Футбол
Гаттузо о матче с «Сампдорией»: «Доннарумма ошибся. Но это часть игры»Sports.ru 05:14
Главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо подвел итоги матча 29-го тура серии А с "Сампдорией" (0:1).
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Выборы в Одессе: глава комиссии побил избирателя
На одном из участков в Киевском районе Одессы произошел конфликт между избирателем и главой участковой комиссии.
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Внук Порошенко растоптал его бюллетень на выборах президента Украины
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Об удивительном случае рассказали жители Закамска в соцсетях. К ним в квартиру прямо с крыши провалились рабочие, которые чистили снег.
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Явка на выборах президента Украины на 10:00 по местному времени (совпадает с московским) составила 5,5%, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Центральной избирательной комиссии страны.
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Александр Овечкин признан первой звездой дня в НХЛ
Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
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Истребитель МиГ-27 разбился в Индии
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Обновлено в 05:12
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Глава Тувы рассказал о шикарном шашлыке Путина
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Суд отменил указ Трампа о добыче нефти у берегов Аляски
Федеральный окружной суд Аляски отменил указ президента США Дональда Трампа о снятии запрета на добычу нефти на шельфах в прибрежных водах Северного Ледовитого и Атлантического океанов, сообщают СМИ.
Обновлено вчера в 14:39
Единоборства
Макгрегор назвал Уолберга «актрисой» и вызвал его на бой
Боец ММА Конор Макгрегор в своем Twitter вызвал на поединок актера Марка Уолберга, причем в своем сообщении он назвал его «актрисой».
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Общество
Нашествие диких лис зафиксировано в Москве
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Зеленский рассказал о пользе Саакашвили
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Общество
В правительстве поддержали приравнивание электронных сигарет к обычным
Правительственная комиссия по профилактике правонарушений поддержала позицию Минздрава России и Роспотребнадзора о едином регулировании электронных и обычных сигарет, передаёт Интерфакс.
Обновлено в 06:29
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В Пулкове охранник погиб при пожаре на парковке
Обновлено в 05:54
Политика
Зюганов потребовал уничтожить «гадюшник Ельцин-Центра»
"Гадюшник Ельцин-Центра должен быть уничтожен!" - написал главный коммунист России.
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Общество
МЧС предупредило петербуржцев об усилении ветра
По прогнозу синоптиков в воскресенье, 31 марта, в Петербурге ожидается сильный западный, северо-западный ветер, сообщает пресс-служба городского ГУ МЧС.
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Политика
Спецназ СБУ вышел на улицы украинских городов
«СБУ перешла на усиленный режим несения службы накануне и во время проведения выборов президента Украины», — сказано в сообщении на официальном сайте организации.
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«Зенит» объявил стартовый состав на матч 21-го тура РПЛ с «Оренбургом»
Стал известен стартовый состав петербургского «Зенита» на матч 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Оренбургом».
Обновлено в 06:17
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В Чернигове пригрозили взорвать штаб кандидата в президенты
Неизвестный мужчина позвонил в полицию Чернигова с угрозами взорвать штабы одного из кандидатов в президенты Украины, сообщает пресс-служба украинского МВД в своем Twitter в воскресенье, 31 марта.
Обновлено в 06:30
Футбол
Тренера «Арарата» обвинили в расизме и нападении на игрока
Главного тренера ереванского футбольного клуба «Арарат» Абраама Хашманяна обвинили в оскорблениях футболиста клуба на национальной почве, а также в избиениях футболиста.
Обновлено в 05:25
Футбол
«Тоттенхэм» требует у «Реала» за Эриксена 150 млн евро
Президент английского клуба Дэниэл Леви хочет выручить с продажи не менее 150 млн евро.
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Обновлено в 06:52
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В Москве водитель сбил оформлявшего ДТП сотрудника ГИБДД
В Москве, на Третьем транспортном кольце, машина сбила сотрудника Госавтоинспекции, когда он оформлял ДТП.
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Лавров прокомментировал слова Помпео о новых мерах НАТО против РФ
Напомним, ранее американский госсекретарь Майк Помпео выразил надежду, что США совместно с союзниками по НАТО в начале апреля этого года анонсируют новые меры против России в связи с ситуацией на Украине, передает РИА Новости.
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Спорт
Касперович назвал сомнительным положительный допинг-тест Логинова
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«Размазала кусок десерта по моему лицу»: Владимир Винокур вспомнил «хулиганство» Лаймы Вайкуле
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После завершения карьеры Кузьмина планирует посвятить себя семье: «Уделю родным внимание в той степени, в которой не могла это делать, будучи биатлонисткой».
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