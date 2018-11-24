Футбол
Гол Сутормина принес «Оренбургу» победу над «Уфой» в 15-м туре РПЛ
Гол Сутормина принес «Оренбургу» победу над «Уфой» в 15-м туре РПЛРИА Новости10:33
Футболисты "Оренбурга" обыграли "Уфу" в домашнем матче 15-го тура чемпионата России. Встреча, состоявшаяся в субботу в Оренбурге, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля. Единственный мяч на 80-й минуте забил Алексей Сутормин.
РИА Новости10:33
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7117 источников, обновлено в 10:42, Ашберн
Футбол
«Енисей» обыграл «Динамо» и одержал вторую победу в РПЛ
Обновлено в 10:11
Футбол
«Реал» потерпел разгромное поражение от «Эйбара» в Примере
Обновлено в 10:22
Футбол
Ханни: Кононов делает акцент на владении мячом и атакующем футболе
Главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов делает акцент на владении мячом и атакующем футболе, заявил полузащитник "красно-белых" Софьян Ханни.
Обновлено в 10:30
Футбол
«Мордовия» сыграла вничью с «Тюменью» в ФНЛ, «Армавир» — с «Лучом»
В начале второго тайма нападающий «Тюмени» Максим Вотинов сравнял счёт. В другом матче 24-го тура «Армавир» сыграл вничью с «Лучом».
Обновлено в 10:29
Футбол
Президент Примеры: «„Реал“ и Рамос не нарушали антидопинговые правила»
Не сомневаюсь, что «Реал» и Рамос не нарушали антидопинговые правила.
Обновлено в 10:32
Футбол
«Ротор» уволил главного тренера после поражения от «Шинника»
Главный тренер «Ротора» Роберт Евдокимов отправлен в отставку.
Обновлено в 10:36
Футбол
Федотов: «Минус семь градусов придают пикантности матчу с „Уфой“»
Главный тренер "Оренбурга" Владимир Федотов поделился ожиданиями от матча с "Уфой" в эфире канала "Матч Премьер".
Обновлено в 10:36
Футбол
Дрогба считает, что может стать хорошим тренером
Обновлено в 10:08
Футбол
Бекао избежал серьезной травмы и сможет сыграть с «Викторией»
Бекао из-за травмы в матче с «Ахматом» покинул поле на электрокаре, однако вернулся в игру и остался на поле до конца матча.
Обновлено в 05:17
Футбол
Моуринью знает, кто критикует де Хеа
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился мнением, кто причастен к критике голкипера «красных дьяволов» Давида де Хеа.
Обновлено в 09:17
Футбол
«Урал» показал видео из раздевалки после победы над «Локомотивом»
"Урал" выложил в социальные сети видео из раздевалки, на котором видно, как футболисты празднуют сенсационную победу над "Локомотивом", передает "Советский спорт".
Обновлено в 05:01
Футбол
Бывший вратарь «Крыльев Советов» перешел в европейский клуб
Обновлено в 08:00
Футбол
ФИФА предложили проводить ЧМ раз в два года
Международной федерации футбола (ФИФА) предложили проводить чемпионат мира раз в два года.
Обновлено в 08:18
Футбол
Классон не поможет «Краснодару» в матче с «Арсеналом» из-за травмы
Полузащитник "Краснодара" Виктор Классон не сможет сыграть в матче 15-го тура чемпионата России против "Арсенала".
Обновлено в 10:31
Футбол
«Чеховские медведи» обыграли «Татран» в Лиге чемпионов
«Чеховские медведи» одержали победу над «Татраном» в Лиге чемпионов. Встреча завершилась со счетом 38:26.
Обновлено в 10:37