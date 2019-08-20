Технологии

Глава Huawei заявил, что компания находится «между жизнью и смертью»ПРАЙМ 13:01

Руководитель и основатель китайской компании Huawei Жэнь Чжэнфэй разослал сотрудникам компании памятку, в которой сообщил, что компания находится "между жизнью и смертью", сообщает Блумберг.
Читать в источнике
Комментировать3

Подробнее о событии

Глава Huawei заявил о моменте между жизнью и смертью компании

РБК07:20

Глава Huawei заявил, что его компания находится «между жизнью и смертью»

Daily Storm08:38

Глава Huawei заявил о нахождении компании между жизнью и смертью

Телеканал 360°10:33

Bloomberg: основатель Huawei объявил мобилизацию и пригрозил увольнениями за пассивность

ТАСС10:12

Huawei заявила о нахождении «между жизнью и смертью»

Lenta.ru11:32

Глава Huawei сообщил о моменте между жизнью и смертью компании

Народные новости12:04

«Между жизнью и смертью»: глава Huawei рассказал о ситуации в компании

Rambler News Service12:47
Показать все источники
Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 16:53, Ашберн
Происшествия

Медведь в Канаде загрыз композитора из Франции

Обновлено в 16:19
Кино

Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс возвращаются в Матрицу

Как сообщает издание Variety, главные роли вновь исполнят Киану Ривз (Нео) и Кэрри-Энн Мосс (Тринити).
Обновлено в 16:35
Происшествия

Двое россиян могли быть на борту разбившегося в Греции вертолета

Частный вертолет разбился близ острова Порос в Греции, на борту могли быть двое россиян.
Обновлено в 11:17
Футбол

Тульский «Арсенал» подписал немецкого защитника

Немецкий защитник Роберт Бауэр перешел в тульский "Арсенал", сообщает "Спорт-Экспресс".
Обновлено в 13:28
Политика

Трамп призвал Apple покинуть Китай

Лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп призвал американскую компанию Apple прекратить производство в Китае.
Обновлено в 16:02
Политика

Трамп подтвердил вероятность назначения Салливана послом в России

Президент США Дональд Трамп заявил, что кандидатура первого заместителя госсекретаря Джона Салливана «вполне» может быть его выбором на должность посла в России, передаёт агентство Bloomberg.
Обновлено в 15:44
Театры

Фестиваль фантазийных спектаклей «Башня» стартовал в Калининграде

Во вторник Калининграде начал работу Первый Международный театральный фестиваль «Башня», в котором примут участие романтические и фантазийные спектакли малой формы.
Обновлено в 16:14
Армия и оружие

Две станции мониторинга радиации возобновили работу в России

Две станции мониторинга радиации, расположенные на Чукотке и в Якутии, возобновили передачу данных.
Обновлено в 12:08
Политика

Лавров откроет в Москве выставку о начале Второй мировой войны

На сайте дипведомства говорится, что экспозиция состоит из уникальных материалов, в том числе из Архива Министерства, воссоздающие подлинную картину событий того времени, выявляющие истинные причины мирового конфликта и его виновников.
Обновлено вчера в 23:33
Футбол

«Спартак» заинтересовался полузащитником «Ромы» Гоналоном

Французское издание Le 10 Sport сообщило об интересе московского футбольного клуба "Спартак" к игроку «Ромы» Максиму Гоналону.
Обновлено в 15:40
Футбол

Экс-наставник «Реала»: «Месси не является лучшим в мире футболистом»

Бывший главный тренер мадридского «Реала» и сборной Испании Хосе Антонио Камачо не считает, что аргентинский форвард «Барселоны» Лионель Месси является лучшим игроком в истории футбола.
Обновлено в 13:42
Шоу-бизнес

Певица Олеся Яковлева погибла в Приморье

В Приморье погибла российская певица Олеся Яковлева. Об этом сообщил друг артистки Вадим Павлов.
Обновлено в 13:20
Происшествия

