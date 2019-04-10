Экономика

Группа «Черкизово» подтвердила отказ от SPOВедомости 13:26

Группа «Черкизово», крупнейший производитель мяса птицы и готовой мясной продукции в России, подтвердила отказ от размещения акций на Московской бирже, сообщил представитель компании. Ей не удалось собрать книгу заявок.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Производитель «Петелинки» объяснил отмену SPO

РБК13:49

«Черкизово» подтвердило отмену дополнительного размещения акций на бирже

ТАСС13:40

Акционеры «Черкизово» одобрили продажу 6,63% акций в рамках re-IPO

Finam.Ru04:01

Группа «Черкизово» отказалась от SPO

ПРАЙМ13:20

«Черкизово» не понравился рынок

Коммерсантъ14:47

Черкизово перенесла размещение на неопределенный срок, но может к нему вернуться

Financial One12:40

Группа «Черкизово» подтвердила отказ от SPO

Ведомости13:26
Показать все источники
Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 15:30, Ашберн
Наука

Рак кишечника попробуют лечить витамином D

Сверхвысокие дозы витамина D могут замедлить рост рака кишечника, как предполагает новое исследование.
Обновлено в 05:09
Футбол

Кокорин и Мамаев потратили около 400 тысяч рублей в день драки

Компания футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева в день череды инцидентов, приведших к возбуждению уголовного дела, потратила в клубе и кафе почти 400 тысяч рублей, заявила прокурор Светлана Тарасова в Пресненском суде Москвы, оглашая материалы дела.
Обновлено в 12:41
Армия и оружие

Россию назвали небоеспособной против США в Арктике

Обновлено вчера в 21:11
Гаджеты

$40 против $199. Клон AirPods 2 получил чип Apple W1 для автоматического сопряжения с iPhone и беспроводную зарядку

Обновлено в 08:14
Футбол

Казанский «Зенит» вышел в финал Лиги чемпионов

Казанский "Зенит" победил "Перуджу" в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов (3:1).
Обновлено в 14:15
Энергетика

США возобновили поставки нефти из Венесуэлы

С 11 по 29 марта, согласно статистике, поставки нефти из Венесуэлы в США не осуществлялись.
Обновлено в 14:21
Футбол

Манчестер Юнайтед — Барселона 0:1 (1-й тайм)

Обновлено в 14:37
Кино

Выбрана актриса на роль молодой принцессы Дианы в сериале «Корона»

К актерскому составу популярного сериала Netflix «Корона» присоединилась Эмма Корин. Актрисе досталась роль молодой принцессы Дианы.
Обновлено вчера в 15:16
Армия и оружие

Турция пригрозила США найти замену истребителям F-35

Обновлено в 04:03
Общество

Достойный уровень зарплаты «привязан» к средним потребностям

Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, проведенного специалистами Финансового университета при правительстве РФ, жителям России для достойной жизни в среднем в месяц необходим доход в размере 66 тыс. рублей.
Обновлено в 06:51
Политика

Толкнувшего Скабееву украинского журналиста не пустили в ПАСЕ

Российская телеведущая Ольга Скабеева рассказала, что украинского журналиста Сергея Сидоренко, толкнувшего ее, попросили не приезжать в ПАСЕ, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:26
Политика

Команда Зеленского выпустила новое видеообращение

Обновлено в 03:24
Происшествия

Суд арестовал счета и имущество экс-министра Абызова

Басманный суд Москвы наложил арест на банковские счета и имущества бывшего министра Открытого правительства Миахила Абызова, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юнона Царева.
Обновлено в 11:50
Общество

СМИ сообщили о смерти матери Ангелы Меркель

Герлинда Каснер, мать канцлера ФРГ Ангелы Меркель, скончалась на 91-м году жизни, передаёт журнал SUPERillu со ссылкой на официального представителя правительства Германии Штеффена Зайберта.
Обновлено в 13:08
Кино

Умер артист «Современника» Геннадий Фролов

Геннадий Фролов окончил Школу-студию МХАТ, после чего работал в театре. С 1961 года был в труппе московского театра "Современник".
Обновлено в 12:46
Происшествия

В Петербурге полицейский открыл огонь при задержании водителя

Обновлено в 15:15
Политика

Порошенко подписал новый указ об увольнении главы Одесской области

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ об увольнении губернатора Одесской области Максима Степанова.
Обновлено в 15:03
Армия и оружие

Расчёты комплексов «Бал» и «Бастион» провели стрельбы по морским целям

Обновлено в 13:56
Политика

Помпео: США не смогли остановить «Северный поток — 2»

Государственный секретарь США Майк Помпео констатировал, что Вашингтону не удалось убедить Европейский союз отказаться от строительства «Северного потока — 2». Об этом Помпео сказал сегодня, 10 апреля, выступая в комитете сенате Конгресса США по иностранным делам.
Обновлено в 13:01
Армия и оружие

Совфед: Украина может спровоцировать конфликт России и НАТО

На заседании Совета Федерации в среду было одобрено заявление, согласно которому нарушение порядка прохождения украинских кораблей через Керченский пролив чревато возникновением военного конфликта с Россией.
Обновлено в 11:53
Шоу-бизнес

Фото: Пелагея и Иван Телегин перестали скрывать лицо двухлетней дочери

Певица Пелагея и хоккеист московского ЦСКА Иван Телегин два года назад стали родителями.
Обновлено в 13:46
Авто

Euro NCAP оценил безопасность Range Rover Evoque и Citroen C5 Aircross

Европейский комитет по проведению независимых краш-тестов оценил защиту взрослых пассажира и водителя на 89%.
Обновлено в 06:02
Происшествия

Мать сбившего курсанта воронежца оправдала своего «больного и слепого» сына

Обновлено в 14:04
Здоровье

В Тюмени врач отказалась принимать плохо разговаривающего ребенка

Ребенок «мало говорит, кое-что на своем тарабарском» — женщина предложила «услуги переводчика» с «детского языка», но медик отказалась.
Обновлено в 10:50
Шоу-бизнес

Супруга актера Алека Болдуина потеряла ребенка

В среду, 10 апреля, стало известно, что супруга всемирно известного актера Алека Болдуина Хилариа потеряла ребенка.
Обновлено в 07:01
Происшествия

Адвокат Кокорина: все свидетели показывают позицию наших доверителей

Все свидетели показывают позицию наших доверителей.
Обновлено в 13:11
Транспорт

ГИБДД предложила в шесть раз увеличить штраф за превышение скорости

Госавтоинспекция предложила резко ужесточить наказание за нарушение скоростного режима на дорогах, штраф за превышение максимально разрешенной скорости на 20–40 км/ч предлагается поднять сразу в шесть раз.
Обновлено в 09:12
Хоккей

Олег Знарок возглавит ХК «Спартак»

Московский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Спартак» обговаривает последние детали соглашения с тренером Олегом Знарком, сообщил агентству ТАСС генеральный менеджер клуба Алексей Жамнов.
Обновлено в 14:53
Происшествия

В Крыму в ДТП с автобусом погиб один человек

В Крыму в результате ДТП с рейсовым автобусом погиб один человек, восемь получили ранения, передает ТАСС.
Обновлено в 12:36
Политика

В Госдуму внесли законопроект о неуважении власти к народу

Некоторые депутаты Госдумы внесли законопроект о запрете неуважительных высказываний в адрес россиян.
Обновлено в 11:05
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Черкизово
Российская компания
Российская продовольственная компания. Является крупным производителем и переработчиком мяса птицы, свинины и комбикормов. Полное наименование - Публичное акционерное общество «Группа Черкизово». Штаб-квартира - в Москве.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное