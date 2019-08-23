с чего всё началось

Американский производитель детских игрушек Hasbro Inc договорился о покупке за $4 млрд компании Entertainment One Ltd, которой принадлежат права на популярный мультсериал "Свинка Пеппа".

Политика Песков прокомментировал заявление Горбачева об аварии в Чернобыле Журналисты поинтересовались у официального представителя Кремля, могла ли повториться подобная ситуация в условиях аварии в Архангельской области.

Авто Девять тысяч неисправных машин Mercedes-Benz застряли на территории старого аэропорта Как стало известно, на территории старого аэропорта, недалеко от немецкого города Бремен расположились около 9 тыс. неисправных автомобилей Mercedes-Benz.

Общество Роструд напомнил россиянам о следующих длинных выходных В июне россияне отдохнут с 12-го по 14-е число, затем праздник ожидает граждан 4 ноября — в День народного единства.

Происшествия У помогавших при ЧП в Неноксе врачей не выявили радиоактивного загрязнения Московские специалисты завершили обследования врачей медучреждений Архангельска, которые оказывали помощь пострадавшим при ЧП в Неноксе 8 августа.

Политика Зеленский допустил результаты по обмену с Россией «в ближайшие дни» Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что результаты переговоров по обмену военнопленными с Россией появятся уже в ближайшие дни.

Спорт Драчёв: СБР пригласил всех биатлонистов обсудить условия контрактов Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв заявил, что организация 27 августа рассмотрит вопрос недовольства спортсменами национальной команды условиями контрактов.

Финансы Минфин обещал рассмотреть возможность выпуска облигаций в юанях Возможность выпуска облигаций федерального займа, номинированных в юанях, на Московской бирже пообещали «активно рассмотреть» в Минфине 22 августа по результатам Восьмого Российско-Китайского финансового диалога, сообщается на официальном сайте Минфина РФ.

Здоровье В Омской области бык подхватил вирус бешенства Омская областная ветеринарная лаборатория обнаружила вирус бешенства у быка, которого держали в одном из личных подсобных хозяйств деревни Тупицино Называевского района.

Происшествия Найденная в нижегородском лесу девочка рассказала, как смогла выжить Найденная в Нижегородской области пятилетняя девочка, рассказала, как бродила три дня по лесу.

Происшествия Таможенники поймали россиян с сыром в колесе на границе с Финляндией Пятнадцать килограммов сыра были сложены в запасной покрышке, чтобы провезти товар из Финляндии через границу, сообщает пресс- служба Выборгской таможни 23 августа.

Шоу-бизнес После слухов о раке мозга Анастасия Заворотнюк отменила спектакль В Сети недавно начали массово появляться слухи, что у 48-летней Анастасии Заворотнюк обнаружен рак мозга.

Политика В Кремле анонсировали важное заявление Путина после совещания по ДРСМД Владимир Путин сделал важное заявление на совещании с членами Совета безопасности России, где обсуждался Договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) и недавние испытания США.

Происшествия Дагестанский чиновник завысил свой возраст на 34 года ради пенсии В Дагестане тридцатилетний заместитель главы села в Левашинском районе специально завысил свой возраст на 34 года, чтобы получать трудовую пенсию.

Происшествия Обвиняемому в шпионаже американцу Уилану вызвали в суд скорую помощь В Лефортовский суд Москвы вызвали скорую помощь для обвиняемого в шпионаже гражданина США Пола Уилана.

Здоровье Роспотребнадзор опроверг сообщения об опасных комарах на юге России В статье говорилось, что опасные насекомые из Египта и Юго-Восточной Азии — переносчики вирусов денге, чикунгунья, зика и желтой лихорадки — получили широкое распространение вдоль всего Черноморского побережья и в Крыму.

Кино Журнал Forbes назвал самых высокооплачиваемых актеров 2019 года Самым высокооплачиваемым актером года стал знаменитый рестлер Дуэйн «Скала» Джонсон, известный зрителю по фильмам серии «Форсаж» и ремейку «Джуманджи».

Музыка Крутой отреагировал на слова Вайкуле о конфликте между ними Недавно певица Лайма Вайкуле рассказала журналистам, что между ней и композитором Игорем Крутым пробежала черная кошка.

Политика Мария Захарова станцевала лезгинку Официальный представитель МИД Россиии Мария Захарова станцевала лезгинку перед публикой на молодежном форуме «Машук-2019».

Экономика Последний зарубежный покупатель самолетов SSJ-100 решил их продать Мексиканский авиаперевозчик Interjet ищет покупателей на российские самолеты Sukhoi SuperJet 100 (SSJ-100).

Экономика Балтийский завод построит два атомных ледокола по заказу Росатома Госкорпорация "Росатом" и Балтийский завод, базирующийся в Санкт-Петербурге, подписали контракт на строительство двух универсальных атомных ледоколов проекта 22220.

Политика Правительство продлило действие правил уничтожения «санкционки» на год Правительство РФ продлило еще на один год, до 31 декабря 2020 года, срок действия правил уничтожения сельхозпродукции, сырья и продовольствия, которые запрещены к ввозу в РФ в рамках контрсанкций, следует из постановления кабинета министров, размещенного на официальном портале правовой информации.

Здоровье Из больницы в Нижнем Тагиле уволились все хирурги из-за низких зарплат Шестеро сотрудников двух хирургических отделений центральной городской больницы №1 в Нижнем Тагиле уволились из-за высокой нагрузки и низких зарплат.

Общество Принц Уильям и Кейт Миддлтон показали пример Гарри и Меган Герцог и герцогиня Кембриджские решили показать британцам пример скромности и вместе с детьми отправились в Шотландию рейсом эконом-класса, передаёт teleprogramma.pro.

Политика Зеленский заявил о жесткой позиции Киева по поводу возвращения Крыма Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев занимает жесткую позицию о необходимости возвращения Крыма.