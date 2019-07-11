Футбол

«Барселона» планирует заплатить отступные за Гризманна 12 июляГазета.Ru 14:22

"Барселона" 12 июля все-таки заплатит мадридскому "Атлетико" отступные за форварда Антуана Гризманна. Стоимость француза составляет € 120 млн, сообщает Mundo Deportivo. Официально же будет объявлено о приобретении Гризманна сразу после утверждения платежа руководством испанской Примеры.
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Sport.es: «Барселона» еще не выплатила 120 млн евро за Гризманна

Sports.ru17:45

«Барселона» планирует заплатить отступные за Гризманна 12 июля

Газета.Ru14:22

«Барселона» 12 июля планирует заплатить 120 миллионов евро за Гризманна

Матч ТВ11:29

«Барселона» 12 июля планирует заплатить 120 миллионов евро за Гризманна

Sportbox.RU11:29

Источник: «Барселона» выплатила «Атлетико» € 120 млн за Гризманна

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СМИ: «Барселона» не будет брать кредит на трансфер Гризманна

ТАСС05:10

Антуана Гризманна купят в кредит

Коммерсантъвчера в 19:07
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Барселона
Спортивный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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