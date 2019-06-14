Индия может поднять пошлины на некоторые американские товарыЭхо Москвы 08:30

Ранее Дональд Трамп лишил Индию привилегий в торговых отношениях. В результате страна не может теперь беспошлинно экспортировать в США изделия из кожи, медикаменты и химическую продукцию.

Индия может поднять пошлины на некоторые американские товары

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