«Газпром» приобретет активы «Кыргызнефтегаза»Комсомольская правда вчера в 12:24

с чего всё началось

Глава госкорпорации "Газпром" Алексей Миллер и первый вице-премьер Киргизии Кубатбек Боронов подписали дорожную карту по участию компании в приобретении имущества и активов "Кыргызнефтегаза".

Политика Вступили в силу законы о фейковых новостях и оскорблении госсимволов В России вступили в силу законы о борьбе с фейковыми новостями, а также об оскорблении общества, органов власти и государственных символов в сети, подписанный президентом 18 марта.

Авто Электрический гиперкар Lotus дебютирует в следующем месяце Электрический гиперкар Lotus, разработка которого ведется совместно с Williams Advanced Engineering, могут представить уже в следующем месяце.

Общество Великобритания повысит стоимость виз Великобритания с 29 марта повысит стоимость многократных въездных виз для туристических и бизнес-поездок, сообщил в четверг, 28 марта, департамент иммиграционного контроля правительства Соединенного Королевства.

Армия и оружие Военные корабли НАТО вошли в Черное море В группу кораблей НАТО входят эсминец ВМС Нидерландов «Эвертсен», канадский фрегат «Торонто», испанский фрегат «Санта Мария», турецкий фрегат «Гелиболу», а также вспомогательное судно ВМС Франции «Вар».

Политика Владимир Путин выступил против строительства ВСМ Москва—Казань Президент России Владимир Путин не одобрил проект высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва—Нижний Новгород, которая должна была стать первым участком ВСМ Москва—Казань.

Экономика С 1 апреля вырастут пенсии, а кредиты станут менее доступными С 1 апреля в России повышаются пенсии, и ужесточаются требования к оценке риска потребительских кредитов.

Политика Источник рассказал, что стало причиной крушения MH-17 Авиакатастрофа с малайзийским Boeing над Донбассом произошла из-за открытого воздушного пространства.

Авто Renault Duster получил новую спецверсию Adventure Компания «Renault Россия» объявила о начале продаж кроссовера Duster в новой лимитированной серии Adventure.

Спорт Провал мужского фигурного катания в России связали с Плющенко Депутат Госдумы, трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина высказалась о проблемах в мужском фигурном катании в России.

Экономика «Газпром» выкупит своих крупнейших подрядчиков у Ротенберга и Тимченко Структуры «Газпрома» ведут переговоры о покупке его крупнейших подрядчиков — компаний «Стройгазмонтаж» у Аркадия Ротенберга и «Стройтранснефтегаз» у Геннадия Тимченко, рассказали РБК два источника, близких к «Газпрому», и собеседник в компании, которая работает с монополией.

Авто Renault анонсировала выход кросс-купе Renault Arkana Купеобразный кроссовер Renault Arkana впервые был представлен в прошлом году на Московском автосалоне.

Происшествия Экс-следователя заочно арестовали по делу о вымогательстве взятки Пресненский суд Москвы в четверг заочно арестовал экс-старшего следователя по особо важным делам управления по Центральному административному округу московского главка СК России Марию Слезкину по делу о покушении на получение взятки в 2 миллиона евро, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Политика Пентагон сообщил, сколько денег США потратили на армию Украины С 2014 года США выделили более $1,3 млрд на развитие Вооруженных сил Украины, заявил пресс-секретарь Пентагона Эрик Пэхон.

Армия и оружие Новейший ЗРК «Сосна» успешно испытали Управляющий директор Конструкторского бюро точного машиностроения имени Нудельмана Валерий Макеев в пятницу, 29 марта, сообщил, что предприятие-разработчик успешно испытало новейший зенитно-ракетный комплекс «Сосна».

Политика США считают, что Россия не сможет вернуть выданные Венесуэле деньги Россия не сможет получить обратно инвестированные в Венесуэлу средства, пока боливарианской республикой правит Николас Мадуро, заявил спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс в ходе видеоконференции.

Здоровье В Москве начнут применять новейшие препараты для лечения рака В Москве с 1 апреля медики начнут применять новейшие лекарственные препараты для лечения рака, это так называемую таргетную терапию, сообщается на портале мэра столицы.

Политика Медведев приостановил объединение Александринки и Театра имени Волкова Премьер-министр Дмитрий Медведев счел нужным вмешаться в процесс объединения Александринского театра и Театра имени Волкова в Ярославле и создания на их базе Первого национального театра.

Общество В Минтруде предложили доплачивать россиянам за неудобный график Министерство труда России планирует разработать методики оценки влияния интеллектуальных нагрузок на работе на здоровье сотрудников и обязать работодателей доплачивать за неоптимальные условия труда.

Гаджеты В Сети появился первый чертеж iPhone XI В Сети появились первые чертежи корпуса iPhone нового поколения.

Экономика Козак объявил о разработке «инвестиционного кодекса» России По словам чиновника, новый свод правил по стабилизации регуляторных новаций будет носить название «инвестиционного кодекса».

Шоу-бизнес Любовница Александра Головина выиграла суд у Настасьи Самбурской Пару месяцев назад Самбурская имела неосторожность нелестно высказаться о бывшей любовнице Александра Головина — Светлане Белогуровой.

Футбол Боатенг и Хуммельс могут летом покинуть «Баварию» Защитники «Баварии» Жером Боатенг и Матс Хуммельс могут покинуть клуб по окончании нынешнего сезона.