Экономика
Греф переизбран главой СбербанкаRT на русском 09:57
Акционеры Сбербанка переизбрали нынешнего главу кредитного учреждения Германа Грефа на четвёртый срок, передаёт РИА Новости. Сообщается, что таким образом его полномочия продлили ещё на четыре года.
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Появилось видео свадьбы Потапа и Насти Каменских
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Происшествия
Пожилой уфимец расчленил дочь, отсидев срок за убийство жены и тещи
В Уфе суд рассмотрит дело 72-летнего мужчины, которого обвиняют в жестоком убийстве дочери.
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Россияне смогут без виз посещать Коста-Рику
Как сообщает ТАСС со ссылкой на российский МИД, граждане РФ с загранпаспортом смогут находиться на территории республики без визы в течение 90 дней, считая с даты въезда.
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Эрнст назвал победителей шоу «Голос. Дети»
Эрнст, в свою очередь, выразил сожаление тем, что Микелла не приняла участие в спецвыпуске, отметив, что она такой же член семьи "Голоса", как и все.
Обновлено в 18:07
Происшествия
Моряки с арестованного в Стамбуле судна возвращаются в Россию
Шесть моряков из РФ, находившиеся почти год на арестованном в Стамбуле судне Streamline, сошли на берег и отправились в Россию, сообщает российское генконсульство.
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Космос
Астрономы выяснили природу плазменных «сосисок» на Солнце
Обновлено в 13:12
Политика
Жванецкий не пришел к Путину на награждение орденом
Не смог присутствовать на церемонии только писатель-сатирик Михаил Жванецкий, награжденный орденом "За заслуги перед Отечеством III степени".
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Общество
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Россияне стали заменять дорогостоящие алкогольные напитки более дешевыми — пивом и водкой.
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Здоровье
Шаурма является полезным перекусом для человека
По словам врача-диетолога, овощи, куриное мясо и некалорийные соусы являются хорошим вариантом перекусить в ритме большого города.
Обновлено в 02:02
Происшествия
В Мексике разбился вертолет Ми-17
"Сообщаем, что в вызывающем сожаление происшествии вблизи Валье-Верде (штат Сан-Луис-Потоси) разбился вертолет Ми-17 нашего ведомства", - говорится в сообщении министерства ВМФ.
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Число пострадавших при взрыве в Лионе выросло до 13 человек. Ими занимаются экстренные службы, передает телеканал BFM TV.
Обновлено в 14:22
Общество
Знаки Зодиака, для которых июнь станет самым денежным месяцем
Удачи в начале месяца хватит на то, чтобы называться самым везучим знаком Зодиака в денежных делах.
Обновлено в 21:10
Космос
SpaceX вывела в космос 60 спутников для глобального интернета
Компания SpaceX после старта ракеты Falcon 9 успешно вывела в космос 60 спутников проекта Starlink, предназначенных для раздачи глобального интернета.
Обновлено в 00:35
Футбол
«Барселона» поздравила Месси с шестой «Золотой бутсой»
Обновлено в 20:02
Энергетика
Нефтяников упрекают в невыполнении поручения о заморозке цен на бензин
Поручение вице-премьера Дмитрия Козака о стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке России не было выполнено нефтяными компаниями, сообщило ФАС на совещания биржевого комитета 22 мая, передает 24 мая РБК.
Обновлено в 21:23
Армия и оружие
Тяжелый беспилотник «Охотник» впервые поднялся в воздух
Два источника в авиастроительной отрасли России проинформировали о том, что тяжелый ударный беспилотник "Охотник" впервые поднялся в воздух.
Обновлено в 18:28
Хоккей
Россия сыграет с Финляндией в полуфинале ЧМ по хоккею
Сборная России сыграет с национальной командой Финляндии в полуфинале чемпионата мира по хоккею 2019 года в Словакии.
Обновлено вчера в 16:35
Политика
ВЦИОМ: Рейтинг доверия россиян Путину опустился до минимума за 13 лет
В ходе еженедельного опроса, который проводился с 13 по 19 мая, 31,7% респондентов заявили о доверии президенту Владимиру Путину, что стало минимумом с января 2006 г.
Обновлено в 14:59
Политика
Глава Генштаба Украины назвал Крым плохим Советским Союзом
Украина потеряла Крым задолго до того, как полуостров отделился и вошел в состав России в 2014 году.
Обновлено в 09:08
Общество
Госдума одобрила новые правила техосмотра
Госдума приняла в третьем и окончательном чтении закон об обязательной фотофиксации техосмотра автомобилей.
Обновлено в 03:10
Здоровье
Дерматовенеролог назвал безопасный срок пребывания на солнце
Заведующий отделом оказания специализированной помощи Московского научно-практического центра дерматовенерологии и косметологии столичного департамента здравоохранения, врач-дерматовенеролог Дмитрий Серов рассказал, сколько можно находиться на солнце без специальных защитных средств.
Обновлено в 18:52
Происшествия
В Дагестане за ночь зафиксировали два землетрясения
Обновлено в 22:15
Происшествия
Полковник с 12 млрд рублей Черкалин оценил тюремную кашу
Арестованный начальник отдела управления "К" службы экономической безопасности ФСБ России полковник Кирилл Черкалин не жалуется на условия содержания в СИЗО.
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Политика
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила об отставке
7 июня Мэй сложит с себя полномочия председателя партии и покинет пост премьер-министра.
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Экономика
В российских магазинах упали цены на красную икру
«Рекордный улов лососевых не мог не отразиться на стоимости красной икры: оптовые цены на нее в прошлом году снизились более чем на 30%», - заявил глава Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев, подчеркнув, что потребительские цены снизились лишь на 5%.
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Авто
Первые 100 кроссоверов Renault Arkana раскупили за три часа
За три часа с момента старта продаж в России купили 100 кроссоверов Renault Arkana.
Обновлено в 06:49
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева подаст в суд на австрийское издание
Фото газеты с публикацией Лера разместила в соцсети.
Обновлено в 11:37