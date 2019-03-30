Игнатьев о матче с «Динамо»: Сёмин настраивал на битвуNews.ru 09:57

Полузащитник московского «Локомотива» Владислав Игнатьев прокомментировал победу над «Динамо» в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со счётом 1:0. Поле не лучшего качества, поэтому больше оборонялись. Ещё девять туров впереди, всё может измениться.

Игнатьев о матче с «Динамо»: Сёмин настраивал на битву

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