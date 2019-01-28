Экономика
Группа ГАЗ не смогла на фоне санкций выйти на тендер МосквыКоммерсантъ вчера в 18:10
Группа ГАЗ не смогла на фоне санкций выйти на тендер Москвы Как выяснил "Ъ", группа ГАЗ не смогла принять участие в конкурсе Москвы на очередную партию электробусов, уступив контракт на 6,6 млрд руб. КамАЗу.
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Происшествия
Подозреваемый в краже картины Куинджи задержан
Обновлено в 00:07
Общество
Пособия инвалидам и ветеранам проиндексируют с 1 февраля
«Подписанным постановлением установлен коэффициент индексации выплат, пособий и компенсаций, предусмотренных двумя законами РФ и девятью федеральными законами, в размере 1,043 (или 4,3%. — Ред.)», –– говорится в документе, опубликованном 28 января на сайте кабмина.
Обновлено вчера в 23:13
Авто
Tesla выпустит новую систему безопасности
Выпуск новой системы автомобильной безопасности под названием "Sentry Mode" планируется наладить в ближайшее время на автомобилях Tesla Model S, Model X и Model 3.
Обновлено вчера в 22:39
Происшествия
Вандал облил краской памятник «Вежливым людям» в Крыму
Начальник отдела информации и общественных связей крымского управления МВД России Ольга Кондрашова проинформировала о том, что в Симферополе нетрезвый мужчина облил краской памятник "Вежливым людям".
Обновлено вчера в 21:40
Происшествия
В Омске пожаловались на заклеивавшую детям рты воспитательницу детсада
Родители детей садика № 330 в Омске пожаловались на воспитательницу в садике, которая якобы связывала малышей и заклеивала им рты скотчем.
Обновлено в 01:58
Происшествия
СК назвал причину пожара на танкерах в Черном море
Причиной пожара на двух танкерах в Черном море стало нарушение правил безопасности.
Обновлено вчера в 16:36
Авто
Назван топ-5 автомобилей, которые лучше не покупать с рук
Эксперты подготовили список из пяти самых дорогостоящих в ремонте автомобилей, представленных на вторичном рынке России.
Обновлено в 00:34
Кино
Фильм «Черная пантера» получил главную премию Гильдии киноактеров США
Обновлено вчера в 22:40
Общество
Саратовских учителей выгнали на мороз собирать снег в мешки
Обновлено вчера в 06:12
Интернет
«Роскачество» рассказало, как избежать утечки персональных данных
По словам экспертов, существуют несколько видов вредоносного программного обеспечения, которое способно передавать хакерам вводимые на клавиатуре данные, в том числе логины и пароли от учетных записей в социальных сетях, интернет-магазинах или онлайн-банке, пишет ТАСС.
Обновлено вчера в 17:55
Политика
Минфин США снял санкции с «Русала» и En+
Американский минфин принял решение снять санкции, которые были наложены на такие российские компании, как "Русал", "Евросибэнерго" и En+.
Обновлено вчера в 16:24
Авто
В России начались продажи нового универсала KIA Ceed SW
Российские дилеры KIA начали продажи универсала KIA Ceed Sportswagon (SW) третьего поколения.
Обновлено в 00:21
Гаджеты
Samsung создаст экологически чистые упаковки для своих гаджетов
Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что LG продемонстрировала телевизор, который можно убрать с глаз долой.
Обновлено вчера в 17:52
Происшествия
Правоохранители ищут источники звонков о минировании зданий в Сибири
Правоохранительные органы и власти в республиках Алтай, Хакасия, Алтайском крае, Иркутской, Новосибирской и Омской областях проверяют и отрабатывают все анонимные сообщения о минировании, ищут их источники, сообщил РИА Новости в понедельник полномочный представитель президента РФ в СФО Сергей Меняйло.
Обновлено вчера в 23:45
Авто
Nissan поднял цены на свои кроссоверы в России
Обновлено вчера в 22:22
Общество
Половина месячной нормы осадков выпала в Москве в выходные
Половина месячной нормы осадков выпала в Москве в минувшие выходные 26-27 января, сообщил ТАСС замначальника ситуационного центра Гидрометцентра РФ Анатолий Цыганков.
Обновлено в 01:48
Единоборства
Федор Емельяненко проиграл Райану Бейдеру в бою за титул чемпиона мира
Райан Бейдер получил сразу два чемпионских пояса. Бейдер выиграл Гран-при Bellator и стал чемпионом мира в тяжелом весе.
Обновлено 26 января в 23:38
Транспорт
Москвичей попросили не садиться за руль из-за уборки снега
В Москве водителей попросили отказаться от использования личного транспорта на протяжении всего дня 28 января.
Обновлено в 02:02
Транспорт
Дороги около станций метро «Столбово» и «Филатов луг» благоустроят
Как говорится в сообщении, через Ульяновский лесопарк к жилым массивам будет проложена велопешеходная дорога протяженностью 3,1 км. Напомним, что запустить пассажирское движение по новому участку Сокольнической линии метро на присоединенных территориях столицы планируется к маю, технический запуск участка состоялся в начале января.
Обновлено в 00:20
Общество
«Росконтроль» проверил баклажанную икру
Экспертный центр Союза потребителей «Росконтроль» провел исследования консервированной икры из баклажанов.
Обновлено в 00:00
Экономика
«Ъ»: ФРИИ предлагает гражданам заработать на своих персональных данных
Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) подготовил проект изменений в закон "Об информации", в рамках которого предлагается разрешить свободный оборот на рынке "деперсонализированных" пользовательских данных.
Обновлено в 00:45
Политика
В Раде назвали МВФ «захватнической организацией»
Депутат Верховной рады, лидер партии «За жизнь» Вадим Рабинович заявил, что Международный валютный фонд (МВФ) является «захватнической организацией».
Обновлено вчера в 18:57
Общество
Потребительская корзина может подорожать на 30%
Если предложения центра питания будут приняты, продуктовый минимум может подорожать на 30%, подсчитал для «Известий» президент Национальной торговой ассоциации Вадим Зуйков.
Обновлено вчера в 18:25
Экономика
«Деревянная» ипотека оказалась невостребованной у россиян
В прошлом году программа носила пилотный характер и предполагала скидку в 5 процентных пунктов от ставки на покупку заводских деревянных домов.
Обновлено вчера в 17:18
Происшествия
Задержан подросток, пять раз «минировавший» школу в «новой Москве»
Столичная полиция задержала 15-летнего подростка из Подмосковья по подозрению в серии «минирований» школы в «новой Москве».
Обновлено в 02:09
Происшествия
В Перми обрушились перекрытия в жилой многоэтажке
В Перми в жилом многоэтажном доме рухнули перекрытия между техническим этажом и крышей, жильцов эвакуировали, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС.
Обновлено вчера в 06:51
Политика
Против передачи южных Курил Японии выступили 77% россиян
Большинство россиян (79%) осведомлены о том, что Япония требует от России передачи ей четырех южных островов Курильской гряды.
Обновлено вчера в 20:07
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 00:15
Политика
На Украине рассказали о последствиях потери транзита российского газа
Завершение контракта о транзите российского газа через украинскую территорию в Европу приведет к краху экономики Украины, заявил депутат Верховной рады от партии «За жизнь» Вадим Рабинович.
Обновлено вчера в 23:56
Общество
3D-фасад в стиле оригами украсит спорткомплекс в «новой Москве»
В поселении Марушкинское в ТиНАО появится трехэтажный ледовый дворец в архитектурном стиле оригами.
Обновлено в 01:13