«Галатасарай» может арендовать у «Локомотива» ЭдераЕвро-футбол.ру 04:51

"Галатарасай" может оформить переход нападающего "Локомотива" Эдера, сообщает Takwim. Руководство турецкого клуба ведёт переговоры с представителями "Локомотива". Сообщается, что "Галатасарай" готов арендовать португальского игрока до конца нынешнего сезона.

«Галатасарай» может арендовать у «Локомотива» Эдера

Происшествия Происшествия Следовавший рейсом Москва — Дубай самолёт экстренно сел в Волгограде

Политика Политика Путин окунулся в прорубь на крещенских купаниях Президент России Владимир Путин принял участие в крещенских купаниях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

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Происшествия Происшествия Энергоблок Ровенской АЭС отключен из-за неполадок В ночь на субботу инженеры отключили третий энергоблок Ровенской атомной электростанции из-за неисправности.

Авто Авто Названы ТОП-10 самых популярных автомобилей в Москве за 2018 год Эксперты агентства «АвтоСТАТ» назвали ТОП-10 самых популярных автомобилей Москвы.

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Авто Авто Chery Tiggo 7 появится в России весной Компания Chery планирует представить кроссовер Tiggo 7 весной 2019 года.

Происшествия Происшествия Задержаны подозреваемые во взрыве у храма УПЦ Правоохранители задержали в Сумах двух подозреваемых во взрыве пиротехники у входа в Спасо-Преображенский кафедральный собор канонической Украинской православной церкви (УПЦ).

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Религия Религия В крещенских купаниях в Москве приняли участие около 270 тыс. человек Места крещенских купаний в столице, по данным на 12:00 субботы, посетили около 270 тыс. человек, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

Политика Политика Из Болгарии экстрадировали в США российского гражданина Гражданина России А. Жукова экстрадировали из Болгарии в Соединенные Штаты по обвинениям в кибермошенничестве в крупных размерах, сообщает пресс-служба посольства РФ в США.

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Музыка Музыка Архив «Гражданской обороны» выставили на продажу Архив из рукописей, автографов, документов, аудио- и видеопленки, фотографии Егора Летова и «Гражданской Обороны» выставят на торги 24 января, сообщается на сайте аукционного дома «Литфонд».

Спорт Спорт РУСАДА не ввело более 100 тысяч допинг-тестов в систему ADAMS Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) выявило свыше 100 тысяч протоколов допинг-контроля, выполненных прежним составом сотрудников организации и не введенных в систему ADAMS, говорится в письме генерального директора РУСАДА Юрия Гануса к исполкому Всемирного антидопингового агентства (WADA), предоставленному в распоряжение РИА Новости.

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