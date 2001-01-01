Общество

ИНДЕКС NASDAQ СНИЗИЛСЯ НА 0,17%Financial One 09:35

ИНДЕКС NASDAQ СНИЗИЛСЯ НА 0,17%
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ИНДЕКС NASDAQ СНИЗИЛСЯ НА 0,17%

Financial One09:35
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Политика

Иран признал армию США террористической организацией

Совбез Ирана перечисляет несколько поводов для включения армии США в список террористических организаций.
Обновлено в 12:42
Политика

В штабе Порошенко подтвердили его дебаты с Зеленским 19 апреля

Президент Украины Петр Порошенко придет на дебаты с лидером первого тура выборов Владимиром Зеленским 19 апреля.
Обновлено в 11:54
Здоровье

На Кубани онкологи удалили пациенту две опухоли одновременно

Обновлено в 03:13
Армия и оружие

Авиаудар по аэропорту в Триполи попал на видео

Обновлено в 13:16
Хоккей

«Авангард» обыграл «Салават Юлаев» и вышел в финал Кубка Гагарина

Обновлено в 14:29
Политика

После декоммунизации Украина начинает процесс деколонизации

За декоммунизацией на Украине готовится деколонизация.
Обновлено в 11:02
Армия и оружие

Митингующие в Хартуме опровергли вброс о военном перевороте в Судане

Информация о «военном перевороте» в Судане является фейком.
Обновлено в 09:05
Происшествия

ПФР после перерасчета пенсии доплатил уральцу 370 тыс. рублей

Пенсионный фонд России (ПФР) в Свердловской области доплатил жителю Туринского района Николаю Васильеву 370 тыс. рублей после перерасчета пенсии за 12 лет.
Обновлено в 14:32
Происшествия

Суд изъял имущество Александра Шестуна на 10 млрд рублей

Обновлено в 08:24
Общество

Ночные заморозки и снег ожидаются в Подмосковье в конце недели

Температура воздуха в Московской области в пятницу и выходные дни местами будет опускаться до отрицательных значений, сообщила главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова.
Обновлено в 13:35
Энергетика

«Газпром» видит в СПГ источник потерь бюджета

СПГ с проекта НОВАТЭКа «Ямал СПГ» вытеснял газ «Газпрома» с европейского рынка в 2018 году, считают в монополии: из-за этого бюджет недополучил 30 млрд руб. налогов и экспортной пошлины.
Обновлено в 09:52
Экономика

ЦБ зафиксировал рекордный отток зарубежных инвестиций из России

Зарубежные инвесторы, участвовавшие в капитале российских компаний, изъяли вложения на $22,4 млрд, а объем вновь поступивших инвестиций составил лишь $15,9 млрд, в два с лишним раза меньше среднего показателя за предыдущие десять лет.
Обновлено в 13:44
Армия и оружие

Черноморский флот наблюдает за учениями НАТО

Российские ударные корабли Черноморского флота со стороны наблюдают за ходом учений НАТО в Черном море.
Обновлено в 07:01
Происшествия

Макгрегор подрался в ирландском баре

Обновлено в 14:01
Космос

Жители Норвегии приняли ракеты НАСА за инопланетян

Жители северных районов Норвегии приняли запуск ракет американского космического агентства за атаку инопланетян.
Обновлено в 13:03
Политика

Губернатор Одесской области отказался покидать пост по указу Порошенко

Председатель Одесской областной администрации Максим Степанов отказался уйти в отставку, несмотря на соответствующий указ президента Украины.
Обновлено в 07:27
Шоу-бизнес

Александр Цекало красиво признался в любви молодой жене

В середине марта СМИ сообщили, что Александр Цекало женился в четвёртый раз: новой избранницей продюсера стала актриса Дарина Эрвин.
Обновлено в 04:02
Политика

Муждабаев, Скабеева и Киселев возглавили «Рейтинг травли»

Обновлено в 08:26
Политика

Эрдоган обсудит с Путиным турецкую операцию в Сирии

Президент Турции Рейджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности начать новую операцию в Сирии.
Обновлено в 04:18
Политика

Расследование ФАН о выборах на Мадагаскаре спровоцировало BBC на ложь

Можно сказать, что ФАН проводит масштабное расследование и «накрывает» целую сеть по вмешательству в выборы на Мадагаскар.
Обновлено в 12:44
Экономика

ФАС уличила российскую «дочку» Samsung в координации цен на гаджеты

Антимонопольная служба возбудила дело в отношении российской "дочки" Samsung по признакам координации цен на смартфоны в феврале после проведенной внеплановой проверки.
Обновлено в 12:10
Общество

Госдума ввела налог на вёсельные лодки в России

«Была одобрена поправка об исключении весельных и моторных лодок с двигателем мощностью менее пяти лошадиных сил из перечня необлагаемых транспортным налогом транспортных средств - теперь их владельцы будут уплачивать транспортный налог», - написало издание.
Обновлено вчера в 02:40
Транспорт

Попавших в ДТП неопытных водителей могут отправить на переобучение

Заместитель начальника отдела организации регистрационной и экзаменационной деятельности ГИБДД Николай Гиляков сообщил, что его ведомство рассматривает вопрос об отправке на переобучение водителей-новичков, передает ТАСС.
Обновлено в 08:28
Транспорт

Тарифы на проезд по платным дорогам вырастут с 15 апреля

Госкомпания "Автодор" с 15 апреля на платных участках дорог М-3 "Украина", М-4 "Дон" и М-11 "Москва - Санкт-Петербург" проиндексирует тарифы на проезд на размер инфляции.
Обновлено в 06:58
Футбол

Футболистам в Нидерландах выдадут мяч с полотнами Рембрандта

В сезоне 2019/2020 в высшем футбольном дивизионе Нидерландов, Эредивизии, на официальном мяче появятся изображения работ Рембрандта и портрет самого художника, сообщает сайт Эредивизии.
Обновлено в 14:31
Экономика

Автомобилистов обяжут платить два новых налога

Чиновники придумали два новых налога для водителей: экологический и утилизационный сбор.
Обновлено в 08:05
Кино

Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище

Народного артиста России Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.
Обновлено в 08:59
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы Крымской наступательной операции

Обновлено в 02:06
Происшествия

СК проверяет сообщения о нападении собаки на ребенка в Подмосковье

"Следственным отделом по городу Шатура ГСУ СК России по Московской области организовано проведение доследственной проверки по сообщению СМИ о нападении собаки на ребенка и причинении укусов", - говорится в сообщении.
Обновлено в 14:34
Общество

Суд отпустил Кирилла Серебренникова из-под домашнего ареста

Обновлено в 05:09
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