Голодец: зарплата женщин в России составляет 70% от зарплаты мужчинТАСС 00:16

Средняя заработная плата женщин в России составляет 70% от зарплаты мужчин, заявила вице-премьер РФ Ольга Голодец на открытии форума "Роль женщин в развитии промышленных регионов" в пятницу.

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Процент занятости женщин высок, но если говорить о заработной плате, то зарплата женщин в РФ составляет 70% от средней заработной платы мужчин. При всех возможностях, которые женщины имеют, они не достигают такого же уровня образования, карьерного роста, оплаты своего труда как у мужчин.

По данным Международной организации труда, зарплата женщин в мире в среднем на 16-22% ниже зарплаты, которую получают мужчины. Форум "Роль женщин в развитии промышленных регионов" проходит в Новокузнецке 1-2 марта.

Голодец: зарплата женщин в России составляет 70% от зарплаты мужчин

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