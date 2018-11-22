Футбол
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола уверен, что в его тренерской карьере настанет момент, когда он возглавит одну из сборных. Испанский специалист работает в стане «горожан» третий сезон подряд. В прошлом сезоне он с клубом выиграл чемпионский титул АПЛ, набрав рекордные 100 очков.
Чемпионат01:43
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Футбол
Болельщики назвали Дзюбу лучшим футболистом сборной РФ в Лиге наций
Лучшим игроком сборной России по футболу в Лиге наций УЕФА по версии болельщиков стал форвард Артем Дзюба, сообщает пресс-служба команды в своем официальном Instagram.
Обновлено в 02:01
Футбол
Инфантино: «В Катаре нас ждёт лучший ЧМ в истории»
Президент ФИФА Джанни Инфантино поделился своими ожиданиями от чемпионата мира 2022 года, который пройдёт в Катаре.
Обновлено в 02:07
Футбол
Суд отклонил апелляцию Бендтнера, игрок проведет 50 суток в тюрьме
Бывший нападающий лондонского "Арсенала", "Ювентуса" и сборной Дании Никлас Бендтнер приковорен к 50 суткам тюремного заключения за избиение таксиста.
Обновлено в 01:58
Футбол
«Динамо» проиграло «Перудже» в матче волейбольной Лиги чемпионов
Обновлено в 02:00
Футбол
Смоллинг хочет зарабатывать в «Манчестер Юнайтед» £ 120 тыс. в неделю
Как сообщает Daily Mail, 29-летний футболист готов остаться в команде, но при условии увеличения зарплаты с £ 80 тыс. до £ 120 тыс. в неделю (около € 134 тыс.).
Обновлено в 02:25
Футбол
«Арсенал» заинтересовался полузащитником дортмундской «Боруссии»
Полузащитник дортмундской "Боруссии" Юлиан Вайгль оказался в сфере интересов "Арсенала".
Обновлено в 02:16
Футбол
Футбольный матч «Енисей» – «Ахмат» пройдет в Красноярске
Как стало известно по итогам заседания бюро исполкома РФС, игру красноярского «Енисея» против грозненского «Ахмата» разрешили провести в манеже в виде исключения.
Обновлено вчера в 23:34
Футбол
Игнашевич пошутил над современным поколением футболистов
Тренер молодежной команды ЦСКА Сергей Игнашевич пошутил над нынешним поколением футболистов.
Обновлено в 02:05
Футбол
В Бундеслиге матчи по понедельникам будут отменены
Клубы согласуют новый телеконтракт, в котором пропишут данное правило.
Обновлено в 02:12
Футбол
«Зенит» проиграл «Тренто» в Кубке Европы
Накануне, 21 ноября, баскетбольный клуб «Зенит» провел очередной матч регулярного чемпионата Кубка Европы.
Обновлено в 01:00
Футбол
Ривалдо: «Продажа Неймара была неправильным решением „Барселоны“»
Экс-футболист каталонской "Барселоны" Ривалдо считает, что продажа Неймара была неправильным решением со стороны "сине-гранатовых".
Обновлено в 00:39
Футбол
Защитник «Витесса» мечтает о сборной России
Обновлено в 01:04
Футбол
Эвра показал, как целует, лижет и шлепает индейку
Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и «Ювентуса» Патрис Эвра выложил видео, где совершает разные действия с сырой тушой индейки под музыку.
Обновлено вчера в 23:33
Футбол
Козлов вернулся в общую группу «Динамо» в преддверии матча с «Енисеем»
Обновлено вчера в 14:50
Футбол
«Милан» обратил внимание на Бен-Йедера
Как сообщает Сalciomercato, речь идет о "Милане".
Обновлено в 01:40