В Саранске завели дело на мужчину, пытавшегося выбросить дочь из окна

В отношении жителя Саранска, пытавшегося выбросить с третьего этажа свою пятимесячную дочь, возбуждено уголовное дело: 37-летнего мужчину подозревают в покушении на убийство малолетнего.
Обновлено в 04:54
Культура

Режиссер Марк Захаров попал в реанимацию в тяжелом состоянии

Обновлено вчера в 19:58
Происшествия

Пострадавшую в Турции девочку из Петербурга могут перевезти в Россию

Обновлено в 15:58
Происшествия

Адвокат сестер Хачатурян заявил, что дело против них могут прекратить

Обновлено в 16:27
Энергетика

Россия обогнала Венесуэлу по поставкам нефти в США

Россия с 2013 года достигла максимума в поставках нефти и нефтепродуктов в США, обойдя по этому показателю Венесуэлу.
Обновлено в 13:25
Политика

На Украине арестован поставлявший топливо в Крым российский танкер

По данным украинской прокуратуры, танкер поставлял топливо для российского военно-морского флота в Крым.
Обновлено вчера в 06:41
Армия и оружие

В США испытали ракету в нарушение ДРСМД

Обновлено в 00:12
Экономика

Скворцова рассказала о росте продолжительности жизни в России

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова заявила, что продолжительность жизни РФ за полгода увеличилась почти до 74 лет.
Обновлено в 10:58
Здоровье

Врачи порекомендовали отказаться от использования йода

Врачи считают, что обычный йод для обработки ран устарел. Об этом передает РИА "Новости", ссылаясь на данные опроса докторов.
Обновлено вчера в 22:54
Политика

Макрон по-русски написал о России

Президент Франции Эммануэль Макрон на своей странице в Facebook написал пост о России на русском языке.
Обновлено в 08:34
Гаджеты

Предзаказ на смартфон Samsung Galaxy Note 10 поставил рекорд

По данным компании, с 9 августа три главных сотовых оператора в Южной Корее начали принимать предзаказы на новый флагман Galaxy Note 10.
Обновлено в 08:09
Политика

Госдума вызовет на заседания иностранных дипломатов из-за митингов

По словам Володина, материалы комиссии, которая будет анализировать «факты вмешательства», в дальнейшем могут передаваться правоохранительным органам, использоваться при подготовке поправок в законодательство, а также направляться властям стран, которые «цинично попирают» суверенитет России.
Обновлено вчера в 09:14
Футбол

Неймар: когда ты настоящий, тебя ненавидят

Бразильский нападающий «ПСЖ» Неймар опубликовал в своём «Инстаграме» высказывание известного певца Боба Марли.
Обновлено в 15:36
Кино

Умерла народная артистка России Александра Назарова

Советская и российская актриса театра и кино, народная артистка России Александра Назарова скончалась 20 августа на 80-м году жизни.
Обновлено в 14:40
Футбол

Роббен: Гвардиола был лучшим тренером для меня

Бывший полузащитник «Баварии» Арьен Роббен поделился мнением о главном тренере «Манчестер Сити» Хосепе Гвардиоле, под руководством которого работал в мюнхенском клубе.
Обновлено в 11:53
Футбол

Бывший клуб Сутормина сравнил выплаты за него с палочкой картофеля-фри

Астраханцам досталось 0,988% от этой суммы - 494 рубля. Клуб опубликовал в твиттере фотографию котенка, который ест палочку картофеля-фри.
Обновлено в 15:28
Политика

Президент Италии принял отставку премьера Конте

Президент Италии Серджо Маттарелла принял отставку премьер-министра Джузеппе Конте.
Обновлено в 15:46
Религия

Поклонская рассказала об исцелении святым во сне

Депутат Госдумы Наталья Поклонская рассказала, что во сне к ней явился святитель Лука Крымский (Войно-Ясенецкий) и избавил ее от болезни.
Обновлено в 08:56
Как работают Яндекс.Новости?
Запад против HuaweiБольше новостей по теме
Главное