о сбое в работе поисковой системы Google.
Обновлено в 20:13