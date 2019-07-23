Экономика
Госдума во втором чтении поддержала повышение НДС на пальмовое маслоОбщественное телевидение России 13:40
Депутаты Госдумы во втором чтении приняли поправку в Налоговый кодекс, которая лишит льготного НДС пальмовое масло, передает ОТР. Масло используют при изготовлении молочных продуктов.
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Министр сухопутных войск США Марк Эспер в конце июня сменил в должности исполняющего обязанности главы Пентагона Патрика Шэнахэна, который занимал этот пост с начала 2019 года в связи с отставкой прежнего руководителя ведомства Джеймса Мэттиса.
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«Зенит» объявил о возвращении Васютина
Бывший вратарь юношеской сборной России Александр Васютин вернулся в петербургский "Зенит", сообщается на официальном сайте футбольного клуба.
Обновлено в 14:20
Здоровье
В России захотели устранить главную проблему скорой помощи
Морозов напомнил, что в настоящий момент врачи скорой не могут оказывать помощь людям без сознания и детям без согласия родителей и законных представителей.
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Вакарчук предложил регламентировать отношения Украины с Россией
Лидер партии «Голос» музыкант Святослав Вакарчук предложил принять закон, который бы регламентировал отношения Украины с РФ во всех сферах.
Обновлено вчера в 17:29
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Обновлено в 14:50
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По словам собеседников агентства, Великобритания на дипломатической встрече в Брюсселе предложила создать объединение для защиты судов, идущих через Ормузский пролив, которое не будет задействовать напрямую военные силы структур ЕС, НАТО или США.
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Музыка
Клип группы Queen набрал более миллиарда просмотров на YouTube
Более миллиарда зрителей посмотрели клип группы Queen к композиции Bohemian Rhapsody на официальном канале коллектива на YouTube, сообщает Интерфакс.
Обновлено в 17:02
Армия и оружие
Парад ВМФ в Петербурге откроют залпом 12 пушек
Из артиллерийских орудий выстрелят военнослужащие Михайловской военной артиллерийской академии Во вторник, 23 июля, в пресс-службе Министерства обороны РФ рассказали, что в День ВМФ парад откроют и закроют залпом из 12 советских артиллерийских орудий д-44.
Обновлено в 12:51
Политика
МИД представил концепцию коллективной безопасности в Персидском заливе
МИД представил российскую концепцию коллективной безопасности в зоне Персидского залива.
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Экономика
Медведев оценил темпы расходов на нацпроекты
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Политика
Константин Боровой попросил политического убежища в США
Бывший председатель Партии экономической свободы и экс-депутат Госдумы Константин Боровой попросил политического убежища в США.
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Происшествия
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