Экономика
Группа «Аэрофлот» увеличила перевозки в 2018 году на 11%Интерфакс 07:37
На внутренних линиях группа перевезла 2,4 млн человек (+16%), на международных - 1,9 млн (+14,6%). Пассажирооборот за отчетный период увеличился на 14,3%, до 11,2 млрд пассажиро-километров.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
«Аэрофлот» увеличил пассажиропоток в 2018 году на 11,1% — до 55,7 млн пассажиров
Rambler News Service07:19
Пассажиропоток группы «Аэрофлот» в 2018 г. вырос на 11,1% - до 55,7 млн человек
Агентство Москва07:18
Автоматически обработано 7207 источников, обновлено в 08:29, Ашберн
Армия и оружие
Российский Су-27 перехватил самолет-разведчик США над Балтикой
Обновлено в 07:37
Происшествия
Похититель картины Куинджи из Третьяковки задержан
Похищенная картина Куинджи обнаружена, ее прятали «на территории строящегося объекта в Одинцовском районе Подмосковья».
Обновлено в 05:21
Происшествия
Бывший глава «Дальспецстроя» найден мертвым в Москве
Обновлено в 05:49
Авто
Renault раскрыла интерьер нового Clio
Компания Renault раскрыла первую информацию о хэтчбеке Clio пятого поколения.
Обновлено в 05:54
Происшествия
Памятник «Вежливым людям» в Симферополе осквернил гражданин Украины
Обновлено в 05:42
Авто
SsangYong показал дизайн нового кроссовера SsangYong Actyon
Кроссовер SsangYong Korando/Actyon нового поколения, наконец, напомнил о себе.
Обновлено в 04:54
Происшествия
B аэропорту Екатеринбурга самолет столкнулся со спецавтомобилем
Следствие проводит проверку по факту столкновения самолета Boeing-737-800 со спецавтомобилем в Екатеринбурге, сообщил РИА Новости в понедельник представитель Уральского следственного управления на транспорте СК РФ.
Обновлено в 08:06
Авто
Закрывшийся завод «ЗИЛ» продает новые «Бычки» без пробега
На «Авито» выставлена на продажу целая партия из девяти автомобилей ЗИЛ-5301 «Бычок» без пробега.
Обновлено в 03:46
Интернет
Роскомнадзор разблокировал почти 19 тысяч IP-адресов
Официальный представитель Роскомнадзора Вадим Ампелонский заявил, что ведомство сняло блокировку почти 19 тысяч IP-адресов, сообщает RNS.
Обновлено в 06:37
Интернет
«ВКонтакте» добавила функцию архивирования постов
В соцсети «ВКонтакте» появилась функция архивирования старых записей.
Обновлено в 08:15
Транспорт
«Ъ» составил топ-10 самых популярных нарушений ПДД 2018 года
Речь идет о выездах на обочину и проездах грузовиков дальше второй полосы: основная доля таких нарушений также приходится на Москву, где их уже несколько лет фиксируют камеры.
Обновлено вчера в 18:10
Авто
Mercedes-Benz в России отзывает 8 автомобилей Sprinter
Mercedes-Benz в России отзывает 8 автомобилей Sprinter, реализованных на российском рынке в июле прошлого года.
Обновлено в 06:58
Общество
В Саратове уволили чиновницу после отправки учителей на уборку снега
Обновлено в 05:21
Общество
Умер профессор журфака МГУ Александр Тертычный
Обновлено в 05:17
Общество
С 1 февраля проиндексируют пособия инвалидам и ветеранам
Дмитрий Медведев подписал постановление об индексации ряда пособий и компенсаций на размер инфляции (4,3 процента).
Обновлено в 02:48
Авто
В России начались продажи нового универсала KIA Ceed SW
Обновлено в 01:00
Энергетика
FT: Польша не сможет побороть газовую зависимость от России
Обновлено в 07:44
Наука
В Новосибирске собрали первый в мире алюминиевый авиадвигатель
Первый в мире двигатель внутреннего сгорания, собранный полностью из алюминия прошел полный цикл испытаний, которые подтвердили его эффективность.
Обновлено в 07:45
Политика
В МВД России заявили о массовой переброске боевиков ИГ в Таджикистан
Боевики «Исламского государства»* массово перебрасываются неизвестными вертолётами из Пакистана в Таджикистан, при этом в Москве не исключают провокаций с «выдавливанием» беженцев в сторону России.
Обновлено в 05:30
Общество
Роскомнадзор проверит Procter&Gamble и Burger King
Роскомнадзор ведет плановую проверку Procter&Gamble и Burger King на соблюдение закона о локализации персональных данных.
Обновлено в 08:11
Происшествия
В США потерявшийся в лесу мальчик рассказал, что его спас медведь
Обновлено в 07:36
Экономика
«Ъ»: ФРИИ предлагает гражданам заработать на своих персональных данных
Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) подготовил проект изменений в закон "Об информации", в рамках которого предлагается разрешить свободный оборот на рынке "деперсонализированных" пользовательских данных.
Обновлено в 00:45
Происшествия
Крыша детсада обрушилась под тяжестью снега в Воронежской области
Крыша детского сада обрушилась в городе Поворино Воронежской области, пострадавших нет, сообщил ТАСС начальник пресс-службы регионального управления МЧС России Сергей Хренов.
Обновлено в 04:16
Культура
Первое издание «Героя нашего времени» выставят на торги 9 февраля
Обновлено в 06:48
Космос
Женские манекены Хельга и Зоар помогут в изучении радиации у Луны
Обновлено в 08:18
Авто
Tesla оснастит автомобили новой системой безопасности и музыкой Баха
Ожидается, что новый противоугонный комплекс получат электрокары Tesla Model S, Model X и Model 3. При этом Sentry Mode сможет передавать изображение с камер, расположенных как внутри автомобиля, так и снаружи, что позволит быстрее найти угнанный автомобиль.
Обновлено в 00:25
Кино
Гильдия киноактеров США назвала победителей
Звезды на 25-й ежегодной церемонии Screen Actors Guild в Лос-Анджелесе "Ваканда навсегда" – Гильдия киноактеров признала "лучшим ансамблем в художественном фильме" состав супергеройского блокбастера "Черная пантера".
Обновлено в 05:41
Политика
Захарову рассмешила опечатка Болтона в сообщении про Венесуэлу
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала сообщение помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, в котором он ошибся в написании фамилии главы Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуайдо.
Обновлено в 08:08
Происшествия
Два самолета опасно сблизились в небе над Ростовской областью
Обновлено в 06:24
Экономика
В России ограничили предельную сумму долга по потребительским кредитам
С сегодняшнего дня вступают в силу поправки в федеральные законы "О потребительском кредите (займе)" и "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях".
Обновлено в 02:26