Футбол

Гурам Аджоев: «Бакаев останется в „Арсенале“ до лета»
Матч ТВ
05:07

Бакаев выступает за туляков на правах аренды. Летом 22-летний футболист перешел в «Арсенал» из «Спартака». Напомним, в текущем сезоне чемпионата России Бакаев сыграл в составе «Арсенала» в 12 матчах и отметился 3 голами.
Матч ТВ05:07

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Гурам Аджоев: «Бакаев останется в „Арсенале“ до лета»

Матч ТВ05:07

Гурам Аджоев: «Бакаев останется в „Арсенале“ до лета»

Sportbox.RU05:07

Аджоев: «Бакаев в „Арсенале“ до окончания своего контракта, и разговоры здесь неуместны»

Sport24.ru04:44
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Оба игрока получили травмы в матче чемпионата Испании против «Сельты» 11 ноября: Каземиро потянул лодыжку, а Начо повредил крестообразные связки правого колена.
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Российский футболист ингушского происхождения, полузащитник московского «Спартака» и молодёжной сборной России, выступающий на правах аренды за тульский «Арсенал».
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Гурам Гурамович Аджоев
Российский футболист
Российский футболист, нападающий тульского «Арсенала».
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