Экономика

Госдума выпустила обновление к бюджетуКоммерсантъ вчера в 16:08

Госдума одобрила внесенный правительством законопроект об изменениях закона о федеральном бюджете на 2019 год. Такая весенне-летняя правка, приводящая параметры госказны в соответствие с экономической реальностью, является традиционной.
Читать в источнике
Обсудить
Вячеслав Володин
Денежные средства будут переданы на обслуживание реализации национальных проектов и планов, которые Президент Российской Федерации Владимир Путин наметил в своём обращении к Федеральному собранию. Для начала - денежные средства будут направлены на поддержку и защиту россиян в социальной сфере.
— Вячеслав Володин, российский политикГЛАС.RU вчера в 12:27

Подробнее о событии

Госдума выпустила обновление к бюджету

Коммерсантъвчера в 16:08

Госдума одобрила поправки в бюджет 2019 года

РБКвчера в 11:23

Поправки в бюджет прошли первое чтение

Государственная Дума РФвчера в 08:54

Володин: Госдума приняла решение о выделении дополнительных средств на реализацию нацпроектов

Парламентская газетавчера в 08:59

Госдума приняла в первом чтении проект поправок в закон о федеральном бюджете на 2019 год

ТАССвчера в 09:04

Госдума приняла в I чтении поправки в бюджет на 2019 год

ПРАЙМвчера в 08:58

Госдума сокращает финансирование сохранения озера Байкал на 2019 год

REGNUMвчера в 09:52
Показать все источники
Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 06:44, Вашингтон
Происшествия

В Киеве погиб депутат Рады Дмитрий Тымчук

В Киеве нашли мертвым депутата Верховной рады от фракции "Народный фронт" Дмитрий Тымчук, координатор группы "Информационное сопротивление" (ИС).
Обновлено в 06:21
Футбол

«Спартак» расторг контракт с Глушаковым

Московский «Спартак» расторг контракт с полузащитником Денисом Глушаковым. Об этом 19 июня сообщается на сайте клуба.
Обновлено в 06:31
Происшествия

Двух полицейских наказали из-за видео крушения SSJ100 в Шереметьево

Обновлено в 05:53
Футбол

Сегодня первая ютуб-премьера в истории «Матч ТВ»: мы записали огромное интервью с Азмуном. В Иране

Некоторые тайм-коды 1:54 В Иране блокируют интернет.
Обновлено в 06:26
Футбол

«Динамо» подписало украинского защитника Ордеца

Обновлено в 05:43
Происшествия

Конвой принца Уильяма и Кейт Миддлтон сбил старушку

Полицейский мотоцикл, сопровождающий Уильяма и Кейт принца Уильяма и Кейт Миддлтон, сбил 83-летнюю женщину в Лондоне, передает Sun.
Обновлено в 01:47
Технологии

90 процентов мобильных приложений оказались уязвимы

Большинство мобильных приложений (89 процентов) уязвимо к удаленным хакерским атакам, утверждают специалисты компании Positive Technologies.
Обновлено вчера в 20:16
Армия и оружие

В России изменят порядок присвоения звания старшего лейтенанта

В Министерстве обороны России планируют изменить правила присвоения воинского звания «старший лейтенант», необходимые нормативно-правовые акты разработают до конца года.
Обновлено вчера в 17:59
Авто

АвтоВАЗ начал выпуск Lada Xray Cross с вариатором

«АвтоВАЗ» приступил к выпуску LADA XRAY Cross с новой бесступенчатой автоматической трансмиссией Jatco.
Обновлено в 04:55
Происшествия

СК возбудил дело после массовой драки с убийством в Москве

В Москве возбуждено уголовное дело после массовой драки у метро "Электрозаводская".
Обновлено в 06:11
Происшествия

Кто виноват в крушении MH17 на Украине, сообщило следствие

Международная следственная группа в Нидерландах представила итоги расследования крушения самолета Boeing 777 рейса MH17 на Украине, передает РИА "Новости".
Обновлено в 06:13
Общество

В рейтинг лучших университетов мира вошли 25 вузов России

Британская компания Quacquarelli Symonds внесла в свой рейтинг тысячи лучших университетов мира 25 высших учебных заведений России.
Обновлено вчера в 23:46
Экономика

Владимир Лисин продал долю в банке «Зенит» топ-менеджеру «Татнефти»

