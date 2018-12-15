Футбол

Гвардиола: «Травма Де Брюйне может помочь нам»
Бомбардир.ру
01:58

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола нашел выгоду в травме своего хавбека Кевина Де Брюйне. Бельгиец уже восстановился от повреждения.
Бомбардир.ру01:58

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Гвардиола: «Травма де Брёйне помогла нам»

Евро-футбол.ру03:27

Гвардиола: травма Де Брёйне может помочь «Манчестер Сити»

Чемпионат02:34

Гвардиола: «Травма де Брюйне может помочь „Манчестер Сити“»

Sport24.ru02:15

Гвардиола: «Травма Де Брюйне может помочь нам»

Бомбардир.ру01:58
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Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 05:35, Ашберн
Футбол

Караваев: «Об интересе „Зенита“ ничего не слышал»

Защитник "Витесса" Вячеслав Караваев ничего не слышал об интересе со стороны питерского "Зенита".
Обновлено в 05:24
Футбол

Моуриньо: «Последние годы МЮ успешно играет с „Ливерпулем“»

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо поделился ожиданиями от выездной встречи с "Ливерпулем" в 17-м туре АПЛ.
Обновлено вчера в 22:26
Футбол

«Краснодар» отправится в отпуск до 8 января

Обновлено в 04:00
Футбол

Марсело: никогда не думал покидать «Реал»

Защитник «Реала» Марсело признался, что никогда не рассматривал вариант перехода в другую команду.
Обновлено в 04:56
Футбол

УЕФА оштрафовала ЦСКА и «Спартак» за поведение фанатов

Обновлено вчера в 12:15
Футбол

Икарди продлит контракт с «Интером» до 2023 года

Обновлено в 02:53
Футбол

Скелотто покидает пост тренера «Бока Хуниорс»

Президент "Бока Хуниорс" Даниэль Анхелиси рассказал, что главный тренер Гильермо Скелотто покидает свой пост.
Обновлено в 00:22
Футбол

Эрнан Креспо возглавит «Банфилд»

Бывший форвард сборной Аргентины Эрнан Креспо станет главным тренером «Банфилда».
Обновлено в 04:10
Футбол

Кэйхилл может сменить «Челси» на «Фулхэм»

Защитник "Челси" Гэри Кэйхилл в зимнее трансферное окно может сменить клуб.
Обновлено вчера в 18:54
Футбол

«Фенербахче» уволил своего главного тренера по телефону

Турецкий футбольный клуб из Стамбула «Фенербахче» уволил голландца Эрвина Кумана, являвшегося до того моментом главным тренером стамбульской футбольной команды, уведомив его о своем решении об освобождении его от занимаемой должности по телефону.
Обновлено в 04:39
Футбол

Покеттино: «Не расстроюсь, если зимой к нам не придут новые игроки»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино заверил, что не будет расстраиваться в случае отсутствия зимних трансферов.
Обновлено в 01:29
Футбол

Салах стал африканским футболистом года по версии ВВС

Форвард "Ливерпуля" и сборной Египта Мохамед Салах стал лучшим африканским футболистом 2018 года по версии ВВС.
Обновлено вчера в 13:16
Футбол

«Вольфсбург» обыграл «Нюрнберг» в чемпионате Германии

Обновлено вчера в 16:53
Футбол

Олег Романцев: «Не верю, что капитанская повязка Глушакова – сговор»

Бывший главный тренер "Спартака", многократный чемпион России Олег Романцев в интервью "СЭ" признался, что не верит в сговор при выборе капитаном красно-белых Дениса Глушакова.
Обновлено вчера в 20:30
Футбол

Защитник «Шарлеруа» Дессоле: «Россия – не моя цель, но бывают предложения, от которых нельзя отказаться»

Защитник «Шарлеруа» Дориан Дессоле прокомментировал информацию об интересе «Краснодара».
Обновлено в 05:12
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Хосеп Гвардиола
Испанский футболист
Испанский футболист и футбольный тренер, в настоящий момент возглавляющий английский футбольный клуб «Манчестер Сити».
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Кевин Де Брёйне
Бельгийский футболист
Бельгийский футболист, атакующий полузащитник клуба «Манчестер Сити» и сборной Бельгии. Лучший спортсмен Бельгии 2015 года. В 2015 году был признан лучшим игроком сезона в Бундеслиге.
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