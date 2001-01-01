Футбол
Индзаги: «„Милан“ купил хороших игроков, сейчас они очень опасны»Soccer.ru вчера в 10:29
|29′
Франк Кессиэ
Хакан Чалханоглу
Марко Пароло
|35′
|44′
Алессио Романьоли
|73′
Сусо
Самуэль Кастильехо
Марко Пароло
Луис Альберто
|74′
|78′
Давиде Калабрия
Патрик Габаррон
|78′
|80′
Джанлуиджи Доннарумма
Чиро Иммобиле
Фелипе Кайседо
|81′
|86′
Лукас Пакета
Лукас Биглия
Ромуло Соуза
Адам Марушич
|90′
Лацио
Расстановка 3‑5‑2
1
Стракоша
4
Габаррон
33
Ачерби
15
Баштуш
77
Марушич
10
Альберто
6
Лейва
21
Милинкович-Савич
19
Лулич
11
Корреа
20
Кайседо
99
Доннарумма
2
Калабрия
22
Мусаччио
13
Романьоли
93
Лаксальт
10
Чалханоглу
14
Бакайоко
21
Биглия
7
Кастильехо
19
Пионтек
11
Борини
Милан
Расстановка 4‑3‑3
Главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги поделился ожиданиями от предстоящей ответной игры с «Миланом» в Кубке Италии.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Лацио - Милан ~ прогноз на полуфинал кубка Италии: Команда Гаттузо набрала ход
Sport-place24 февраля в 01:54
Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 21:47, Ашберн
Происшествия
Семь человек погибли при пожаре в Кузбассе
Пять взрослых и двое детей стали жертвами пожара в частном доме в городе Мариинске Кемеровской области.
Обновлено в 21:13
Происшествия
В Нальчике ввели режим контртеррористической операции
Обновлено в 20:49
Музыка
На Украине нашли замену отказавшейся от участия в Евровидении группе
Во вторник группа Freedom-jazz girls band, которая заняла второе место на национальном отборе, также отказалась от предложения НОТУ представлять страну на Евровидении.
Обновлено в 19:43
Наука
Разработчики робота Федора анонсировали создание робота-собаки
Исполнительный директор НПО "Андроидная техника", являющегося разработчиком робота "Федора", Евгений Дудоров сообщил журналистам о разработках четвероногого робота, подобного американскому BigDog.
Обновлено в 18:38
Политика
Небензя назвал Гуаидо самозванцем
Постпред РФ при ООН Василий Небензя во время выступления в СБ ООН напомнил историю развития конфликта в Венесуэле и назвал «самозванцем с улицы» спикера парламента Хуана Гуаидо.
Обновлено в 19:51
Происшествия
Оползень в Индонезии: под завалами оказались более 60 человек
На индонезийском острове Сулавеси под завалами, вызванными оползнем на незаконном золотодобывающем руднике, оказались более 60 человек.
Обновлено в 20:26
Политика
Япония выразила протест России из-за визита чиновников на Курилы
Правительство Японии выразило протест России в связи с визитом делегации российских чиновников на южные Курильские острова.
Обновлено в 21:31
Политика
Эрдоган надеется на изменение отношения США к сделке с РФ по С-400
Президент Реджеп Тайип Эрдоган надеется, что США изменят отношение к покупке Турцией зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 у России.
Обновлено в 20:46
Политика
WP рассказала о кибератаке американских спецслужб на Россию
По словам источников газеты, кибератака проводилась для того, чтобы "помешать россиянам развернуть кампанию по дезинформации, которая бы поставила под сомнение результаты выборов".
Обновлено в 15:32
Общество
Ди Каприо потребовал освободить косаток из «китовой тюрьмы» в Приморье
Знаменитый голливудский актер, обладатель "Оскара" Леонардо Ди Каприо на своих страницах в социальных сетях Facebook и Twitter обратился к неравнодушным людям с просьбой подписать петицию об освобождении косаток и белух из "китовой тюрьмы" в Приморье.
Обновлено в 20:28
Политика
Новак признал транзит газа через Украину самым дорогим
"Украинское направление является самим дорогим, и там самый высокий тариф установлен — он в 2-2,5 раза выше, чем другие маршруты", — отметил Новак.
Обновлено в 17:57
Происшествия
По делу Арашуковых задержаны еще два человека
Двое новых подозреваемых задержаны во вторник по делу Арашуковых.
Обновлено в 14:35
Экономика
Правительство Нидерландов купило долю в авиакомпании Air France—KLM
Правительство Нидерландов купило 12,7% акций авиаперевозчика Air France—KLM за €680 млн.
Обновлено в 21:08
Происшествия
Военный самолет разбился на Кубе
Обновлено в 15:44
Происшествия
В горах Сербии спасены заблудившиеся российские туристы
В горах Копаоник на юге Сербии спасены трое граждан России. Девушка и два юноши заблудились во вторник.
Обновлено в 18:07
Армия и оружие
В ЛНР задержан украинский диверсант
По информации представителя Народной милиции ЛНР, в Донбассе в районе населенного пункта Золотое украинской диверсионно-разведывательной группой была предпринята попытка проникновения на территорию Луганской народной республики.
Обновлено в 15:12
Происшествия
Контрабанду леса на 700 миллионов рублей выявили в Приморье
В Приморье выявили незаконный вывоз ценных пород дерева на сумму около 700 миллионов рублей.
Обновлено в 20:56
Происшествия
Испанская полиция подтвердила, что Малашенко покончил с собой
Испанская полиция не нашла признаков криминала в смерти сооснователя НТВ Игоря Малашенко.
Обновлено в 08:39
Шоу-бизнес
Марата Башарова лишили работы после избиения жены
Продюсеры спектакля «День сюрпризов» решили найти замену актеру Марату Башарову после того, как стало известно, что он избил жену.
Обновлено в 15:07
Политика
В Госдуме оценили встречу Порошенко и Волкера
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал встречу украинского лидера Петра Порошенко с спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером на борту американского эсминца.
Обновлено в 20:13
Происшествия
Бывший директор ФБК Рубанов объявлен в федеральный розыск
Бывшего директора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Романа Рубанова объявили в федеральный розыск, говорится в базе розыска МВД РФ.
Обновлено в 09:00
Экономика
Источник: Baring Vostok требует через суд Лондона 17 млрд рублей у банкира Аветисяна
Сумма исковых требований, заявленных фондом Baring Vostok в Лондонский арбитражный суд к банкиру Артему Аветисяну, составляет около 17 млрд рублей.
Обновлено в 12:38
Армия и оружие
ВВС Индии нанесли удар по территории Пакистана
Обновлено в 00:48
Происшествия
Суд оставил в силе арест Кокорина и Мамаева до 8 апреля
Московский городской суд отклонил апелляцию защиты нападающего петербургского футбольного клуба "Зенит" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева.
Обновлено в 05:31
Технологии
Зарубежные компании отказались поставлять детали для робота «Федора»
Зарубежные компании отказались поставлять комплектующие для робота «Федора» в Россию после того, как узнали, что он научился стрелять из пистолетов.
Обновлено в 20:02
Хоккей
Кузнецов с передачи Овечкина забросил свою 17-ю шайбу в сезоне
Кузнецов отличился на 17-й секунде третьего периода, сделав счет 7:2 в пользу своей команды.
Обновлено в 21:18
Политика
Адвокат назвал срок возможного вынесения приговора Бутиной
26 февраля в США состоялось судебное заседание, в ходе которого было принято решение не назначать дату вынесения приговора россиянке по просьбе следствия.
Обновлено в 16:03