Компания, представляющая интересы Владимира Лисина, купила 14,4% акций банка "Зенит" в 2007 году, затем его доля в кредитной организации снижалась.
Обновлено в 04:29
Шоу-бизнес

Ургант прокомментировал слова Малышевой о «детях-кретинах»

Обновлено в 05:16
Армия и оружие

Артиллерия ВСУ нанесла массированный удар по Донецку

Обновлено в 06:05
Футбол

Неймар сообщил президенту «ПСЖ» о намерении вернуться в «Барселону»

Бразильский нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар заявил президенту французского футбольного клуба Нассеру Аль-Хелаифи о своем желании вернуться в "Барселону".
Обновлено в 06:27
Происшествия

В ДТП с автобусом на Кубани пострадали 17 человек

По меньшей мере 17 человек пострадали в результате столкновения рейсового автобуса с фурой в Краснодарском крае.
Обновлено в 02:33
Наука

Исследование: потребление йогурта снижает риск рака кишечника у мужчин

Регулярное потребление натурального йогурта снижает риск развития аденомы у мужчин, которая зачастую предшествует появлению рака кишечника.
Обновлено в 04:22
Наука

Подвижные брови появились у собак в результате одомашнивания

Выразительные собачьи брови могли появиться у собак в результате анализа бессознательных предпочтений людей.
Обновлено вчера в 14:06
Происшествия

В Голливуде украли статую Мэрилин Монро

Полиция Лос-Анджелеса ищет преступников, которые украли статую Мэрилин Монро с крыши стальной беседки "Четыре леди Голливуда", которая украшала Аллею славы с середины 90-х годов, сообщает NBC.
Обновлено в 05:56
Политика

Совет Харькова вернул одному из проспектов города имя маршала Жукова

Обновлено в 06:12
Общество

Рособрнадзор проверил получившие ноль баллов на ЕГЭ работы

Рособрнадзор завершил проверку работ астраханских школьников, получивших ноль баллов на едином государственном экзамене (ЕГЭ) по математике.
Обновлено вчера в 16:46
Путешествия

Knight Frank назвала самые популярные у российских богачей острова

Директор по зарубежной недвижимости Knight Frank Марина Шалаева объясняет любовь российских мультимиллионеров к Сардинии местным колоритом, хорошим климатом, а также близостью этого итальянского острова к ключевым локациям Европы.
Обновлено в 01:00
Общество

Госдума может ввести штраф до 5 тыс. рублей за отсутствие ОСАГО

Если закон будет принят, что за повторное нарушение требований об обязательном автостраховании водитель будет оштрафован на сумму до 5 тыс. рублей либо лишен прав управления транспортными средствами на срок от четырех до шести месяцев.
Обновлено в 03:21
Энергетика

Польша оценила объем поступившей по «Дружбе» загрязненной нефти

Объем загрязненной нефти, поступившей по нефтепроводу «Дружба» на территорию Польши, оценивается в 1 млн т. Об этом в среду, 19 июня, заявил уполномоченный правительства Польши по вопросам энергетической инфраструктуры Петр Наимский.
Обновлено в 05:08
Политика

Партия Зеленского лидирует в украинских предвыборных рейтингах

Украинский институт социальных исследований имени Яременко и центр «Социальный мониторинг» провели опрос, согласно которому за партию президента Украины Владимира Зеленского готовы отдать голос 47,5% респондентов.
Обновлено вчера в 06:49
Авто

Реальные продажи новых автомобилей в мае упали на 18%

Обновлено в 03:59
Происшествия

Журналисту Илье Азару грозит 15 суток ареста за участие в акции в поддержку Голунова

Несанкционированная акция в поддержку журналиста интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова прошла в центре Москвы 12 июня.
Обновлено в 05:58
Хоккей

Кучеров заявил, что ему далеко до Овечкина и Малкина

Кучеров отметил, что в первый раз будет участвовать церемонии, поэтому пока рано говорить, что он перехватил эстафетную палочку у Овечкина и Малкина.
Обновлено в 04:34
Происшествия

Подозреваемого в убийстве младшего сына Соколова отпустили на свободу

Младшего сына хоккеиста Максима Соколова 15-летнего Арсения выпустили на свободу.
Обновлено вчера в 09:29
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное