Гол Пентека принес Польше победу над Австрией в отборе Евро-2020LiveSport.ru вчера в 18:15

Сборная Австрии на своем поле проиграла Польше (0:1) в матче первого тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Голом в составе польской команды отметился Кшиштоф Пентек (68-я минута).

Гол Пентека принес Польше победу над Австрией в отборе Евро-2020

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