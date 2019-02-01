Энергетика

«Газпром» увеличил экспорт газа в дальнее зарубежье в январе на 1,6%Rambler News Service вчера в 09:22

«Газпром» увеличил экспорт газа в дальнее зарубежье в январе на 1,6% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года — до 17,6 млрд кубометров, говорится в сообщении газового холдинга.
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OilCapital.ruвчера в 03:20
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Автоматически обработано 7219 источников, обновлено в 04:42, Ашберн
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В Подмосковье зарезали полицейского

Сотрудник полиции скончался от ножевого ранения в Наро-Фоминском городском округе Подмосковья, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Московской области.
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В результатет ДТП погибли четыре человека.
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Росстандарт предлагает ввести штраф за недостоверную маркировку продукции ГОСТами.
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Вооруженные силы Ирана представили в субботу новую крылатую ракету дальнего радиуса действия "Ховейзе", сообщает телеканал Press TV.
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