Футбол

Гол Хесе принес победу «Бетису» над «Сельтой»Матч ТВ 08:51

«Сельта» на своем поле уступила «Бетису» в матче 27-го тура чемпионата Испании. Победный мяч в составе гостей на 83-й минуте забил Хесе.
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Гол Хесе принес победу «Бетису» над «Сельтой»

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Гол Хесе принес «Бетису» победу над «Сельтой»

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