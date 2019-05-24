Экономика

Греф переизбран главой СбербанкаRT на русском 09:57

Акционеры Сбербанка переизбрали нынешнего главу кредитного учреждения Германа Грефа на четвёртый срок, передаёт РИА Новости. Сообщается, что таким образом его полномочия продлили ещё на четыре года.
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ОБОБЩЕНИЕ - Греф будет зарабатывать деньги акционерам Сбербанка еще четыре года

ПРАЙМ16:17

Германа Грефа переизбрали главой Сбербанка

РИА Новости08:05

Акционеры переизбрали Грефа главой Сбербанка

РБК08:22

Греф избран председателем правления Сбербанка еще на 4 года

Интерфакс08:01

Герман Греф переизбран главой Сбербанка

Коммерсантъ07:56

Акционеры Сбербанка переизбрали Грефа председателем правления

Ведомости09:03

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Герман Греф
Российский политик
Российский государственный деятель немецкого происхождения, президент и председатель правления Сбербанка России, бывший министр экономического развития и торговли Российской Федерации. Сопредседатель попечительского совета Мариинского театра, член попечительского совета Российского совета по международным делам. Председатель совета Центра стратегических разработок. Член совета директоров «Яндекса». Председатель Попечительского совета НИУ ВШЭ. Председатель Попечительского совета фонда поддержки слепоглухих «Со-единение». Глобалист, сторонник глобализации в России.
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