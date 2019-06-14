Политика
Индия может поднять пошлины на некоторые американские товарыЭхо Москвы 08:30
Ранее Дональд Трамп лишил Индию привилегий в торговых отношениях. В результате страна не может теперь беспошлинно экспортировать в США изделия из кожи, медикаменты и химическую продукцию.
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 09:10, Вашингтон
Энергетика
В России подскочили цены на бензин
Центробанк пообещал "сдержанные" темпы роста цен на бензин в России. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
Обновлено в 08:40
Экономика
Средний чек россиян за поход в магазин достиг минимума с начала года
В Центральном федеральном округе снижение среднего чека оказалось самым серьезным – на 3,6% до 614 руб. Показатель также снизился в Северо-Западном округе (на 0,5% до 611 руб.) и в Сибири (на 0,4% до 465 руб.).
Обновлено вчера в 20:53
Общество
Роскомнадзор проверит TikTok на наличие запрещенной информации
Роскомнадзор начал анализ контента в приложении TikTok на наличие запрещенной информации, заявил «РИА Новости» пресс-секретарь ведомства Вадим Ампелонский.
Обновлено вчера в 20:49
Происшествия
МАК опубликовал предварительный отчет по катастрофе в Шереметьево
Межгосударственный авиационный комитет опубликовал предварительный отчет по результатам расследования катастрофы самолета "Аэрофлота" Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево.
Обновлено в 07:38
Общество
Власти Москвы согласовали митинг либертарианцев в поддержку Голунова
Мэрия Москвы согласовала представителям Либертарианской партии митинг 23 июня вечером в поддержку журналиста "Медузы" Ивана Голунова.
Обновлено в 08:59
Общество
Умерла старейшая жительница Британии
В Великобритании на 113-м году жизни умерла старейшая жительница страны Грейс Джонс. Об этом сообщает издание Metro в пятницу, 14 июня.
Обновлено в 05:56
Политика
Слухи об уходе на пенсию снятого из-за дела Голунова генерала опровергли
Руководитель Московского профсоюза работников полиции Михаил Пашкин опроверг сообщения СМИ о том, что освобожденный от должности глава УВД по Западному административному округу Москвы генерал-майор Андрей Пучков написал заявление об уходе на пенсию.
Обновлено в 08:34
Общество
Андрей Разин предрек Бари Алибасову тяжелую инвалидность
Обновлено в 07:57
Шоу-бизнес
Орнеллу Мути приговорили к тюремному сроку
Обновлено в 01:13
Общество
В Минздраве прокомментировали слова Малышевой о больных детях
Ранее телеведущая Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» заявила, что термин «кретин» является медицинским и определяет «степень умственной отсталости».
Обновлено в 04:39
Общество
В Испании нашли письмо о возвращении Колумба из Америки
В пятницу, 14 июня, в испанском историческом архиве было обнаружено письмо, повествующее о путешествии мореплавателя Христофора Колумба.
Обновлено в 05:17
Транспорт
Скоростной лимит на дорогах могут увеличить до 130 км в час
Лимит скорости на российских автомагистралях может быть повышен до 130 километров в час.
Обновлено в 01:00
Здоровье
Врач рассказала об опасности популярного интервального голодания
Самым эффективным названо «сухое» голодание, когда человек отказывается и от еды, и от жидкости.
Обновлено в 06:59
Политика
Ростовская область начинает выдачу паспортов РФ жителям Донбасса
Жить под обстрелами невозможно: жители ЛНР стремятся получить паспорт РФ Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что правительство Ростовской области поможет с трудоустройством на Дону жителям Донбасса после того, как они получат гражданство РФ.
Обновлено в 05:37
Футбол
Роман Еременко продлил контракт с футбольным клубом «Ростов»
Обновлено в 06:46
Общество
У ВГИКа может появиться памятник Станиславу Говорухину
Рядом со входом в Российский государственный институт кинематографии может появиться памятник народному артисту России Станиславу Говорухину.
Обновлено в 08:25
Происшествия
В Дагестане задержан редактор отдела газеты «Черновик»
Обновлено в 04:18
Общество
В Москве произошел сбой в работе геолокационных сервисов
В пресс-службе "Яндекса" сказали РИА Новости, что неполадки различных геолокационных сервисов, скорее всего, вновь связаны со сбоями GPS.
Обновлено в 07:45
Армия и оружие
Пентагон показал «доказательства» атаки Ирана на танкеры
Обновлено вчера в 23:16
Общество
Летнее тепло вернется в Москву на следующей неделе
Летнее тепло вернется в столицу на следующей неделе. Воздух в городе прогреется до плюс 23–28 градусов, сообщает Гидрометцентр России.
Обновлено в 07:11
Общество
Гроза с градом и сильным ветром надвигается на Москву
Гроза с градом и шквалистым ветром надвигается на Москву, говорится в сообщении столичного управления МЧС в пятницу, 14 июня.
Обновлено в 02:30
Политика
Путин предложил Китаю и Монголии стабильные поставки электричества
О готовности обеспечить бесперебойные поставки электричества в энергодефицитные регионы Китая и Монголии заявил президент России Владимир Путин.
Обновлено в 07:34
Экономика
Чубайс предлагает ввести в России углеродный налог
В результате, отказавшись от углеродного налога, РФ может потерять возможность экспортировать товары в Европу, предположил Чубайс.
Обновлено вчера в 05:22
Авто
АвтоВАЗ выпустил миллионный автомобиль
14 июня 2019 года с конвейера линии В0 сошёл миллионный автомобиль, которым стал кроссовер Lada XRAY Cross.
Обновлено в 06:57
Происшествия
Подтвердилась массовая гибель рыбы в Ириклинском водохранилище
Проводится административное расследование Орская межрайонная природоохранная прокуратура проводит проверку по факту массовой гибели рыбы в Ириклинском водохранилище.
Обновлено в 07:41
Политика
Роухани призвал усилить сотрудничество России и Ирана
В пятницу в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) состоялась встреча президентов РФ и Ирана Владимира Путина и Хасана Роухани.
Обновлено в 08:41
Происшествия
22-летнюю россиянку убили в Бахрейне
В Бахрейне погибла 22-летняя россиянка Любовь М. Об этом на своей странице в соцсети "ВКонтакте" сообщила её сестра.
Обновлено вчера в 10:31