Государственная дума приняла в третьем чтении законопроект, согласно которому запрещается размещать на улице информацию о курсах иностранных валют. «За» проголосовали 372 депутата. Проголосовавших против и воздержавшихся парламентариев не было.

Госдума приняла законопроект о запрете уличных табло с курсом валют

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