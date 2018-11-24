Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала запись в Твиттере президента Украины Петра Порошенко, в которой говорится о "гидридной войне", которую ведет Россия с Украиной.

Политика Политика Испания согласилась не блокировать Brexit из-за Гибралтара Изначально Санчес заявлял, что наложит вето на саммит между Великобританией и Евросоюзом из-за того, что тема Гибралтара не затронута в заключенном соглашении.

Политика Политика Лавров прокомментировал сравнение угрозы для Британии от России и ИГ Лавров добавил, что заявления о «российской угрозе» ранее уже звучали.

Политика Политика РПЦ предупредила о начале гонений против священнослужителей на Украине

Армия и оружие Армия и оружие Не менее 20 человек погибли при ударе западной коалиции в Сирии По меньшей мере двадцать человек погибли в результате авиаудара сил международной коалиции во главе с США в районе города Хаджин в Дейр-эз-Зоре, сообщает государственное информагентство SANA.

Политика Политика Космонавт назвал способ проверки высадки американцев на Луну Как подчеркивает космонавт, у него нет сомнений в том, что американцы действительно высаживались на Луне.

Политика Политика Путин предложил не наказывать тюрьмой за плагиат и долги по зарплате Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, предусматривающий расширение перечня преступлений, уголовные дела по которым могут быть прекращены при условии возмещения ущерба.

Политика Политика Лавров заявил о заинтересованности России в сохранении ДРСМД Россия заинтересована в сохранении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Политика Политика Порошенко заявил о попытках России повлиять на украинские выборы Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что Россия якобы предпринимает «многочисленные попытки» повлиять на будущие президентские и парламентские выборы на Украине.

Политика Политика Хакеры рассказали об антироссийской программе Британии Хакеры из группировки Anonymous выложили в открытый доступ документы проекта Integrity Initiative, который власти Великобритании, по их предположению, использовали для вмешательства во внутренние дела европейских стран и для информационной войны против России.

Политика Политика Избирком Приморья зарегистрировал пять кандидатов в губернаторы Избирательная комиссия приняла решение отказать в регистрации четырем кандидатам: выдвинутому партией "Зеленые" Олегу Митволю, Виктору Старицыну, которого поддержала Коммунистическая партия социальной справедливости, а также самовыдвиженцам Андрею Ищенко и Александру Коваленко.

Политика Политика Меркель назвала сроки вступления Украины в ЕС, заявили в Киеве Канцлер Германии Ангела Меркель во время недавнего визита в Киев назвала примерный срок, который нужен Украине, чтобы вступить в Евросоюз.

Политика Политика Пушков прокомментировал слова Порошенко о поездке Путина в Крым Российский сенатор Алексей Пушков напомнил президенту Украины Петру Порошенко об исторической принадлежности Крыма, указав, что тот всегда был российским и вновь стал им "после недолгого недоразумения".

Политика Политика Писателя Виктора Ерофеева не пустили в Грузию Российского писателя Виктора Ерофеева не пустили на территорию Грузии и вернули обратно в Россию, заявили РИА Новости в пресс-службе грузинского МВД.

Политика Политика МИД Португалии осудил арест Вышинского на Украине Португалия осуждает любые действия, когда человек подвергается преследованию за свои взгляды, подобные аресту главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского на Украине.