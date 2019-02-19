Армия и оружие
Госдума запретила военным пользоваться гаджетами на службеРБК 04:11
Госдума в третьем, окончательном чтении одобрила законопроект, согласно которому на службе военным и призывникам будет запрещено пользоваться гаджетами. Об этом говорится в сообщении на сайте нижней палаты парламента. Поправки вносятся в закон «О статусе военнослужащих».
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