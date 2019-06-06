Игры

Google анонсировала детали сервиса по подписке видеоигр StadiaКоммерсантъ 15:19

Американская корпорация Google объявила через онлайн-презентацию Stadia Connect, что сервис Stadia, позволяющий играть в видеоигры по интернету через стриминг, будет доступен в этом ноябре по цене $9,99 в месяц.
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Google ответила на животрепещущие вопросы об игровом сервисе Stadia

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Google анонсировала детали сервиса по подписке видеоигр Stadia

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В Москве похоронили погибшего в драке экс-бойца спецназа ГРУ

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В США изучают планы по сносу школы «Колумбайн»

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Песков прокомментировал слова Сечина о потере госконтроля в экономике

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал высказывания главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина о влиянии санкций США против UC Rusal на экономику России, передает «РИА Новости».
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Путин предложил американской журналистке сразиться на татами

Президент РФ Владимир Путин на встрече с с руководителями международных информационных агентств сказал, что не стал бы выходить на ринг с американской журналисткой, увлекающейся тайским боксом, но пригласил ее сразиться на татами, предупредив, что в этом случае у него будет конкурентное преимущество.
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Марина Александрова рассказала о пополнении в семье

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В акватории Владивостока затонул катер с четырьмя пассажирами на борту

Маломерный катер с четырьмя пассажирами на борту затонул в акватории Владивостока недалеко от острова Уши в бухте Новик.
Обновлено в 20:22
Игры

Metro: Exodus будет доступна в Microsoft Store с 9 июня

Компания Microsoft открыла страницу игры Metro: Exodus в собственном магазине приложений.
Обновлено в 03:48
Политика

Hill: Трамп решил вновь ввести режим ЧП в США

Президент США Дональд Трамп планирует вновь ввести режим ЧП для применения пошлин в отношении Мексики.
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Маргарита Симоньян госпитализирована после инцидента с Любовью Соболь

Обновлено в 16:14
Происшествия

Число погибших в ДТП с автобусом в Дубае возросло до 17

По меньшей мере 17 человек погибли в четверг в результате аварии с участием автобуса в Дубае.
Обновлено в 18:17
Общество

Опрос показал неготовность россиян к реформе пенсионных накоплений

Исследовательская лаборатория Левада-центра (Levada Lab) провела опрос россиян об отношении к способу формирования накопительной части пенсии (опрос есть в распоряжении РБК, он был проведен в конце мая по репрезентативной всероссийской выборке объемом более 1,6 тыс. человек в 137 населенных пунктах).
Обновлено в 00:01
Экономика

DRAMeXchange: оперативная память продолжит дешеветь

DRAMeXchange, аналитическое подразделение TrendForce, сообщает о дальнейшем снижении цен на оперативную память.
Обновлено в 13:52
Политика

Мэй назвала условие возобновления отношений Москвы и Лондона

Британии следует перестать давить на Москву с помощью расследования об отравлении в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, заявил президент России Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме.
Обновлено в 15:41
Здоровье

В Минздраве рассказали о снижении числа абортов в России

Количество абортов существенно сократилось в России за последние 5 лет, если в 2013 году количество абортов составляло более 881 тысячи, то в 2018 году - 567 тысяч, заявила первый заместитель министра здравоохранения Татьяна Яковлева.
Обновлено в 03:38
Здоровье

Бари Алибасову могут сделать операцию

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Теннис

17-летняя Анисимова победила Халеп и вышла в полуфинал Roland Garros

Соперницей Анисимовой станет восьмая ракетка турнира австралийка Эшли Барти, также в двух сетах победившая Мэдисон Кис из США.
Обновлено в 07:22
Политика

Le Monde узнала о разоблачении российского шпиона во Франции

Спецслужбы Швейцарии заявили, что к кибератаке на Всемирное антидопинговое агентство (WADA) в 2016 г. причастен российский шпион, пишет французская газета Le Monde со ссылкой на источники.
Обновлено в 19:06
Общество

Ученые рассказали, как глобальное потепление повлияет на климат Сибири

Арктика, наряду с горными ледниками, пока остается одним из самых уязвимых регионов мира для глобального потепления.
Обновлено в 19:00
Происшествия

В США погиб курсант военной академии и более 20 пострадали

При аварии бронемашины у учебного полигона академии Уэст-Поинт в США погиб один курсант, ещё 22 человека пострадали.
Обновлено в 13:18
Авто

Внешняя подушка безопасности разработки ZF прошла первые тесты

Обновлено в 11:05
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В США россиянку приговорили к семи годам тюрьмы за вывоз своих детей

Обновлено в 19:49
Кино

Кто боится Элтона Джона: Вирджиния Вулф, мутанты и Брайан де Пальма

Мутанты вступают в последний бой, Элтон Джон находит свой стиль, Брайан де Пальма опять берется за старое.
Обновлено в 17:02
Происшествия

В США арестовали мужчину, угрожавшего отрезать головы сенаторам

По данным обвинения, первую угрозу 54-летний Скотт Брайан Хейвен озвучил в мае 2018 года, когда грозился отрезать головы двум сенаторам.
Обновлено в 19:01
Здоровье

В Роскачестве назвали пять опасных напитков

Именно поэтому во всем мире давно уже признали такие напитки главной причиной детского ожирения.
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Общество

Павел Дуров на месяц отказался от еды

Обновлено в 20:26
Авто

GM совместно с Michelin обует свои машины в безвоздушные шины

Альянс, как сообщается, уже в этом году приступит к испытаниям прототипа на полигоне GM в Мичигане, а обувать в UPTIS планируется электрические Chevrolet Bolt.
Обновлено в 09:14
Происшествия

Немецкий медбрат получил пожизненный приговор за убийство 85 пациентов

Суд в Нижней Саксонии приговорил к пожизненному заключению бывшего медбрата Нильса Хегеля, убившего в общей сложности не менее 85 пациентов, сообщает в четверг Deutsche Welle.
Обновлено в 04:47
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Арестован организатор убийства бизнесмена Калмановича

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Панкратов-Черный экстренно госпитализирован

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