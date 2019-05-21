Финансы
Индекс МосБиржи обновил исторический максимум на бумагах «Газпрома»Интерфакс 05:41
Индекс МосБиржи, один из основных российских фондовых индикаторов, днем во вторник обновил исторический максимум, превысив предыдущий экстремум от 23 апреля на фоне раллирующих бумаг "Газпрома".
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