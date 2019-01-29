Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,2-0,3%Интерфакс вчера в 02:24

Рынок акций РФ открылся во вторник дальнейшим снижением цен большинства blue chips на фоне ухудшения внешней конъюнктуры из-за опасений по поводу темпов роста мировой экономики; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов потеряли 0,2-0,3%, при этом лидерами отката выступили бумаги "РусАла" .

Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,2-0,3%

Экономика Tesla отчиталась об убытках в миллиард долларов в 2018 году Убытки американского производителя электромобилей Tesla в прошлом году составили почти $1 млрд ($976 млн), пишет The Detroit Times со ссылкой на опубликованную финансовую отчетность компании.

Наука Ученые обнаружили неожиданную опасность кошек Специалисты из Копенгагенской университетской больницы выяснили, что паразит гораздо коварнее, чем предполагалось, так как он, проникнув в организм человека, на 50% повышает риск развития шизофрении, передает Science Alert.

Авто Lada Vesta Sport будет стоить около миллиона рублей "АвтоВАЗ" начнет продажи Lada Vesta Sport 31 января по цене чуть более чем в миллион рублей.

Авто Трехдверный Range Rover не появится в продаже Напомним, в прошлом марте в Женеве компания презентовала трехдверную версию Range Rover и объявила, что она будет выпущена ограниченным тиражом в 999 экземпляров.

Транспорт В Москве предупредили о перебоях с поставками продуктов Из-за ужесточения правил движения грузового автотранспорта в Москве могут подорожать продукты и начаться перебои с их поставками.

Происшествия Суд арестовал сенатора Арашукова Басманный суд Москвы на два месяца арестовал сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова по делу о преступном сообществе и убийствах, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Экономика «Газпром» занял у Mitsubishi UFJ 500 млн евро "Газпром" открыл программу заимствований нового года кредитом японского банка Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG Bank, Ltd) на 500 млн евро, привлеченным в январе 2019 года сроком до 2023 года, сообщается в материалах "Газпрома", имеющихся в распоряжении "Интерфакса".

Происшествия В Чите введен режим ЧС из-за пожара на свалке Читинские власти ввели режим ЧС из-за пожара на полигоне твердых бытовых отходов в поселке Ивановка, сообщается на сайте администрации городского округа.

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Экономика Россияне смогут узнать свой кредитный рейтинг Поправки в закон «О кредитных историях» вступают в силу 31 января.

Транспорт Названы самые опасные для вождения страны Самыми безопасными странами для автолюбителей названы Кипр (7,5 автопроисшествий на 10 тысяч жителей) и Финляндия (8,5).

Происшествия Фотограф испанского агентства Efe пропал в Венесуэле Испанское агентство Efe сообщает, что его фотограф пропал в Каракасе.

Авто Toyota отзовет в России кроссоверы Toyota Highlander Об отзывной кампании говорится в сообщении Росстандарта, где указано, что Toyota отзывает в России более 100 автомобилей Highlander.

Происшествия Четыре человека погибли в ДТП с маршруткой в Иркутской области Четыре человека погибли и как минимум пять пострадали в результате столкновения маршрутного такси с "КамАЗом" в Иркутской области.

Происшествия В Италии собрали деньги для спасенного в Магнитогорске ребенка Утром 31 декабря в Магнитогорске в результате взрыва бытового газа произошло обрушение одного из подъездов десятиэтажного жилого дома.

Космос Сотрудники космодрома нашли трещину в разгонном блоке «Фрегат» «Фрегат», который должен будет вывести на орбиту спутники британской системы OneWeb, находится на космодроме Куру во Французской Гвиане.

Авто Ginetta опубликовала тизер своего нового суперкара Компания Ginetta представит свой новый прототип в марте на автосалоне в Женеве.

Авто Chevrolet Camaro ZL1 1LE получил 10-ступенчатый «автомат» Американский автопроизводитель Chevrolet оснастил трековую версию Camaro ZL1 пакетом 1LE, увеличивающим динамические характеристики.

Экономика ЦБ отозвал лицензию у камчатского банка из четвертой сотни Банк России отзывает с 31 января лицензию у расположенного в Петропавловске-Камчатском Камчаткомагропромбанк, приказ опубликован на сайте регулятора.

Политика Гуаидо сообщил о тайных встречах с венесуэльскими военными Глава Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо, объявивший себя временным президентом, заявил, что оппозиция тайно встречалась с представителями военных и сил безопасности страны.

Транспорт В Госдуме предложили запретить курение за рулем Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев предложил запретить курение за рулем.

Гаджеты Samsung выпустит смартфон с объёмом памяти в 1000 Гб Корейский производитель гаджетов Samsung готовится к разработке и производству первого в мире смартфона, встроенная память которого составит один терабайт.

Гаджеты В WhatsApp оказалось возможным читать удаленные сообщения Как сообщает РИА Новости, в WhatsApp найден сбой, который позволяет читать удаленные собеседником сообщения.