Футбол
Игорь Черевченко: не думаю о борьбе «Арсенала» за еврокубкиТульские новости 07:00
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Нефтяник»
|3′
Зелимхан Бакаев
Боян Йокич
|7′
|24′
Игорь Горбатенко
Игорь Безденежных
|26′
Сильвестр Игбоун
|38′
|48′
Гия Григалава
Ионуц Неделчару
|63′
Ондрей Ванек
Азер Алиев
|64′
|70′
Кантемир Берхамов
Павел Аликин
Андрес Вомбергар
|75′
Дмитрий Сысуев
|83′
Игорь Безденежных
Вячеслав Кротов
|84′
|87′
Кантемир Берхамов
Сергей Ткачев
|90′+1′
Зелимхан Бакаев
Эванс Кангва
Уфа
Расстановка 3‑4‑3
31
Беленов
27
Неделчару
4
Никитин
32
Вомбергар
17
Живоглядов
19
Пауревич
57
Кротов
5
Йокич
7
Сысуев
77
Алиев
44
Игбоун
1
Нигматулин
14
Хагуш
6
Беляев
8
Григалава
21
Альварес
23
Горбатенко
11
Ткачев
70
Костадинов
10
Кангва
18
Джорджевич
19
Мирзов
Арсенал (Тула)
Расстановка 4‑3‑3
Что касается поздних замен, то не торопился, потому что в такую игру очень сложно выходить, - сказал Черевченко. На вопрос корреспондента телеканала "Матч-Премьер" о борьбе за еврокубки, главный тренер туляков отвечать не стал, сказав, что не об этом не думает.
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