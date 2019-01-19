Футбол
«Галатасарай» может арендовать у «Локомотива» ЭдераЕвро-футбол.ру 04:51
"Галатарасай" может оформить переход нападающего "Локомотива" Эдера, сообщает Takwim. Руководство турецкого клуба ведёт переговоры с представителями "Локомотива". Сообщается, что "Галатасарай" готов арендовать португальского игрока до конца нынешнего сезона.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7195 источников, обновлено в 07:21, Ашберн
Происшествия
Следовавший рейсом Москва — Дубай самолёт экстренно сел в Волгограде
Обновлено в 06:49
Политика
Путин окунулся в прорубь на крещенских купаниях
Президент России Владимир Путин принял участие в крещенских купаниях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.
Обновлено в 07:06
Общество
На Лолиту подали в суд из-за огромного долга за ЖКХ
Обновлено в 05:52
Происшествия
СК проверяет законность охоты чиновников на медведя
Следственное управление Следственного комитета России по Пермскому краю проводит доследственную проверку по факту незаконной охоты чиновников в Кочевском районе Напомним, недавно в Сети появились фотографии, где глава одного из сел края и его знакомый, бывший топ-менеджер крупной компании, позировали с убитым медведем.
Обновлено в 06:42
Происшествия
Энергоблок Ровенской АЭС отключен из-за неполадок
В ночь на субботу инженеры отключили третий энергоблок Ровенской атомной электростанции из-за неисправности.
Обновлено в 04:20
Авто
Названы ТОП-10 самых популярных автомобилей в Москве за 2018 год
Эксперты агентства «АвтоСТАТ» назвали ТОП-10 самых популярных автомобилей Москвы.
Обновлено в 01:39
Общество
Яйцо-рекордсмен Instagram «треснуло»
Обновлено в 07:07
Происшествия
Квартиру экс-губернатора Приморья в Москве обокрали на 7,5 млн рублей
Экс-губернатор Приморского края Сергей Дарькин заявил в полицию о краже денег и ювелирных украшений на 7,5 млн рублей из квартиры в центре Москвы, сообщил "Интерфаксу" в субботу информированный источник.
Обновлено в 07:05
Авто
Chery Tiggo 7 появится в России весной
Компания Chery планирует представить кроссовер Tiggo 7 весной 2019 года.
Обновлено в 07:13
Происшествия
Задержаны подозреваемые во взрыве у храма УПЦ
Правоохранители задержали в Сумах двух подозреваемых во взрыве пиротехники у входа в Спасо-Преображенский кафедральный собор канонической Украинской православной церкви (УПЦ).
Обновлено в 06:34
Общество
В Чувашии попросили списать долги за газ вслед за Чечней
Член Госсовета Чувашии Константин Степанов обратился в прокуратуру региона с просьбой списать долги населения республики за газ.
Обновлено вчера в 12:30
Общество
Во Франции проходят массовые протесты «жёлтых жилетов»
Обновлено в 06:19
Общество
10 лет назад были убиты адвокат Маркелов и журналистка Бабурова
Обновлено в 04:20
Происшествия
Найдено тело еще одного летчика Су-34
Спасатели отыскали тело второго летчика столкнувшихся над Японским морем истребителей-бомбардировщиков Су-34, передает ТАСС со ссылкой на представителя Министерства обороны России.
Обновлено вчера в 14:41
Авто
Названы автомобили, от которых не хотят избавляться владельцы
Обновлено в 04:02
Общество
В Саудовской Аравии женщинам разрешили самим выбирать способ родов
Обновлено в 03:48
Общество
Более 2,4 миллиона россиян участвовали в праздновании Крещения
По словам официального представителя Министерства внутренних дел России Ирины Волк, в ночь на 19 января, во время празднования Крещения Господня, в различных мероприятиях по всей стране приняли участие более 2,4 миллионов россиян.
Обновлено в 04:49
Авто
Tesla заявила о намерении сократить 7% сотрудников
Как отметил Маск, теперь для того, чтобы сохранить стоимость автомобилей на уровне 35 000 долларов США, а также получать прибыль от продаж, необходимо сократить штат сотрудников на 7%. Как отметил генеральный директор компании, эта мера является крайней, но вынужденной.
Обновлено в 03:30
Религия
В крещенских купаниях в Москве приняли участие около 270 тыс. человек
Места крещенских купаний в столице, по данным на 12:00 субботы, посетили около 270 тыс. человек, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
Обновлено в 05:26
Политика
Из Болгарии экстрадировали в США российского гражданина
Гражданина России А. Жукова экстрадировали из Болгарии в Соединенные Штаты по обвинениям в кибермошенничестве в крупных размерах, сообщает пресс-служба посольства РФ в США.
Обновлено вчера в 21:14
Происшествия
В США украли коллекцию комиксов о Бэтмене стоимостью $1,4 млн
Обновлено в 01:30
Общество
«Кровавая Луна»: как пройдет затмение 21 января
Обновлено вчера в 10:26
Общество
Скончался самый богатый житель Филиппин по версии Forbes
Обновлено в 02:16
Экономика
Facebook могут оштрафовать за передачу личных данных пользователей
В марте Facebook оказался в центре скандала, когда стало известно об утечке данных 87 млн пользователей Facebook через компанию Cambridge Analytica.
Обновлено в 04:25
Интернет
Facebook разрабатывает новое приложение с мемами для подростков
Обновлено в 07:02
Музыка
Архив «Гражданской обороны» выставили на продажу
Архив из рукописей, автографов, документов, аудио- и видеопленки, фотографии Егора Летова и «Гражданской Обороны» выставят на торги 24 января, сообщается на сайте аукционного дома «Литфонд».
Обновлено в 02:47
Спорт
РУСАДА не ввело более 100 тысяч допинг-тестов в систему ADAMS
Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) выявило свыше 100 тысяч протоколов допинг-контроля, выполненных прежним составом сотрудников организации и не введенных в систему ADAMS, говорится в письме генерального директора РУСАДА Юрия Гануса к исполкому Всемирного антидопингового агентства (WADA), предоставленному в распоряжение РИА Новости.
Обновлено в 03:53
Культура
Сатирик Семен Лившин скончался в США
Обновлено в 01:57
Политика
Новым председателем ХСС стал Маркус Зедер
По информации издания, Зедер был избран новым председателем ХСС в ходе внеочередного съезда партии в Мюнхене.
Обновлено в 07:03
Политика
В Киеве рассказали, у кого покупают российскую нефть
Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц Украины Георгий Тука заявил, что Киев покупает российскую нефть у Белоруссии.
Обновлено в 03:32