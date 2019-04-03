«Интер» хочет подать в суд на клуб Бекхэма из-за названияСпорт-Экспресс 04:44

"Интер" намерен подать в суд на клуб MLS "Интер Майами" за использование его названия, информирует calciomercato.com. Как отмечается, клуб из США нарушает права собственности на товарный знак. Напомним, что "Интером Майами" владеет легендарный английский полузащитник Дэвид Бекхэм.

«Интер» хочет подать в суд на клуб Бекхэма из-за названия

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